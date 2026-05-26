Utazás Európában 2026-ban: "átlépsz a határon, és a matematikai modellek felrobbannak"

Európában elvileg szabadon mozoghatnak az emberek és az áruk, a gyakorlatban viszont még mindig elég két jármű közti csatlakozás vagy egy országhatár ahhoz, hogy az egész rendszer akadozni kezdjen. A Transport Research Arena panelbeszélgetésén arról beszéltek, miért nem sikerült még a közlekedésben is megvalósítani azt az egységes Európát, amelyre az EU épül.

A négy szabadság

Hat-hét évvel ezelőtt képes voltam másodpercre pontosan megbecsülni a vonatok és a rakomány érkezésének idejét – egészen addig, amíg nem kell egy másik tagállamba átlépni. Amint átlépsz a határon, a matematikai modellek felrobbannak. És ez még mindig így van.

A Transport Research Arena (TRA) közlekedési konferencia panelbeszélgetésén egy kikötői szakember ezzel a mondattal foglalta össze azt, amiről előtte másfél órán keresztül beszéltek az európai közlekedés szereplői: Európa papíron egységes tér, a gyakorlatban azonban a közlekedés még mindig különálló szigetekből áll.

A panelbeszélgetés résztvevői. Balról jobbra: Delphine Grandsart, Andrea Lorenzini, Sándor Judit, Juan Blasco és Manolis Koutoulakis. A moderátor Isabelle Vandoorne volt az Európai Bizottságtól. Forrás: TRA 2026.

Az Európai Unió egyik alapgondolata a négy szabadság: az áruk, a szolgáltatások, a tőke és az emberek szabad mozgása. Ezek közül kettő különösen látványosan kapcsolódik a közlekedéshez: ha az emberek nem tudnak egyszerűen eljutni egyik településről a másikra, egyik országból a másikba, vagy ha az áruk mozgása elakad a határokon, akkor az európai integráció egyik legalapvetőbb ígérete sérül.

Noha schengeni térségben elvileg nincsenek belső határellenőrzések, a mindennapi közlekedésben nagyon is léteznek határok. Nem feltétlenül sorompók formájában, hanem rosszul összehangolt menetrendekben, külön jegyrendszerekben, egymással nem kommunikáló informatikai rendszerekben, hiányzó csatlakozásokban, drága vagy nehezen hozzáférhető szolgáltatásokban. Az utasok és az áruk mozgása sokszor nem azért akad el, mert nincs hozzá technológia, hanem mert a rendszerek nincsenek valóban összekapcsolva.

"Ha silókban gondolkodunk és tervezünk, akkor az nem fog működni. Mindannyian megtapasztaltuk már, hogy például két órát kell várni a csatlakozásra, vagy hogy egy állomástól több mint 1 kilométernyi sétára van a buszmegálló" – érzékeltette Delphine Grandsart, az Európai Utasok Szövetségének vezető kutatója, hogy a hétköznapokban milyen problémákat okoz az összehangolt tervezés hiánya.

A panelbeszélgetés kérdése tehát adott volt: hogyan lehetne elérni, hogy az utasok és az áruk valóban zökkenőmentesen tudjanak mozogni Európában? Ráadásul úgy, hogy mindez ne csak a nagyvárosokban működjön, hanem a vidéken is valódi lehetőség legyen a mobilitásra?

Vasútállomás mint közösségi csomópont?

Andrea Lorenzini, az olasz MemEx közlekedési tanácsadó vállalat kutatási vezetője szerint a vidéki közlekedés nagyságrendjét sokszor alábecsülik. Mint mondta, Európa vidéki lakossága körülbelül 140 millió fő, ami nagyjából Franciaország és Németország együttes népességének felel meg. Szerinte a társadalmi igazságosság része, hogy ezeknek az embereknek is legyen lehetőségük helyben maradni, és ne azért kelljen elköltözniük, mert nem férnek hozzá a legalapvetőbb szolgáltatásokhoz.

Lorenzini szerint a kiindulópont továbbra is a busz és a vasút, de ezek önmagukban nem elegendőek. A megoldás inkább egy szélesebb közlekedési csomag lehet, amelyben helyet kapnak a közösségi autóhasználati megoldások, a telekocsi-szolgáltatások és a jól megtervezett átszállási pontok is. A legnagyobb akadályok között említette a járatok ritkaságát, az egységes jegyrendszerek hiányát, a rosszul működő utastájékoztatást, a különböző közlekedési módok közötti gyenge összehangolást, valamint a jegyárakat.

A vasút szerepéről Sándor Judit, a Europe’s Rail európai uniós vasúti kutatási együttműködés projektmenedzsere beszélt. Szerinte a vasút ugyan most is ott van sok helyen, de drága, ezért azt kell megvizsgálni, hogyan lehetne olcsóbban, rugalmasabban és az utasok igényeihez jobban igazodva működtetni. Ennek egyik lehetséges iránya a könnyű, moduláris járművek fejlesztése, amelyek kisebb beruházási igénnyel, rugalmasabban illeszthetők a helyi közlekedési igényekhez – ők ezzel is foglalkoznak a Europe's Railnél.

