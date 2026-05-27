  • Megjelenítés
A BL-döntős hétvégén tüntethetnek Budapesten a taxisok
Gazdaság

A BL-döntős hétvégén tüntethetnek Budapesten a taxisok

Portfolio
Komoly konfliktus alakulhat ki a budapesti taxisok és a főváros között a BKK új díjszabási javaslata miatt. A taxis érdekvédők szerint a fix tarifák esetleges eltörlése teljesen átalakítaná a budapesti taxizást, és kiszámíthatatlanul drágává tehetné az utazást a legforgalmasabb időszakokban. A helyzet annyira elmérgesedett, hogy a taxisok már tüntetést és városi blokádot is kilátásba helyeztek a május 30–31-i Bajnokok Ligája-döntő hétvégéjére.

A budapesti taxisok azért háborodtak fel, mert a BKK egy olyan javaslatcsomagot készített elő, amely megváltoztathatja a jelenlegi fix taxiáras rendszert. A taxisok attól tartanak, hogy a mostani hatósági ár helyett egy úgynevezett sávos vagy algoritmus alapú díjszabás jöhetne, hasonlóan ahhoz, amit több nemzetközi platform használ.

Jelenleg Budapesten fix tarifa működik, vagyis az utas előre nagyjából tudja, mennyibe kerül egy út. A taxis szervezetek szerint ez nemcsak a sofőröknek, hanem az utasoknak is biztonságot ad, mert megakadályozza, hogy egy esős délutánon, egy koncert vagy sportesemény után hirtelen többszörösére ugorjanak az árak.

A taxisok szerint a dinamikus árazás oda vezethetne, hogy csúcsidőben vagy nagy rendezvények alatt csak a tehetősebb utasok tudnának taxit hívni.

Attól is tartanak, hogy a nemzetközi platformok algoritmusai kiszorítják a kisebb magyar vállalkozókat, miközben a fuvarszervezők a bevétel jelentős részét elvihetik jutalékként.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: pillanatokon belül érkeznek a kabinet bejelentései

Nagyot nőtt a gyerekekkel szembeni szexuális bántalmazások száma

Hőségrekordok dőlnek Horvátországban

Az érdekvédők azt is hangsúlyozzák, hogy a taxisok költségei az elmúlt években jelentősen megemelkedtek. Állításuk szerint 2022 óta több mint 40 százalékkal drágult az üzemeltetés, miközben a főváros nem módosította a tarifákat olyan mértékben, ami ezt ellensúlyozná.

A taxis szervezetek szerint külön probléma, hogy miközben a piac liberalizációja kerül szóba, az állam továbbra sem tud hatékonyan fellépni az illegális vagy szabálytalan szolgáltatókkal szemben. Emiatt a szabályosan működő taxisok úgy érzik, egyszerre nőnek a költségeik és a versenyhátrányuk is.

A konfliktus most azért éleződött ki, mert a Fővárosi Közgyűlés május 29-én tárgyalhatja az ügyet. A taxisok azt mondják, ha a főváros támogatja a fix árak kivezetését, akkor május 30-án és 31-én demonstrációt szerveznek, és akár blokád alá is vonhatják Budapest egyes részeit. Ez különösen érzékeny időpont lenne, mert ugyanarra a hétvégére esik a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője, amikor a városban várhatóan sok turista és megnövekedett forgalom lesz.

Címlapkép forrása: Frank Rothe via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Konferencia ajánló

AI in Energy 2026

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Egészségügy: hatalmas lépésre készül a Tisza-kormány
Kiderült, mit mondott Magyar Péter Gulyás Gergelynek
Magyar Péter új intézkedéseket jelentett be a parlamentben, komoly támadást indított a Fidesz–KDNP ellen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility