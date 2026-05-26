Tisza-kormány: Magyar Péter felmentett Hajdú Jánost, ülésezett az országgyűlés

Magyar Péter felmentette Orbán Viktor bizalmi emberét
Távozik posztjáról Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója – a tábornok felmentése holnap lép életbe. A hírt Magyar Péter jelentette be a Facebookon. A személyi döntéssel egy időben az is kiderült, hogy a kormány hamarosan benyújtja a rendőrségi szervezetrendszer reformjára vonatkozó javaslatát.
Jön a kegyelmi botrányt vizsgáló bizottság
A képviselők határoztak a kegyelmi botrány felelőseit, továbbá a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról az Országgyűlés keddi ülésén. A képviselők fenntartották Kocsis Máté mentelmi jogát.
Megszületett a döntés: százmilliárdok sorsára derülhet fény, célkeresztbe került a magyar jegybank
Az Országgyűlés keddi ülésén két vizsgálóbizottság felállításáról is döntöttek a képviselők. Az egyik a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket – köztük az alapítványi vagyonkezelést, az Optima-csoport befektetési struktúráit és az ingatlanberuházásokat – vizsgálja majd, a másik pedig az 1987–2000 közötti spontán privatizáció és közvagyon-vesztés politikai-intézményi felelősségi láncát tárja fel. Mindkét testületet a Tisza Párt frakciója kezdeményezte, és mindkettőnek december 31-ig kell nyilvános jelentést készítenie. A bizottságok feladata nem egyedi büntetőjogi felelősség megállapítása, hanem a rendszerszintű hiányosságok és jogszabályi kiskapuk feltárása, valamint javaslatok megfogalmazása a jövőbeli visszaélések megelőzésére.
Kicsit megakadt a parlamenti ülés
Rövid időre megakadt a keddi parlamenti ülés, amikor Magyar Péter miniszterelnök odament egykori barátjához, Gulyás Gergelyhez. Mondott is neki valamit, de sem az élő közvetítésben, sem az ülésteremben nem hallatszott jól, hogy pontosan mit - írja a Telex.
Éles vita alakult ki Magyar Péter és Toroczkai László között
Éles vita alakult ki Toroczkai László és Magyar Péter között a szuverenitás és az uniós migrációs bírságok kérdéséről. A Mi Hazánk elnöke az Európai Bizottsággal való határozott szembehelyezkedést kérte számon. Ezzel szemben Magyar hangsúlyozta: más európai országok mintájára, megfelelő jogi szabályozással büntetés nélkül is meg lehet védeni a határokat az illegális bevándorlóktól - jelentette a Telex.
Megvan a Tisza új fővárosi frakcióvezetője
Orbán Árpád lesz a Tisza frakciójának vezetője a budapesti közgyűlésben, jelentette be a párt budapesti szervezete a Facebook-oldalán. A poszton Bujdosó Andreát váltja, aki a Parlamentbe igazolt, hogy a párt országgyűlési frakcióját vezesse. A frakcióvezető feladata a tagok koordinálása, a közös álláspont kialakítása és a szavazások során a pártfegyelem fenntartása.
Holnap sajtótájékoztató lesz
Szerdán 10 órakor kerül sor a kormányülés kapcsán tartandó sajtótájékoztatóra.
Ez mindenkit érint, aki a nyugdíjhoz közelít: Magyar Péter megszólalt a "Férfi40" bevezetéséről
Napirend előtti felszólalásában sürgette a "Férfi40" program bevezetését Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője. Az intézkedés 40 év munkaviszony után a férfiak számára is lehetővé tenné az előrehozott nyugdíjba vonulást, hasonlóan a régóta létező Nők40-hez. A képviselő rámutatott, hogy a magyar férfiak egészségben várható élettartama mindössze 61,5 év – miközben a nyugdíjkorhatár 65 év, így sokan meg sem érik a nyugdíjas éveket. Magyar Péter miniszterelnök egyetértett a felvetéssel, és jelezte, hogy a kormány erős szándéka a Férfi40 bevezetése, ám ehhez először fel kell mérniük a költségvetés valós állapotát. A miniszterelnök türelmet kért, szerinte a konkrét ütemezésről csak a pénzügyi "leltár" elkészítését követően lehet döntést hozni.
Magyar Péter új intézkedéseket jelentett be a parlamentben, komoly támadást indított a Fidesz–KDNP ellen
A parlamenti képviselők állami privilégiumainak leépítését ígérte Magyar Péter az új országgyűlés keddi ülésén mondott beszédében. Azt ígérte, hogy folytatni fogják az ország állapotának feltárását, „minden a magyar emberektől elvett forintot be fogunk mutatni” – fogalmazott. Megerősítette, hogy a devizahitelesek kilakoltatását felfüggesztik, a nyugdíjasoknak elindítják a Szép-kártya programot.
