  • Megjelenítés
300 milliós tartozása van Balásy Gyula cégeinek, állami segítséget kellett kérniük
Gazdaság

300 milliós tartozása van Balásy Gyula cégeinek, állami segítséget kellett kérniük

Portfolio
Háromszáz millióval tartozik alvállalkozóinak a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge-csoport – tudta meg a 24.hu. A fizetésképtelenség miatt a rendezvényszervezéssel foglalkozó vállalatcsoport már állami segítségért is fordult.

A cégcsoport NAV-eljárás alatt áll és a számláit befagyasztották, emiatt nem tudják az említett összeget kifizetni az alvállalkozóiknak. A 24.hu értesülését a vállalatcsoport is megerősítette, miszerint "a 300 milliós összeg nagyságrendileg helytálló".

A lapnak azt is elismerték, hogy valós veszélye van annak, hogy

a végrehajtások és a befagyasztott számláik miatt felszámolási eljárás indulhat valamelyik vállalat ellen,

bár ezt igyekeznek megakadályozni. A portál úgy tudja, hogy felmerült az is, hogy a cégcsoport vagyonfelügyelő bevonását kezdeményezi, amire úgy reagáltak, hogy valóban kértek állami segítséget. Mint írták, "bármilyen megoldásban partnerek lennének". Papp Gábor, a cégcsoport ügyvédje azt mondta, hogy a fentebb említett kényszerintézkedéssel szemben panaszt terjesztettek elő, mert azt jogszerűtlennek és sematikusnak tartják.

Még több Gazdaság

Fontos változás jön az áfabevallásoknál – Már most érdemes felkészülni rá!

Alattomos műveletet indítottak Európa ellen – Moszkvába vezetnek a nyomok

Tisza-kormány: visszavonják a diplomataútleveleket, nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések

Balásy Gyula a Kontrollnak adott elhíresült interjújában a Lounge-csoportot is felajánlotta az államnak. Ennek kapcsán a szerdai sajtótájékoztatón kiderült, hogy a Belügyminisztérium tárgyal a cégcsoportról, zajlik annak átvilágítása.

Kapcsolódó cikkünk

Végrehajtás indult Balásy Gyula államnak felajánlott cégei ellen

Menekülnek a cégek Balásy Gyula ügynökségétől

A rendőrség megtörte a csendet: nyomoznak Balásy Gyula cégcsoportjánál is

A cégeit és a magántőkealapokban lévő vagyonát is átadja az államnak Balásy Gyula

Címlapkép forrása: Kontroll

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

AI in Energy 2026

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt vannak a Tisza-kormány legújabb döntései
Tisza-kormány: visszavonják a diplomataútleveleket, nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések
Egészségügy: hatalmas lépésre készül a Tisza-kormány
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility