Utolsó esély: holnap jön az AI in Energy 2026 – Ne maradjon le az energetika következő nagy dobásáról!

Már csak egy nap van hátra a Portfolio AI in Energy 2026 konferenciáig, amely május 27-én, Budapesten hozza össze az energetikai, technológiai és üzleti döntéshozókat. Az esemény központi kérdése egyszerű, de annál fontosabb:
hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia az energetikát, és kik lehetnek ennek az átalakulásnak a nyertesei?
Az AI ma már nem távoli technológiai ígéret az energiaszektorban. Egyre inkább megjelenik a hálózatüzemeltetésben, a rendszerirányításban, az energiakereskedelemben, a fogyasztói rugalmasság optimalizálásában, az előrejelzésekben, a karbantartásban, a digital twin megoldásokban és a vállalati energiagazdálkodásban is.
A holnapi konferencia éppen ezért nemcsak technológiai esemény, hanem üzleti és stratégiai fórum is: arról szól, hogyan lehet az adatokból, algoritmusokból és digitális megoldásokból valódi működési előnyt, költségcsökkentést és új bevételi lehetőségeket teremteni.
A programban olyan meghatározó szereplők és szakértők vesznek részt, mint többek között:
-
Microsoft: a mesterséges intelligencia vállalati és iparági alkalmazásának egyik globális kulcsszereplője,
-
Kraken Tech: a lakossági flexibilitás és az energetikai platformalapú működés egyik izgalmas nemzetközi szereplője;
-
Neara: a digital twin és hálózati modellezési megoldások egyik meghatározó technológiai vállalata;
-
sight-E: az innovatív energiatároló megoldások meghatározó hazai szereplője;
-
Schneider Electric: az energiahatékonyság, automatizáció és digitális energiamenedzsment egyik vezetője;
-
MAVIR: a magyar villamosenergia-rendszer működésének és jövőbeli digitalizációjának egyik kulcsszereplője;
-
EON: a hálózati digitalizáció, adatvezérelt működés és gyakorlati energetikai alkalmazások úttörője;
A konferencia három nagy kérdéskört jár körbe: hogyan lehet az adatokból AI-stratégiát építeni, hogyan jelennek meg a mesterséges intelligenciára épülő megoldások a gyakorlatban, és miként válhat mindez valódi üzleti értékké az energetikában.
Szó lesz többek között:
-
az AI szerepéről a villamosenergetikában,
-
az adatalapú rendszerirányításról,
-
a hálózati infrastruktúra digitalizációjáról,
-
a digital twin megoldásokról,
-
a fogyasztói flexibilitás optimalizálásáról,
-
az AI-agentek lehetőségeiről és kockázatairól,
-
a kiberbiztonsági kihívásokról,
-
valamint arról, hogyan mérhető egy AI-fejlesztés tényleges hasznossága.
A tét egyre nagyobb: az energetikai vállalatok, ipari fogyasztók, kereskedők, hálózati szereplők és technológiai szolgáltatók számára az AI nem önmagában lesz versenyelőny, hanem akkor,
ha jobb döntéseket, gyorsabb reakciókat, pontosabb előrejelzéseket és hatékonyabb működést tesz lehetővé.
Holnap kiderül, hol tart ma ez az átalakulás, milyen megoldások működnek már a gyakorlatban, és kik lehetnek az energetika következő éveinek nyertesei.
Ne maradjon le: ez az utolsó lehetőség, hogy biztosítsa helyét a Portfolio AI in Energy 2026 konferencián!
Címlapkép forrása: Joan Cros/NurPhoto via Getty Images
Panel helyett pálmafák és luxus: ezért csábítja Dubaj a magyar befektetőket
Az Otthon Centrumot és dubaji partnereit kérdeztük.
Egy hét és indul az élménydömping: a bringatúra csak a kezdet a Portfolio balatoni ingatlancsúcsán
Az utolsó helyek kiadók a balatoni ingatlancsúcsra.
Ömlik még a befektetés Kínába? Itt a friss válasz!
Megjelentek az áprilisi adatok.
Fontos határidőre figyelmeztet az adóhatóság
Ketyeg az óra.
Odavág Kínának öt tagállam, Németország váratlan lépést tett
Már pénteken tárgyalnak Brüsszelben.
Megérkeztek a felvételek: az ukrajnai háború legpusztítóbb fegyverével gyakorlatoznak a magyar katonák
Megérkezett Magyarországra az új technológia.
Erős kijelentést tett Magyar Péter minisztere: azonnali lemondásra szólította fel két magyar intézmény vezetőjét
Szerinte a jelenlegi vezetéssel már nem oldhatók fel a szervezet körüli feszültségek.
Összeül a parlament első rendes ülése, megszólal Magyar Péter is
Dönthetnek a vizsgálóbizottságokról.
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
Információszabadság és mesterséges intelligencia: Mit tanulhatunk a brit hatósági útmutatóból?
A mesterséges intelligencia (MI) használata egyre több területen utat tör, ez alól nem lehet kivétel az információszabadság (közérdekű adatokhoz történő hozzáférés) sem. Természetesen
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek jelentős súlyt a magyar tőzsdén. A Tisza ígéretek teljesítése viszont csak... The post A
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de sokszor figyelmen kívül hagyott szerepét. Ausztráliában két állam m
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?
Dilemmában a Fed, és a magyar jegybank is.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.