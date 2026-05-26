Tisza-kormány: Magyar Péter felmentette Hajdú Jánost, ülésezett az országgyűlés

Lényegében teljessé vált a Magyar Péter vezette Tisza-kormány államtitkári gárdája: a hétvégén a Magyar Közlönyben 55 államtitkár kinevezése jelent meg, emellett bemutatták a Pénzügyminisztérium vezetői csapatát, és kiszivárgott a Honvédelmi Minisztérium új vezetése is. Miután a miniszteri struktúra után az államtitkári névsor is ismertté vált, a következő napokban már fontos szakpolitikai bejelentések várhatók a kormány első intézkedéseiről.

Már kedden jöhet a bejelentésdömping, mert összeül az új országgyűlés, a kabinet új tagjai is munkába állnak.

Pünkösdhétfőn Lázár János bejelentette, hogy május 29-i hatállyal lemond a Magyar Tenisz Szövetség elnöki posztjáról. A volt közlekedési miniszter azzal indokolta távozását, hogy 2020 óta válságkezelőként vett részt a szövetség munkájában, és szerinte a konszolidáció feltételei mára megteremtődtek, ezért az MTSZ pénteki rendes közgyűlése után tisztújító közgyűlést kell összehívni.

A pünkösdi hétvége egyik belpolitikai ügye Orbán Anita külügyminiszter és az előző Orbán-kormány tagjai közötti üzenetváltás volt: a korábbi Fidesz-KDNP-vezetés tagjai vasárnap aláírás nélküli nyílt levélben reagáltak Orbán Anita korrupciós vádjaira, hétfőn pedig Magyar Péter miniszterelnök és maga a külügyminiszter is visszavágott a közösségi médiában.

Orbán Anita azt írta, nem ő változott meg, hanem az a rendszer, amelyet korábbi kollégái védeni próbálnak, Magyar Péter pedig azzal válaszolt, hogy szerinte azok árulózzák a kormányfőhelyettest, akik éveken át elárulták az országot.

Pósfai Gábor, a sportért is felelős belügyminiszter hétfőn a versenysport állami támogatásáról írt, és azt jelezte, hogy a kormány célja átláthatóbb, tiszta elvek és kontroll mellett működő támogatási rendszer kialakítása. Hangsúlyozta, hogy a sportegyesületek támogatásában eddig nem történt kormányzati változtatás, ugyanakkor a sportszövetségek vezetésében szerinte a szakmaiságnak kell teret nyernie a politikával szemben.

Közlekedési fennakadást okozott hétfő délután, hogy Kelenföld állomáson kigyulladt egy 27 éves, használt francia villanymozdony. Személyi sérülés nem történt, de a katasztrófavédelem lezárta az állomást, ami komoly fennakadásokat okozott a nyugat-magyarországi vasútvonalakon; Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán számolt be az esetről.

A kormány hétfőn benyújtotta az Országgyűlésnek a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztéshez kivételes eljárási javaslat is kapcsolódik, így a parlament akár már szerdán dönthet az ügyben.

Este Magyar Péter a Telexnek adott pünkösdi interjút, amelyben a kormány előtt álló legfontosabb feladatokról, az első intézkedésekről, a kormányalakítás tapasztalatairól, valamint a lengyel és osztrák út tanulságairól is beszélt. A beszélgetésben várhatóan szóba kerültek az elmúlt napok válságügyei is, köztük az azbesztszennyezés, a Mol tiszaújvárosi üzemében történt robbanás és az uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalások.