Élőben beszél Magyar Péter az országgyűlésben
A hétvégén teljessé vált a Tisza-kormány államtitkári névsora: 55 államtitkár kinevezését jelentették be. Az új országgyűlés keddi ülésén Magyar Péter miniszterelnök beszédet tart, amelyben konkrét jogalkotási feladatokról is szólhat. A kormányfő várhatóan az alaptörvény-módosításról, a költségvetésről, a vendégmunkások jogállásáról szóló törvényről és az uniós források hazahozataláról is nyilatkozhat. A beszédet és a képviselői kérdésekre adott válaszokat élőben tudósítjuk.
Visszadobta az NMHH beszámolóját a költségvetési bizottság
Az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottság nem támogatta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2025. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat benyújtását keddi ülésén.
A bizottság meghallgatta Koltay Andrást, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét, aki ismertette az NMHH gazdálkodásának fő számait. A jelenlévő 12 bizottsági tagból heten szavaztak nemmel, és öten támogatták a bizottsági önálló indítvány benyújtását. (MTI)
Már idén jöhet a Tisza nagy ajándéka a nyugdíjasoknak: mutatjuk, ki mennyi pénzt nyerne vele
Már idén ősszel megkaphatják a nyugdíjasok a Tisza által ígért pluszjuttatást, a Nyugdíjas SZÉP-kártyát – lengette be Magyar Péter. A miniszterelnök elárulta: a mostani tervek szerint az októbertől decemberig tartó negyedévre a kisebb nyugdíjban részesülők 50 ezer forintot, a nagyobb nyugdíjúak 25 ezer forintot kaphatnak, de a legnagyobb – havi félmillió forint feletti – nyugdíjak esetén már nem járna plusz pénz. Mutatjuk, kinek mennyivel nőhet a jövedelme, ha tényleg így valósul meg a Nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetése. Nagy kérdés továbbá, hogy melyik hónaptól vezetik majd be a szintén beígért 120 ezer forintos minimálnyugdíjat – erről mostanáig nem hangzott el egyértelmű kormányzati vállalás.
A világ egyik legnagyobb befektetője szerint Magyarország most a legizgalmasabb sztorik között van
A 2026-os évnek már eleve úgy futott neki a világgazdaság, hogy az infláció emelkedésére lehetett készülni, ezt a helyzetet csak rontotta a közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros lezárása – mondta a Portfolionak adott interjúban Ian Samson, a Fidelity portfóliómenedzsere. Szerinte a helyzet nem olyan rossz, mint 2022-ben, de a következő hónapokban jöhetnek még kellemetlen meglepetések az inflációban és a kötvényhozamokban. Samson meglátása szerint, ha három hónap múlva is ugyanilyen helyzetben leszünk, akkor kezdhetnek aggasztóvá válni a dolgok. A Fidelity szakembere kiemelte: jelenleg Magyarország az egyik legtöbbet tárgyalt sztori a világon, aminek a pozitív hangulat mellett vannak fundamentális alapjai is, a nemzetközi nagybefektetők várhatóan elkezdik majd közelebbről követni a magyar piacot.
Megvan, ki felelhet a turizmusért
A Turizmus.com információi szerint a turizmusért Zolnay Judit külgazdasági államtitkár felelhet majd a Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztériumban, így a terület irányítása várhatóan nem önálló államtitkársági, hanem helyettes államtitkársági szinten történik. Ez azért érdekes fejlemény, mert Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a miniszterjelölti meghallgatásán még arról beszélt, hogy a turizmusnak külön államtitkárságot hoznak létre.
Zolnay Judit jogász és MBA-végzettségű nemzetközi üzleti, vállalatfejlesztési szakember, aki három évtizedes felsővezetői és tanácsadói tapasztalattal érkezik a kormányzati struktúrába. Bemutatása szerint külgazdasági államtitkárként a magyar vállalkozások versenyképességének erősítésén, a külföldi befektetői bizalom növelésén és Magyarország nemzetközi gazdasági pozíciójának javításán dolgozik majd, üzleti háttere pedig a vállalati szereplők, a befektetők és a gazdaságirányítás közötti kapcsolatok erősítésében lehet meghatározó.
Váratlan bejelentést tett a miniszter: azonnali lemondásra szólította fe két magyar intézmény vezetőjét
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter lemondásra szólította fel a HUN-REN kutatóhálózat elnökét és vezérigazgatóját. Szerinte ugyanis a jelenlegi vezetéssel már nem oldhatók fel a szervezet körüli feszültségek. A tárcavezető egy átmeneti menedzsment felállítását javasolja. Ez a testület a Magyar Tudományos Akadémiával (MTA) és a kormánnyal együttműködve dolgozná ki a hálózat hosszú távú, stabil jövőképét – közölte Tanács Zoltán a Facebook-oldalán.
