Szinte teljesen eltűnt a cigaretta egy országból, de ebben egy másik termék segített

Svédország hivatalosan is dohányzásmentes országgá vált: a svéd alkohol- és kábítószerinformációs tanács (CAN) friss jelentése szerint a napi rendszerességgel cigarettázók aránya 4,8 százalékra csökkent, ami alatta marad az Egészségügyi Világszervezet által referenciaértékként alkalmazott öt százalékos küszöbnek. A dohányzók aránya 2003 óta 16 százalékról esett vissza a jelenlegi szintre. A sikert nagyrészt a snüssz nevű füstmentes dohánytermék elterjedésének tulajdonítják, amelyet az EU-ban egyedül Svédországban lehet legálisan forgalmazni.

Az alkohol- és kábítószerinformációs svéd tanács (CAN) jelentése szerint a naponta rágyújtók aránya 2003 és 2025 között 16 százalékról

4,8 százalékra esett vissza.

Az öt százalék alatti dohányzási arányt több ország, köztük Írország és Új-Zéland is a dohányzásmentes minősítés feltételeként határozta meg, és ezt a küszöböt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is referenciaértékként alkalmazza. A svéd népegészségügyi hivatal 2024-es felmérése még 5,4 százalékos értéket mért. A CAN jelentése szerint a lakosságcsoportok közül az 50 és 84 év közötti nők körében a legmagasabb, hat százalékos a napi cigarettázók aránya.

Svédország dohányzásvisszaszorítási sikerét nagyrészt a snüssz, a felső ajak alá helyezett füstmentes dohánytermék széles körű elterjedésének tulajdonítják.

Tavaly a svédek 24 százaléka fogyasztott napi rendszerességgel nikotint cigaretta, snüssz vagy elektromos cigaretta formájában. A naponta snüsszt használók aránya körülbelül 19 százalékra emelkedett a 2007 évi 12 százalékról.

A svéd eredetű snüssz tilos az Európai Unióban, Svédország azonban az 1995-ös csatlakozásakor mentességet kapott e tilalom alól.

Címlapkép forrása: Getty Images