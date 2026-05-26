Gazdaság

Utolsó esély: holnap jön az AI in Energy 2026 – Ne maradjon le az energetika következő nagy dobásáról!

Holnap rendezik meg a Portfolio AI in Energy 2026 konferenciát, ahol a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és az adatalapú működés energetikai szerepe kerül fókuszba - most még nem késő regisztrálni!

Már csak egy nap van hátra a Portfolio AI in Energy 2026 konferenciáig, amely május 27-én, Budapesten hozza össze az energetikai, technológiai és üzleti döntéshozókat. Az esemény központi kérdése egyszerű, de annál fontosabb:

hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia az energetikát, és kik lehetnek ennek az átalakulásnak a nyertesei?

Az AI ma már nem távoli technológiai ígéret az energiaszektorban. Egyre inkább megjelenik a hálózatüzemeltetésben, a rendszerirányításban, az energiakereskedelemben, a fogyasztói rugalmasság optimalizálásában, az előrejelzésekben, a karbantartásban, a digital twin megoldásokban és a vállalati energiagazdálkodásban is.

A holnapi konferencia éppen ezért nemcsak technológiai esemény, hanem üzleti és stratégiai fórum is: arról szól, hogyan lehet az adatokból, algoritmusokból és digitális megoldásokból valódi működési előnyt, költségcsökkentést és új bevételi lehetőségeket teremteni.

A programban olyan meghatározó szereplők és szakértők vesznek részt, mint többek között:

  • Microsoft: a mesterséges intelligencia vállalati és iparági alkalmazásának egyik globális kulcsszereplője,

  • Kraken Tech: a lakossági flexibilitás és az energetikai platformalapú működés egyik izgalmas nemzetközi szereplője;

  • Neara: a digital twin és hálózati modellezési megoldások egyik meghatározó technológiai vállalata;

  • sight-E: az innovatív energiatároló megoldások meghatározó hazai szereplője;

  • Schneider Electric: az energiahatékonyság, automatizáció és digitális energiamenedzsment egyik vezetője;

  • MAVIR: a magyar villamosenergia-rendszer működésének és jövőbeli digitalizációjának egyik kulcsszereplője;

  • EON: a hálózati digitalizáció, adatvezérelt működés és gyakorlati energetikai alkalmazások úttörője;

A konferencia három nagy kérdéskört jár körbe: hogyan lehet az adatokból AI-stratégiát építeni, hogyan jelennek meg a mesterséges intelligenciára épülő megoldások a gyakorlatban, és miként válhat mindez valódi üzleti értékké az energetikában.

Szó lesz többek között:

  • az AI szerepéről a villamosenergetikában,

  • az adatalapú rendszerirányításról,

  • a hálózati infrastruktúra digitalizációjáról,

  • a digital twin megoldásokról,

  • a fogyasztói flexibilitás optimalizálásáról,

  • az AI-agentek lehetőségeiről és kockázatairól,

  • a kiberbiztonsági kihívásokról,

  • valamint arról, hogyan mérhető egy AI-fejlesztés tényleges hasznossága.

A tét egyre nagyobb: az energetikai vállalatok, ipari fogyasztók, kereskedők, hálózati szereplők és technológiai szolgáltatók számára az AI nem önmagában lesz versenyelőny, hanem akkor,

ha jobb döntéseket, gyorsabb reakciókat, pontosabb előrejelzéseket és hatékonyabb működést tesz lehetővé.

Holnap kiderül, hol tart ma ez az átalakulás, milyen megoldások működnek már a gyakorlatban, és kik lehetnek az energetika következő éveinek nyertesei.

Címlapkép forrása: Joan Cros/NurPhoto via Getty Images

The Science of Football

