A BL-döntős hétvégén tüntethetnek Budapesten a taxisok

A budapesti taxisok azért háborodtak fel, mert a BKK egy olyan javaslatcsomagot készített elő, amely megváltoztathatja a jelenlegi fix taxiáras rendszert. A taxisok attól tartanak, hogy a mostani hatósági ár helyett egy úgynevezett sávos vagy algoritmus alapú díjszabás jöhetne, hasonlóan ahhoz, amit több nemzetközi platform használ.
Jelenleg Budapesten fix tarifa működik, vagyis az utas előre nagyjából tudja, mennyibe kerül egy út. A taxis szervezetek szerint ez nemcsak a sofőröknek, hanem az utasoknak is biztonságot ad, mert megakadályozza, hogy egy esős délutánon, egy koncert vagy sportesemény után hirtelen többszörösére ugorjanak az árak.
A taxisok szerint a dinamikus árazás oda vezethetne, hogy csúcsidőben vagy nagy rendezvények alatt csak a tehetősebb utasok tudnának taxit hívni.
Attól is tartanak, hogy a nemzetközi platformok algoritmusai kiszorítják a kisebb magyar vállalkozókat, miközben a fuvarszervezők a bevétel jelentős részét elvihetik jutalékként.
Az érdekvédők azt is hangsúlyozzák, hogy a taxisok költségei az elmúlt években jelentősen megemelkedtek. Állításuk szerint 2022 óta több mint 40 százalékkal drágult az üzemeltetés, miközben a főváros nem módosította a tarifákat olyan mértékben, ami ezt ellensúlyozná.
A taxis szervezetek szerint külön probléma, hogy miközben a piac liberalizációja kerül szóba, az állam továbbra sem tud hatékonyan fellépni az illegális vagy szabálytalan szolgáltatókkal szemben. Emiatt a szabályosan működő taxisok úgy érzik, egyszerre nőnek a költségeik és a versenyhátrányuk is.
A konfliktus most azért éleződött ki, mert a Fővárosi Közgyűlés május 29-én tárgyalhatja az ügyet. A taxisok azt mondják, ha a főváros támogatja a fix árak kivezetését, akkor május 30-án és 31-én demonstrációt szerveznek, és akár blokád alá is vonhatják Budapest egyes részeit. Ez különösen érzékeny időpont lenne, mert ugyanarra a hétvégére esik a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője, amikor a városban várhatóan sok turista és megnövekedett forgalom lesz.
