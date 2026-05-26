Ugrik az olaj ára!

A Brent kőolaj határidős jegyzése 2,5 százalékot ugorva 98 dollár fölé emelkedett hordónként, miután az amerikai hadsereg rakétaindító állásokat és hajókat vett célba Dél-Iránban.

A Brent kőolaj határidős jegyzése 2,5 százalékos ugrást követően 98 dollár fölé emelkedett hordónként,

a befektetők a dél-iráni amerikai katonai műveletekre reagáltak ilyen hevesen. A jelentések szerint az amerikai hadsereg rakétaindító állásokat és olyan hajókat vett célba Dél-Iránban, amelyekről azt gyanították, hogy aknákat próbálnak telepíteni; az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) szerint a műveletek célja az amerikai csapatok védelme volt a térségben.

Eközben Donald Trump elnök azt mondta, hogy a Teheránnal folytatott tárgyalások jól haladnak, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy további csapások következhetnek, ha a tárgyalások meghiúsulnak. Az Egyesült Államok és Irán jelenleg egy olyan keretrendszerről tárgyal, amely nagyjából két hónappal meghosszabbítaná a tűzszünetet; ez idő alatt Washington feloldaná blokádját, míg Teherán újra megnyitná a Hormuzi-szorost.

A mai felpattanás ellenére

az olajárak az elmúlt hét során több mint 10%-kal estek az amerikai-iráni tárgyalásokat övező növekvő optimizmus közepette.

