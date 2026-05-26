Súlyos piaci manipuláció miatt csapott le a magyar hatóság – A szálak egészen a „gázmaffia”-botrányig vezetnek
Gazdaság

Igen súlyos, 350 millió forintos bírságot szabott ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a Hungaro Energy Kft.-re piaci manipuláció miatt, miután a hatóság szerint a társaság megtévesztő vételi ajánlatokkal torzíthatta a hazai földgázpiac keresleti jelzéseit - derült ki a MEKH által közzétett határozatból. Az ügy önmagában is jelzésértékű, de igazán attól válik különösen érdekessé, hogy a háttérben felsejlik a korábban „gázmaffiaként” emlegetett áfacsalási botrány is: a gázkereskedés ebben a történetben eszköz lehetett, a valódi cél pedig az áfacsalás.

A MEKH indoklása szerint a Hungaro Energy Kft. megsértette a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló uniós rendelet, vagyis a REMIT piaci manipulációra vonatkozó tilalmát. A hivatal még 2024-ben kezdte vizsgálni a társaság földgázkereskedelmi tevékenységét, majd piacintegritási eljárást indított.

A vizsgálat megállapítása szerint a cég több kereskedési napon is olyan magatartást tanúsított,

amely alkalmas volt arra, hogy hamis vagy félrevezető jelzést adjon a piacnak a földgáz iránti keresletről.

A MEKH szerint a Hungaro Energy megtévesztő vételi ajánlatokkal operált, amelyeket sok esetben rövid időn belül vissza is vont. Ez az úgynevezett spoofing, vagyis egy ismert piaci manipulációs technika, amelyet most először állapított meg a hatóság Magyarországon.

Az érintett cég földgáz-kereskedelmi engedélyét a MEKH korábban, 2024 októberében már felfüggesztette, majd visszavonta.

A piaci szereplő ilyenkor olyan vételi vagy eladási ajánlatokat tesz be a kereskedési rendszerbe, amelyeket valójában nem szándékozik teljesíteni. Ezzel azt a látszatot kelti, mintha a piacon hirtelen erős kereslet vagy kínálat jelent volna meg, ami befolyásolhatja a többi kereskedő döntéseit és az árak alakulását. A lényegi mozzanat ezután következik: amikor a piac már reagált, az ajánlatot a szereplő még azelőtt visszavonja, hogy az teljesülne.

A MEKH  a Portfolio kérdésére elmondta: a mostani ügyben a spoofing a vételi oldalon jelent meg. A gyanú szerint a társaság vételi ajánlatokkal kelthette azt a látszatot, hogy erős kereslet van a piacon, ezzel „odacsalogatva” más szereplőket. Ez azért különösen érzékeny terület, mert az energiapiacokon az árjelzések nem pusztán pénzügyi természetűek: hatással lehetnek kereskedési stratégiákra, beszerzési döntésekre, kockázatkezelésre és végső soron a piaci bizalomra is.

Nem rekord, de nagyon magas bírság

A 350 millió forintos bírság nem számít abszolút rekordnak a magyar energiapiacon: korábban a MEKH 500 millió forintos bírságot szabott ki a horvát Prvo Plinarsko Drustvo (PPD) energiakereskedőre piaci manipuláció miatt. A mostani összeg azonban így is nagyon magas szankciók közé tartozik.

A bírság súlyát több tényező is növelte. A jogsértés szervezett piacon - CEEGEX gáztőzsdén - történt, potenciálisan széles piaci szereplői kört érintett, és a hatóság szerint megtévesztő ár-, illetve keresleti jelzéseket küldhetett a piacnak. Súlyosító körülményként értékelhető az is, hogy a magatartás nem egyszeri volt, hanem több kereskedési napon át ismétlődő mintázatot mutatott.

A cég 2023 tavaszától 2024 őszéig volt jelen a szervezett piacon, ez idő alatt pedig nyolc kereskedési nap kapcsán érkezett jelzés gyanús piaci viselkedésről. A MEKH vizsgálata alapján ennél több problémás eset is lehetett, azonban

a hatóság végül hat esetben állapította meg egyértelműen a piaci manipulációt.

A vizsgálat perces szinten elemezte, hogy a társaság mikor és milyen vételi ajánlatokat helyezett el a rendszerben, illetve ezeket milyen gyorsan vonta vissza.

A bejelentés egyébként több irányból is érkezhet: akár uniós szintről, az ACER energiapiaci felügyeleti rendszeréből is jöhet jelzés a nemzeti hatóság felé, de a gyakorlatban gyakran maguk a piacon aktív szereplők hívják fel a figyelmet a szokatlan jelenségekre. Ők ugyanis a mindennapi kereskedési működésük során sokszor gyorsabban észlelik, ha egy ajánlat, ármozgás vagy piaci viselkedés kilóg a megszokott működésből.