Sándor Judit. Forrás: TRA 2026.

A panel egyik legfontosabb tanulsága azonban éppen az volt, hogy a technikai megoldások önmagukban nem elegendők. Hiába beszélünk a valós idejű utastájékoztatás, egységes jegyrendszer vagy adatmegosztás technikai feltételeiről, ha közben nincs meg az együttműködés a szolgáltatók, az önkormányzatok, az államok és az uniós intézmények között.

Lorenzini szerint a digitális összekapcsolás egyik legfontosabb eleme az egységes jegyrendszer, azonban ez nem olyan egyszerű: ha az utas egyetlen jeggyel utazik több szolgáltató járatain, akkor a háttérben meg kell állapodni arról is, hogyan oszlanak meg a bevételek. Ugyanez igaz a valós idejű információkra is: az utas számára természetes elvárás, hogy tudja, késik-e a vonat, eléri-e a buszt, vagy mikor indul a következő komp. Ehhez viszont az kell, hogy a közlekedési szereplők megosszák egymással az adatokat.

A fizikai összekapcsolás legalább ennyire fontos. A vasútállomásokra például nem pusztán megállóhelyként, hanem több közlekedési módot összekapcsoló központként kellene tekinteni.

Lorenzini szerint vidéken ezek akár közösségi csomópontokká is válhatnának, ahol olyan alapvető szolgáltatások is megjelenhetnek, amelyek a kisebb településekről gyakran hiányoznak.

Egy szokatlan perspektíva

"A közlekedés szépsége, hogy meg kell küzdeni a kihívásokkal, és a szigetek esetében ez az alapokba van kódolva" – hozott be a beszélgetésbe egy újabb, a szárazfölddel körülvett Magyarországról tekintve szokatlan nézőpontot Manolis Koutoulakis, a görög Tengeri Ügyek és Szigetpolitika Minisztériumának államtitkára. Mint elmondta, a szigeteken a közlekedés nem pusztán versenyképességi kérdés, hanem életbevágó infrastruktúra. Ha egy sziget és a szárazföld között megszakad a kapcsolat, az nemcsak kényelmetlenséget jelent, hanem alapjaiban veszélyezteti az ellátást, az egészségügyi hozzáférést és a gazdasági működést is. Koutoulakis szerint

Európa túlságosan a szárazföldi közlekedésre fókuszál, miközben az árukereskedelem 90 százaléka tengeren zajlik.

Éppen ezért a kikötőket nem egyszerűen belépési pontokként kellene kezelni, hanem olyan közlekedési központokként, amelyek képesek összekapcsolni a tengeri, közúti, vasúti és más közlekedési formákat. Görögország példáján keresztül arról beszélt, hogy a kompflotta fejlesztéséhez nemcsak hajókra, hanem megfelelő kikötői infrastruktúrára és alternatív üzemanyagokra is szükség van.

Manolis Koutoulakis. Forrás: TRA 2026.

A technológiai átállás azonban itt gyorsan pénzkérdéssé válik. Koutoulakis szerint sokszor túl szűken beszélünk a közlekedési technológiáról: főként nem adatokról, mesterséges intelligenciáról vagy digitális rendszerekről van szó, hanem hajtásrendszerekről, üzemanyagokról, motorokról is.

Ez a kihívás, és hogy ki fog fizetni az átállásért?

– fogalmazott. "A technológia megvan, van ammónia, van metanol, vannak egyéb üzemanyagok. De lehet ezt alkalmazni kompoknál? Nem, mert veszélyes, és mert nem elérhető reális árakon. Az utasok nem fognak fizetni ezért."

Money makes the world go 'round

A beszélgetés ezen a ponton kezdett el igazán eltávolodni a techoptimizmustól. Egyre többször merült fel, hogy a megoldások jelentős része már ismert, a fő kérdés inkább az, ki fizeti ki őket, ki hangolja össze a szereplőket, és ki vállalja a politikai felelősséget a végrehajtásért.

Éppen ezt fogalmazta meg a közönség soraiból a cikk elején már idézett felszólaló. "Sokat beszélünk, túl sokat" – mondta, majd az Európai Bizottság éppen jelen lévő képviselőjének, Isabelle Vandoorne moderátornak szegezte a kérdést: mit tesz az EU?

Szerintem nagy kihívásaink vannak, de ezek inkább politikaiak, mint technológiaiak.

Szkeptikus közönség? Forrás: TRA 2026.

A moderátor erre úgy reagált: nem fogják egyetlen panelbeszélgetésen megváltani a világot, és a politikai kontextus valóban meghatározó. Az Európai Unió különböző kezdeményezéseken keresztül próbálja kezelni a problémát, de a közlekedési rendszerek összehangolása lassú, bonyolult és sokszereplős folyamat.

Vagyis a probléma nem az, hogy Európa ne tudná elképzelni a zökkenőmentes közlekedést. Hanem az, hogy a zökkenők nagyon is jól be vannak építve a rendszerbe, és a feloldásukra jelenleg nincsen valódi válasz.

Címlapkép forrása: TRA 2026.