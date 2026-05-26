Váratlan bejelentést tett Magyar Péter: kiderült, ki kapta meg a legfontosabb pozíciót
Sümeghy Claudia filmproducert nevezte ki miniszterelnöki kabinetfőnökének Magyar Péter. Az új vezető a Tisza Párt elnökéről szóló dokumentumfilm egyik alkotójaként már másfél éve szorosan követi a politikus munkásságát, így kiválóan ismeri a párt közösségét – közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A bejelentés szerint az új kabinetfőnökre az egyik legösszetettebb és legnehezebb feladat vár a következő négy évben.

Sümeghy Claudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász és édesanya.

Felsőfokon beszél angolul és olaszul, jelenleg pedig az Oxfordi Egyetem egyik vezetőképző programjának résztvevője.

A szakember a pártelnököt a Tavaszi szél - az ébredés című dokumentumfilm munkálatai során ismerte meg igazán. Férjével, Topolánszky Tamás Yvan rendezővel egy éven át követték kamerákkal Magyar Pétert. A produkció azt a folyamatot mutatja be, ahogyan a politikus az első nyilvános szereplésétől Orbán Viktor legfőbb kihívójává vált. Bár a premier előtt az alkotókat azzal kritizálták, hogy munkájuk csupán propagandafilm, ezt határozottan visszautasították.

„Kabinetfőnökként olyan tiszta szándékok által vezérelt, stratégiailag koherens és emberközpontú vezetői környezetet fog teremteni, amelyben a döntések a működő, jövőbiztos és emberséges Magyarország építését szolgálják” – írta a feladatairól Magyar Péter.

A kormányfő egyben megköszönte Sümeghy elődjének a munkáját, mint fogalmazott:

Egyben köszönöm az eddigi munkáját Velkey György korábbi kabinetfőnökömnek! Sok sikert kívánok neki képviselőként és a Külügyminisztérium államtitkáraként!

A Magyar Péterről szóló dokumentumfilm második részének forgatása eközben már meg is kezdődött Topolánszky Tamás Yvan irányításával.

Címlapkép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala.