Itt jön be a „gázmaffia”-szál

Már az elején érdemes tisztázni, hogy a mostani MEKH-eljárás csak indirekten kapcsolódik a korábban a Portoflio által is szemlézett sok tízmilliárdos áfacsalási üggyel.

Az egyik egy klasszikus energiapiaci hatósági ügy: a MEKH azt vizsgálta, hogy a Hungaro Energy Kft. megsértette-e az uniós REMIT piaci manipulációra vonatkozó szabályait. A másik egy adózási kérdés, amely a NAV és más hatóságok előtt fut.

Amit ki kell emelni, hogy

a csalási konstrukció célja nem maga a földgázkereskedelem volt, hanem az áfacsalás.

A gázpiaci ügyletek ehhez eszközként szolgálhattak: a gázértékesítés után keletkező áfafizetési kötelezettséget a gyanú szerint fiktív, papíron létező elektronikai termékek beszerzésével tüntethették el. A cél tehát nem feltétlenül az volt, hogy valaki a gázkereskedésből realizáljon klasszikus kereskedői profitot, hanem az, hogy a nagy értékű gáztranzakciókra ráépítve jelentős áfatartalmat lehessen mozgatni.

Miért lehetett célpont a magyar piac?

A magyar piac több szempontból is jó "célpont". Az egyik legfontosabb a kiemelkedően magas, 27 százalékos áfakulcs. Egy olyan csalási konstrukcióban, ahol a cél az áfatartalom eltüntetése, a magas áfakulcs önmagában is vonzóbbá tehet egy piacot.

A gázkereskedelem ráadásul nagy értékű, összetett elszámolási folyamatokon keresztül működő piac. Nagy volumenek, sok szereplő, határon átnyúló ügyletek jellemzik. Ez normál piaci működés mellett a likviditást és az ellátásbiztonságot szolgálja,

visszaélésszerű konstrukcióban viszont alkalmas lehet arra, hogy jelentős pénzmozgásoknak adjon legitimnek látszó keretet.

A Portfolio kérdésére a MEKH megerősítette, hogy a spoofing ebben a környezetben akár arra is alkalmas lehetett, hogy megtámassza láthatóan  a konstrukció miatt eső hazai gázárakat. Ezt támasztja alá az is, hogy emiatt (is) egy időben

a magyar gáztőzsde kifejezetten olcsónak számított európai összevetésben.

A hatósági rendszer is bekeményített

A MEKH tájékoztatása szerint egyre aktívabban használják a REMIT alapján rendelkezésére álló eszközöket. A nagykereskedelmi energiapiaci ügyletekről részletes riportálási kötelezettség van, az adatokhoz az ACER európai szinten hozzáfér, és bizonyos esetekben jelzéseket is tehet a nemzeti hatóságoknak.

Mi az a REMIT és mi az ACER?

A REMIT az Európai Unió nagykereskedelmi energiapiacainak átláthatóságát és tisztaságát biztosító szabályrendszer, amely tiltja többek között a bennfentes kereskedelmet és a piaci manipulációt, valamint előírja az energiapiaci ügyletek jelentési kötelezettségét.

Az ACER, vagyis az uniós energiaszabályozói ügynökség ehhez kapcsolódóan európai szinten gyűjti és elemzi a piaci adatokat, jelzéseket adhat a nemzeti hatóságoknak, és határon átnyúló esetekben koordinálja a tagállami energiahivatalok munkáját.

A MEKH Magyarországon a REMIT szerinti nemzeti szabályozó hatóságként jár el: nyilvántartja a piaci szereplőket, figyeli a piac működését, ellenőrzéseket és eljárásokat folytat le, szankciókat alkalmaz, valamint együttműködik az ACER-rel és más hatóságokkal. A hivatal a REMIT-változások alapján felújította saját szabályozási keretrendszerét, mind az áram-, mind a gázpiacra vonatkozóan - tette hozzá a MEKH.

Az elmúlt időszakban nemcsak a konkrét bírságok, hanem az engedélyezési és piacfelügyeleti oldalon hozott intézkedések száma is emelkedett. 2025 folyamán a Hivatal tömegesen indított vizsgálatokat  engedélyesekkel szemben, melyek eredményeként

41 esetben döntött a földgázipari tevékenységhez szükséges engedély visszavonásáról,

1 esetben az engedély felfüggesztéséről, és további számos esetben bírságot szabott ki és figyelmeztetés szankciót alkalmazott.

2026-ban a MEKH ellenőrzési programja szerint ugyancsak nagyszámú ellenőrzés kerül lefolytatásra mind a villamosenergia, mind a földgázipari vállalkozások tekintetében - tájékoztatta a Portfolio-t a Hivatal.

