Szinte teljesen eltűnt a cigaretta egy országból, de ebben egy másik termék segített

Svédország 2025-re teljesítette a dohányzásmentes országgá válásra kitűzött célját: egy friss jelentés szerint az összlakosság körében öt százalék alá csökkent a napi rendszerességgel cigarettázók aránya.
Az alkohol- és kábítószerinformációs svéd tanács (CAN) jelentése szerint a naponta rágyújtók aránya 2003 és 2025 között 16 százalékról
4,8 százalékra esett vissza.
Az öt százalék alatti dohányzási arányt több ország, köztük Írország és Új-Zéland is a dohányzásmentes minősítés feltételeként határozta meg, és ezt a küszöböt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is referenciaértékként alkalmazza. A svéd népegészségügyi hivatal 2024-es felmérése még 5,4 százalékos értéket mért. A CAN jelentése szerint a lakosságcsoportok közül az 50 és 84 év közötti nők körében a legmagasabb, hat százalékos a napi cigarettázók aránya.
Svédország dohányzásvisszaszorítási sikerét nagyrészt a snüssz, a felső ajak alá helyezett füstmentes dohánytermék széles körű elterjedésének tulajdonítják.
Tavaly a svédek 24 százaléka fogyasztott napi rendszerességgel nikotint cigaretta, snüssz vagy elektromos cigaretta formájában. A naponta snüsszt használók aránya körülbelül 19 százalékra emelkedett a 2007 évi 12 százalékról.
A svéd eredetű snüssz tilos az Európai Unióban, Svédország azonban az 1995-ös csatlakozásakor mentességet kapott e tilalom alól.
