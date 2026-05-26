Váratlanul leállt egy abszorpciós hűtőgép az egyik kórházban - Bejelentést tett a miniszter

A veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház műtőinek központi hűtését biztosító abszorpciós hűtőgép május 11-i újraindítás után meghibásodott, a teljes helyreállítás legkorábban június 5-re várható – közölte Hegedűs Zsolt. A javításhoz szükséges alkatrészeket részben Dél-Koreából szerzik be, addig bérelt hűtőgéppel biztosítják az átmeneti működést. A kormány által elrendelt országos felmérés szerint a kórházi hűtőberendezések átlagéletkora meghaladja a 15 évet, a kritikus helyiségeknek pedig mindössze 48 százaléka rendelkezik megfelelő hűtéssel. A kiemelt hűtésrekonstrukciós program becsült költsége meghaladja a 3,5 milliárd forintot.

Private Health Forum 2026 Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt - De mégis mihez kezd ezzel a magánegészségügyi szektor? Jubileumi konferenciánkon kiderül.

A veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház műtőinek és citolaborjának központi hűtését biztosító abszorpciós hűtőgép május 11-én indult újra tervezetten, azonban a rendszer instabillá vált, majd leállt – közölte közösségi oldalán Hegedűs Zsolt.

A hibafeltárás azonnal megkezdődött, de az első javítási kísérlet nem vezetett eredményre, ezért az esetet haváriaként kezelték tovább.

A tájékoztatás szerint a javításhoz szükséges alkatrészek beszerzése – részben Dél-Koreából – már elindult, a teljes helyreállítás és az újraindítás legkorábban június 5-re készülhet el. Addig átmeneti megoldásként egy bérelt hűtőgépet és mobil aggregátort telepítenek a kórházhoz, amelynek üzembe helyezése várhatóan még a hétvégén megtörténhet. Ezzel ideiglenesen biztosítani tudják a központi műtők és a citolabor hűtését, négy légkezelő rendszer rákötésével.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a kórház más területein a hűtési kapacitás továbbra is rendelkezésre áll, ugyanakkor szerinte a veszprémi eset nem egyedi probléma, hanem az országos kórházi infrastruktúra állapotát jelzi.

A bejegyzés szerint a kormány május 14-én rendelte el a kórházi hűtési rendszerek teljes körű felülvizsgálatát. A május 22-i felmérés alapján a KEF üzemeltetésében működő intézményekben 1239 nagy teljesítményű hűtőrendszer és mintegy 11 500 split vagy multisplit klíma működik, amelyek 734 műtő és 101 steril helyiség hűtését biztosítják.

a berendezések átlagéletkora meghaladja a 15 évet, de vannak 40 évnél idősebb rendszerek is.

A betegellátás szempontjából kritikus helyiségeknek csak 48 százaléka rendelkezik megfelelő hűtéssel, míg 303 helyiségben elégtelen a klímakapacitás, további 110 helyiségben pedig javítás zajlik.

A veszprémi kórház is bekerült a 2026-ra tervezett fejlesztések közé: a központi épület műtői hűtését biztosító folyadékhűtő cseréjét 45 millió forintos becsült költséggel tervezik. Országosan az azonnali hibajavítások forrásigénye 256 millió forint lehet, míg a kiemelt hűtésrekonstrukciós program teljes becsült költsége meghaladja a 3,5 milliárd forintot. A tervek között hűtőberendezés-cserék, kapacitásbővítések, épületautomatika-fejlesztések és elektromos hálózatfejlesztések is szerepelnek.

Címlapkép forrása: Shutterstock