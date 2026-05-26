Tiszaújvárosi robbanás: szörnyű baleset rázta meg a Mol telephelyét, az internetezők is a tragédiára figyeltek
Május 22-én, pénteken reggel robbanás történt a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin-1 üzem újraindítása közben. A balesetnek egy halálos áldozatota és kilenc sérültje van, a legsúlyosabban sérülteket pedig a Debreceni Egyetem Égési Centrumában kezelik. A rendőrség halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított eljárást, azonban a hatóságok szerint a vizsgálat lezárása akár hónapokba is telhet. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogyan alakult az internetes keresési érdeklődés a baleset hírének hatására.

Büntetőeljárás és vizsgálóbizottság a halálos robbanás nyomán

A Mol előzetes elemzése szerint az egység egyik csővezetékében lévő szénhidrogének robbantak fel pénteken az Olefin-1 újraindítása közben.

A balesetnek egy halálos áldozata és kilenc sérültje van.

A négy legsúlyosabb sérültet a hatóságok beszámolói szerint a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának égési centrumába szállították, ahol másodfokú, kiterjedt égési sérülésekkel kezelik őket.

Kapitány István energetikai miniszter és Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató pénteken a helyszínen tartott sajtótájékoztatót. Hernádi közölte, hogy a hatalmas detonációt követően tűz ütött ki az ipari területen, amelyet a tűzoltók délelőtt eloltottak. A vezető azt is kiemelte, hogy az eset nem veszélyezteti az ország üzemanyag-ellátását, emellett pedig az 1-es egység kiesését követően a műanyaggyártás is pótolható az Olefin-2-es segítségével.

Szombaton a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy az ügyben eljárás indult, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja alapján nyomoz. Párhuzamosan a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást folytat; a szóvivő szerint a teljes vizsgálat lezárása hetekbe, akár hónapokba is telhet.

A Mol vizsgálóbizottságot hozott létre a körülmények feltárására.

Az érdeklődés felfutott, majd fokozatosan mérséklődött

A "tiszaújváros" keresési kifejezés iránti hazai érdeklődés az elmúlt 7 nap adatain jól megfigyelhető ívet rajzol ki. A baleset pénteki bejelentése után az érdeklődés hirtelen kilőtt, majd a rákövetkező napokban fokozatosan mérséklődni kezdett és visszatért a korábban szokásos szintre.

Kép forrása: Google Trends

Az 5 éves nézeten az is jól látszik, hogy Tiszaújváros iránt általánosságban alig szerepel a hazai keresési adatokban.

A múlt heti baleset idején tapasztalt kiugró keresési ehhez az alacsony alapszinthez képest kiemelkedő volt, ami jól érzékelteti az eset súlyosságát.

Kép forrása: Google Trends

A 7 napos térkép alapján a keresési aktivitás területi eloszlása egyértelmű: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye vezeti a listát, ahol Tiszaújváros is található, de

a szomszédos vármegyékben is érezhető volt a megnövekedett érdeklődés.

Kép forrása: Google Trends

Ha a "mol robbanás" és "robbanás" keresési kifejezéseket vizsgáljuk az elmúlt öt év adatai alapján, egyértelműen látszik, hogy nem történt hasonló kaliberű baleset az elmúlt években.

2021 óta messze most generálta a legtöbb keresést a "robbanás" szó.

Kép forrása: Google Trends
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

The Science of Football

