Összeül a parlament első rendes ülése, megszólal Magyar Péter is

Kedden és szerdán tartja következő plenáris ülését az Országgyűlés, az új kormány megalakulása óta ez lesz az első rendes ülés. Napirend előtt felszólal Magyar Péter miniszterelnök, emellett dönthetnek többek között a már beígért vizsgálóbizottságok felállításáról.

Kedd délután 13 órakor kezdődik az Országgyűlés plenáris ülése, melyen

napirend előtt felszólal Magyar Péter miniszterelnök is,

emellett az ellenzéki pártok vezetői is beszélhetnek. Ez lesz az első alkalom 16 év után, hogy a Fidesz-KDNP hivatalosan is az ellenzéki padsorokból szólal fel.

A parlament oldalán található napirend szerint ma dönthetnek a képviselők a már korábban beígért vizsgálóbizottságok felállításáról, így létrejöhet a

visszaéléseket feltáró végrehajtási vizsgálóbizottság,

az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseit feltáró vizsgálóbizottság,

a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság,

a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság és

a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság.

Ma egyébként a kormány is ülésezik, hétfőn Magyar Péter a Telexnek adott interjúban azt mondta, hogy egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdések mellett napirendre kerül többek között a MOHU-koncesszió és a bizalmi vagyonkezelés felülvizsgálata, valamint az akkumulátoripar újraszabályozása is.

