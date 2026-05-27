A Tisza párt majdhogynem példátlan lépésre szánta el magát - Hatalmas hullámokat vet a lex Orbán

Melléthei-Barna Márton, a Tisza egykori igazságügyi miniszter-jelöltje, valamint Hantosi István 2026.május 20-án nyújtotta be a tizenhatodik Alaptörvény-módosításra vonatkozó javaslatát, amely 8 évben korlátozná a magyar kormányfői tisztség betöltését. Ez alapvetően majdhogynem példátlannak minősül a parlamentáris demokráciákban, de ha kitágítjuk a vizsgálati kört és a politikai hatalomgyakorlás mikéntjét is számba vesszük, akkor látható: a megoldás korántsem minősül újdonságnak. Ráadásul, a "kancellárdemokrácia"-ként jellemezhető magyar politikai rendszer esetében a miniszterelnök politikai felhatalmazása és mozgástere a gyakorlatban is közelebb áll egy erős elnöki hatalomhoz, amely indokoltá teheti az intézményi korlátokról szóló vitákat.

A Tisza Párt két politikusa, Melléthei-Barna Márton és Hantosi István, az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke nyújtotta be az Alaptörvény tizenhatodik módosítási javaslatát, amely három területen avatkozik be a közjogi berendezkedésbe: bevezeti a miniszterelnöki mandátumkorlátot, hatályon kívül helyezi a Szuverenitásvédelmi Hivatal alkotmányos alapját megteremtő R) cikk (4) bekezdését, valamint újraszabályozza a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) jogi kereteit.

Politikai és közjogi szempontból a tervezet legfajsúlyosabb eleme a kormányfői tisztségviselés időtartamának korlátozása. A normaszöveg rögzíti: „nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be”, a nyolcadik év leteltével pedig a mandátum automatikusan megszűnik.

Cikkünk nem az alaptörvénymódosítás visszamenőleges hatályával kapcsolatos kritikákkal foglalkozik, hanem azzal, hogy a kormányfői tisztségre vonatkozó mandátum-időkorlát mennyire jellemző a világban és milyen szándékokat szolgálhat Magyarországon.

Az időtartam számításakor időbeli korlátot is megszab, a módosító javaslat szerint 1990. május 2. vagy azt követő miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Ez a gyakorlatban egyetlen politikusra, a tisztséget összesen húsz évig betöltő Orbán Viktorra vonatkozik, kizárva őt a jövőbeni kormányfői tisztségviselésből.

Célzott, perszonalizált jogalkotási jellege miatt a korábbi kormánypárt képviselői „lex Orbánként” hivatkoznak a tervezetre.

A demokratikus kormányformák tipológiája

A modern politikatudomány három fő demokratikus kormányformát különböztet meg. Ezek a modellek alapvetően a törvényhozó (parlament) és a végrehajtó hatalom (kormány/elnök) viszonyrendszerét, valamint az államfő közjogi státuszát határozzák meg.

A parlamenti rendszerekben a hivatalos definíció szerint a végrehajtó hatalom a törvényhozásnak van alárendelve, a kormány a parlament bizalmától függ. Jellemző a kettős végrehajtó hatalom: az államfő és a kormányfő tisztsége élesen elkülönül. A tényleges politikai irányítás a parlamenti többségre támaszkodó, közvetett úton választott miniszterelnök kezében összpontosul. Az államfő – aki alkotmányos monarchia esetén uralkodó is lehet (pl. Egyesült Királyság) – elsősorban protokolláris, reprezentatív funkciót tölt be, a magyar megfogalmazás szerint a nemzet egységét fejezi ki.

Prezidenciális, vagy elnöki rendszereknek nevezzük azokat a rendszereket, amelyek a hatalmi ágak merev elválasztásán alapulnak. A végrehajtó hatalom egyszemélyi (monisztikus): a közvetlenül választott államfő egyben a kormányfő is. Az elnök és adminisztrációja nem tartozik politikai felelősséggel a törvényhozásnak, a parlament bizalmatlansági indítvánnyal nem buktathatja meg (kivételt csak a közjogi-büntetőjogi felelősségre vonás jelent). A klasszikus példa az Egyesült Államok berendezkedése (és a impeachment-eljárás).

Félprezidenciális, vagy félelnöki rendszereknek nevezzük azt, amikor a fenti kettő kormányforma valamilyen módon ötvöződik egymásban. A végrehajtó hatalom itt is megosztott a kormányfő és az államfő között (parlamentáris sajátosság), azonban a közvetlenül választott elnök erős, valós politikai és végrehajtói jogosítványokkal rendelkezik (prezidenciális sajátosság). A kormányzat egyfajta kettős kötődésben működik: fennmaradása a parlament bizalmától függ, miközben az elnök is domináns politikai befolyást gyakorol felette. Erre a modellre a legismertebb példa a de Gaulle-féle francia Ötödik Köztársaság.

