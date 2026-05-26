Valaki már ma kamatot vágott volna az MNB-ben
A Monetáris Tanács többsége az alapkamat tartása mellett szavazott, de volt kamatcsökkentésre vonatkozó javaslat is - mondta a jegybank keddi kamatdöntő ülését követő sajtótájékoztatón Varga Mihály jegybankelnök. A szakember szerint a következő hetekben csökkenhet a bizonytalanság, amennyiben a magyar eszközök kockázati felára tartósan alacsonyabb marad, az növelheti a monetáris politika mozgásterét.
Euróbevezetés

Az euróbevezetés első fázisa az ERM-II. árfolyamrendszerhez való csatlakozás, ott már a monetáris politikát érintő vállalásokat is kell tenni. Fontosnak tartjuk, hogy az inflációs cél esetleges csökkentése során a magyar exportvállalatok ne szenvedjenek el olyan károkat, melyek az esetleges reálfelértékelődésből erednek - tette hozzá.

Valaki már ma vágott volna

A mai ülésen két forgatókönyvet tárgyaltunk meg a döntéshozatalnál

- emeli ki Varga. Vagyis a jelek szerint volt javaslat a kamat csökkentésére is. Ezt később a Portfolio kérdésére megerősítette Varga, aki azt mondta, hogy a Tanács többsége a tartásra szavazott, de volt szavazat a másik forgatókönyvre is.

Várják a pótköltségvetést

Várjuk a kormány által ígért pótköltségvetés benyújtását, az első négy hónap adatai szempontjából kulcskérdés, milyen módosítást terjesztenek majd be - válaszolta Varga Mihály.

Nem lehetetlen a 2%-os növekedés

A miniszterelnök által említett 2%-os idei gazdasági növekedési előrejelzés nem áll távol az MNB márciusi 1,5-2%-os prognózisától. Az első negyedéves adat a vártnál kedvezőbb lett, így akár a becsült sáv felső szélét is elérheti a GDP-bővülés - kommentálta Magyar Péter szavait a jegybankelnök.

Tényleg kinyílt az ajtó?

A Tanács nem volt könnyű helyzetben, mi is érzékeljük, hogy április közepe óta jelentős elmozdulás történt az országkockázati felárban és az inflációs kilátások is csökkentek. Ezek a folyamatok kedvezőek és ajtót nyithatnak a monetáris politika számára, ugyanakkor a külső körülmények továbbra is jelentős bizonytalanságot hordoznak - mondja Varga Mihály. Most úgy döntöttek, hogy meg kell győződniük a kedvező folyamatok tartósságáról, illetve abban bíznak, hogy a júniusi ülésig beérkező adatok következtében csökken a bizonytalanság - tette hozzá újságírói kérdésre.

Marad az óvatosság, de csökkenhet a bizonytalanság

A bizonytalan világgazdasági környezet stabilitásorientált monetáris politikai megközelítést indokol. A kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság a közeljövőben csökkenhet. Amennyiben a kockázati felárak pozitív folyamatai fennmaradnak, az növeli a monetáris politika mozgásterét, az óvatos és türelmes megközelítést fenntartjuk - mondta Varga Mihály.

Inflációs folyamatok

Áprilisban a fogyasztói árak 2,1%-kal emelkedtek éves összevetésben, az adat ezzel

alacsonyabb volt a márciusi inflációs jelentés előrejelzésénél

- emeli ki az elnök.

Az inflációs alapfolyamatok tovább mérséklődtek, ugyanakkor az élelmiszerek gyorsuló mértékben drágultak. A lakossági inflációs várakozások mérséklődnek az év eleje óta, ez kedvező, de a folyamat tartósságáról meg kell győződnünk - teszi hozzá Varga Mihály.

Még mindig erős a forint

A forint országspecifikus erősödése folytatódott, a magyar deviza továbbra is lényegesen erősebb a márciusi inflációs jelentéskor tapasztalt szintnél. Ugyanakkor ennek tartósságáról meg kell győződnünk - folytatja Varga. Kiemeli, hogy a magyar eszközök kockázati felárának csökkenését elsősorban az uniós forrásokkal és az euróbevezetéssel kapcsolatos várakozások okozzák.

Szigorodhatnak a külső kamatkörülmények

A geopolitikai feszültségek következtében a külső kamatkörülmények szigorodhatnak, az EKB esetében a piacok 2-3 kamatemelést áraznak, ezzel szemben a Fed esetében változatlan kamatra számítanak a befektetők - folytatja a bevezetőt az elnök.

Marad az adatvezérelt üzemmód

Egyelőre indokolt továbbra is az óvatosság, a Monetáris Tanács a következő időszakban is adatvezérelt módon dönt majd - mondja Varga.

Ellentétes inflációs folyamatok

Az inflációs kilátásokat ellentétes irányú folyamatok alakítják: a magas energiaárak és a fejlett piaci kötvénypiaci folyamatok óvatosságra adnak okot, ugyanakkor az erősebb forint és az árkorlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli az inflációt. Ugyanakkor utóbbi hatások tartósságáról meg kell győződnünk - kezdi Varga Mihály. Szerinte a következő időszakban csökkenhet az inflációs kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság,

az alacsonyabb kockázati prémium pedig növelheti a monetáris politika mozgásterét, ha tartós marad.

Döntött az MNB, hamarosan megszólal Varga Mihály

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on tartotta az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa, mely a jelek szerint továbbra is az óvatos és türelmes megközelítésre szavaz az alacsony infláció és erős forint mellett.

Ugyanakkor az elemzők szerint a legközelebbi ülésen június 23-án ismét terítékre kerülhet a kamatcsökkentés lehetősége, bár addig még a Fed és az EKB döntéseit érdemes lesz kiemelten figyelni. A ma délutáni sajtótájékoztató legnagyobb kérdése az lesz, utal-e Varga Mihály a közelgő kamatcsökkentés esélyére. Ráadásul

júniusban friss Inflációs Jelentést is publikál a jegybank, melyben értékelhetik az elmúlt időszak fejleményeit.

Az eseményről a Portfolio élőben beszámol.

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat...