Összeül a parlament első rendes ülése, megszólal Magyar Péter is
Kedden és szerdán tartja következő plenáris ülését az Országgyűlés, az új kormány megalakulása óta ez lesz az első rendes ülés. Napirend előtt felszólal Magyar Péter miniszterelnök, emellett dönthetnek többek között a már beígért vizsgálóbizottságok felállításáról.
Mélyponton Orbán Viktor
A Publicus Intézet felmérése szerint erős a társadalmi várakozás, hogy Orbán Viktor nem fog visszatérni a hatalomba: az „Ön szerint Orbán Viktornak van még esélye valaha visszatérni az ország élére?” kérdésre 76% válaszolt nemmel (ebből 69%: „nem”, 7%: „inkább nem”), míg 19% szerint erre még van esély - írja a felmérést rendelő Népszava.
Váratlan bejelentést tett Magyar Péter: kiderült, ki kapta meg a legfontosabb pozíciót
Sümeghy Claudia filmproducert nevezte ki miniszterelnöki kabinetfőnökének Magyar Péter. Az új vezető a Tisza Párt elnökéről szóló dokumentumfilm egyik alkotójaként már másfél éve szorosan követi a politikus munkásságát, így kiválóan ismeri a párt közösségét – közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán.
Tisza-kormány: Magyar Péter újabb fontos embert nevezett ki, jönnek a szakpolitikai bejelentések
Lényegében teljessé vált a Magyar Péter vezette Tisza-kormány államtitkári gárdája: a hétvégén a Magyar Közlönyben 55 államtitkár kinevezése jelent meg, emellett bemutatták a Pénzügyminisztérium vezetői csapatát, és kiszivárgott a Honvédelmi Minisztérium új vezetése is. Miután a miniszteri struktúra után az államtitkári névsor is ismertté vált, a következő napokban már fontos szakpolitikai bejelentések várhatók a kormány első intézkedéseiről.
Már kedden jöhet a bejelentésdömping, mert összeül az új országgyűlés, a kabinet új tagjai is munkába állnak.
Pünkösdhétfőn Lázár János bejelentette, hogy május 29-i hatállyal lemond a Magyar Tenisz Szövetség elnöki posztjáról. A volt közlekedési miniszter azzal indokolta távozását, hogy 2020 óta válságkezelőként vett részt a szövetség munkájában, és szerinte a konszolidáció feltételei mára megteremtődtek, ezért az MTSZ pénteki rendes közgyűlése után tisztújító közgyűlést kell összehívni.
A pünkösdi hétvége egyik belpolitikai ügye Orbán Anita külügyminiszter és az előző Orbán-kormány tagjai közötti üzenetváltás volt: a korábbi Fidesz-KDNP-vezetés tagjai vasárnap aláírás nélküli nyílt levélben reagáltak Orbán Anita korrupciós vádjaira, hétfőn pedig Magyar Péter miniszterelnök és maga a külügyminiszter is visszavágott a közösségi médiában.
Orbán Anita azt írta, nem ő változott meg, hanem az a rendszer, amelyet korábbi kollégái védeni próbálnak, Magyar Péter pedig azzal válaszolt, hogy szerinte azok árulózzák a kormányfőhelyettest, akik éveken át elárulták az országot.
Pósfai Gábor, a sportért is felelős belügyminiszter hétfőn a versenysport állami támogatásáról írt, és azt jelezte, hogy a kormány célja átláthatóbb, tiszta elvek és kontroll mellett működő támogatási rendszer kialakítása. Hangsúlyozta, hogy a sportegyesületek támogatásában eddig nem történt kormányzati változtatás, ugyanakkor a sportszövetségek vezetésében szerinte a szakmaiságnak kell teret nyernie a politikával szemben.
Közlekedési fennakadást okozott hétfő délután, hogy Kelenföld állomáson kigyulladt egy 27 éves, használt francia villanymozdony. Személyi sérülés nem történt, de a katasztrófavédelem lezárta az állomást, ami komoly fennakadásokat okozott a nyugat-magyarországi vasútvonalakon; Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán számolt be az esetről.
A kormány hétfőn benyújtotta az Országgyűlésnek a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztéshez kivételes eljárási javaslat is kapcsolódik, így a parlament akár már szerdán dönthet az ügyben.
Este Magyar Péter a Telexnek adott pünkösdi interjút, amelyben a kormány előtt álló legfontosabb feladatokról, az első intézkedésekről, a kormányalakítás tapasztalatairól, valamint a lengyel és osztrák út tanulságairól is beszélt. A beszélgetésben várhatóan szóba kerültek az elmúlt napok válságügyei is, köztük az azbesztszennyezés, a Mol tiszaújvárosi üzemében történt robbanás és az uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalások.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Megvan a javaslat, már szerdán dönthet a kormány egy fontos ügyről
Kivételes eljárásban tárgyalhatja, így már szerdán el is fogadhatja az Országgyűlés a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztést és a hozzá kapcsolódó kivitelességi javaslatot a kormány hétfőn nyújtotta be a parlamentnek.
