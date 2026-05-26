Pokoli hőkupola borult a kontinensre: évtizedes rekordok dőlhetnek

Az Afrikából észak felé terjeszkedő magasnyomású zóna úgynevezett hőkupolát alakított ki a kontinens felett. Ez a blokkoló légköri képződmény fedőként működik. A leszálló levegő összenyomódik és felmelegszik, miközben a felhőzet hiánya miatt az intenzív napsugárzás tovább fokozza a felszínközeli felmelegedést. A jelenség a felszíni légnyomást is megemeli. Ennek következtében egy masszív anticiklon uralja Európa nagy részét, amelynek hatása alól egyedül Észak-Skandinávia és Izland marad ki.

Az elmúlt hétvégén már számos rekord megdőlt. Londonban 32,3 °C-ot mértek, ami közel nyolcvan éve nem tapasztalt májusi csúcs az Egyesült Királyságban. Portugália és Spanyolország déli területein 35-38 °C közötti maximumok voltak jellemzők. Olaszországban 31-34 °C-ot, Németországban és a Balkán egyes részein pedig 30-33 °C-ot regisztráltak. Franciaország, a Benelux-államok, Írország és az Egyesült Királyság számos mérőállomásán dőltek meg a napi melegrekordok.

A hét során a hőség tovább fokozódik

Az Ibériai-félszigeten kedden és csütörtökön várhatók a legmagasabb értékek. Dél-Spanyolország és Dél-Portugália egyes területein a hőmérséklet megközelítheti, sőt elérheti a 40 °C-ot, ami májusban rendkívülinek számít. Franciaország délnyugati részén szerdán és csütörtökön tetőzhet a hőhullám, szintén 40 °C körüli értékekkel.

Ennek következtében a héten százával dőlhetnek meg az abszolút állomási rekordok.

Dél-Angliában egyes nagy felbontású időjárási modellek 35-37 °C-os csúcsértékeket jeleznek. Ez több fokkal meghaladná a valaha mért májusi maximumot. Írország déli felén is szokatlanul meleg lesz, a nappali csúcsok megközelítik a 30 °C-ot.

Németországban és a Benelux-államokban legalább csütörtökig a 30-35 °C közötti értékek lesznek jellemzők. A legmelegebb levegő Belgium, Luxemburg és Délnyugat-Németország felett várható. A Mediterráneum térségében, Olaszországban és a Balkán-félszigeten a hét közepétől szintén 35 °C fölé emelkedhetnek a maximumok. Az Észak-Balkánon és a Pó-síkságon további állomási rekordok is veszélybe kerülhetnek.

Az ilyen rendkívüli, tartós hőhullámok komoly egészségügyi kockázatot jelentenek. Ez különösen az időseket, a kisgyermekeket, a krónikus betegséggel élőket és a szabadban dolgozókat érinti. A hosszan tartó magas hőmérséklet hőkimerüléshez, súlyosabb esetben pedig hőgutához vezethet, amit a magas páratartalom tovább súlyosbíthat.

