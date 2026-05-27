300 milliós tartozása van Balásy Gyula cégeinek, állami segítséget kellett kérniük

A cégcsoport NAV-eljárás alatt áll és a számláit befagyasztották, emiatt nem tudják az említett összeget kifizetni az alvállalkozóiknak. A 24.hu értesülését a vállalatcsoport is megerősítette, miszerint "a 300 milliós összeg nagyságrendileg helytálló".

A lapnak azt is elismerték, hogy valós veszélye van annak, hogy

a végrehajtások és a befagyasztott számláik miatt felszámolási eljárás indulhat valamelyik vállalat ellen,

bár ezt igyekeznek megakadályozni. A portál úgy tudja, hogy felmerült az is, hogy a cégcsoport vagyonfelügyelő bevonását kezdeményezi, amire úgy reagáltak, hogy valóban kértek állami segítséget. Mint írták, "bármilyen megoldásban partnerek lennének". Papp Gábor, a cégcsoport ügyvédje azt mondta, hogy a fentebb említett kényszerintézkedéssel szemben panaszt terjesztettek elő, mert azt jogszerűtlennek és sematikusnak tartják.

Balásy Gyula a Kontrollnak adott elhíresült interjújában a Lounge-csoportot is felajánlotta az államnak. Ennek kapcsán a szerdai sajtótájékoztatón kiderült, hogy a Belügyminisztérium tárgyal a cégcsoportról, zajlik annak átvilágítása.