Kormányformák összehasonlítása végrehajtó hatalom, kormány felelőssége és felhatalmazás alapján Szempont Parlamenti rendszer Félprezidenciális rendszer Prezidenciális rendszer Kormány felelőssége Parlamentnek felelős, BI-val és KBI-val megbuktatható Parlamentnek és elnöknek is egyaránt felelős Nem felelős a parlamentnek, csak büntetőjogi eljárás kezdeményezhető Államfő választása Közvetett (Parlament) Közvetlen Közvetlen Kormányfő választása Közvetett (Parlament) Közvetett (Parlament) Közvetlen Példa Magyarország, Egyesült Királyság Franciaország Amerikai Egyesült Államok Forrás: Portfolio-összeállítás

Cikluskorlátok a végrehajtó hatalomban: Anomália vagy demokratikus fék?

Parlamentáris rendszerekben – szemben a prezidenciális berendezkedésekkel – kifejezetten ritka a kormányfői hatalom időbeli korlátozása. Ennek alapvető közjogi logikája, hogy a parlamentáris modellben a végrehajtó hatalom bizalmi viszonyban áll a törvényhozással: a parlament – jellemzően bizalmatlansági vagy konstruktív bizalmatlansági indítvány útján – bármikor megvonhatja a felhatalmazást a miniszterelnöktől, így a hatalomkoncentráció elleni fék magában a parlamenti kontrollban rejlik.

A köztársasági államformájú országokban – az államformát az államfői hatalom megszerzésének és gyakorlásának módja határozza meg, ezen belül köztársaságot és monarchiát tartunk számon – az államfői hatalom időbeli korlátozása bevett alkotmányos gyakorlat: Magyarországon, Olaszországban és Németországban is jellemzően legfeljebb két cikluson át tölthető be a reprezentatív pozíció. (Monarchiákban ez a kérdéskör az öröklési elv miatt fogalmilag nem értelmezhető.)

Ugyanakkor a magyar belpolitikai diskurzusban felmerült miniszterelnöki mandátumkorlát nem teljesen példa nélküli a nemzetközi gyakorlatban, csupán atipikus. Thaiföldön például a 2017-es alkotmányba kifejezetten azért emeltek be egy miniszterelnöki időkorlátot, hogy a katonai puccsal hatalomra került Prayut Chan-o-cha hatalmon maradását limitálják. A hibrid rezsim az erősen irányított 2019-es választást még megnyerte, a 2023-as voksoláson azonban elbukott, így a törvényi korlát „élesítésére” a gyakorlatban nem került sor.

Malajziában a közelmúltban (2026 elején) maga a regnáló miniszterelnök nyújtott be egy javaslatot, amely tíz évben, illetve két parlamenti ciklusban maximálta volna a kormányfői tisztség betöltését. A kétharmados többséget (148 szavazatot) igénylő alkotmánymódosítás első körben mindössze két szavazaton múlott, de a tervek szerint a nyár folyamán újra a törvényhozás elé kerül.

A prezidenciális és félprezidenciális modellek gyakorlata

A parlamentáris rendszerekkel ellentétben a prezidenciális (tiszta elnöki) és félprezidenciális berendezkedésekben a közvetlenül vagy kvázi közvetlenül választott államfő mandátumának korlátozása a fékek és ellensúlyok rendszerének alappillére.

A legismertebb példa az Egyesült Államok alkotmányának 22. kiegészítése. Ennek kiváltó oka egy alkotmányos konvenció (szokásjog) felrúgása volt: Franklin Delano Roosevelt megtörte a George Washington óta élő, két elnöki ciklusra vonatkozó íratlan szabályt, és négy választást is megnyert. A Kongresszus 1947-ben fogadta el a korlátozást (mely 1951-ben lépett hatályba), bár a hivatalban lévő Harry S. Trumannak felmentést adtak, aki így elméletileg indulhatott volna az 1952-es választáson is.

A félprezidenciális rendszereknél a szabályozás gyakran megengedőbb: a francia és az orosz modell eredetileg csak az egymást követő elnöki ciklusokat maximálta. A francia alkotmánymódosítást 2008-ban Nicolas Sarkozy kezdeményezte, miután François Mitterrand 14 éves, majd az őt követő Jacques Chirac 12 éves elnöksége rávilágított a perszonalizáció veszélyeire. A hatályos francia szabályozás szerint a jelentős végrehajtói hatalommal rendelkező köztársasági elnök két egymást követő ciklust tölthet be. (Érdekesség, hogy Mitterrand idejében a mandátum még hét év volt, amit Chirac 2000-ben született kezdeményezése alapján öt évre csökkentettek).

Tankönyvi példája, az intézményi korlátok megkerülésének, a demokratikus erózió útjára lépett Oroszország. Vlagyimir Putyin először egy „tandemokráciával” játszotta ki a szabályokat: 2008 és 2012 között Dmitrij Medvegyevet tolta az elnöki székbe, miközben miniszterelnökként megtartotta a tényleges kontrollt. Amikor 2020-ban Putyin alkotmányos mozgástere ismét beszűkült, egy átfogó alkotmánymódosítással nemcsak az elnöki ciklus hosszát növelte hat évre, de az „egymást követő” kitétel eltörlésével párhuzamosan egy trükkel „lenullázta” saját korábbi mandátumait is, így biztosítva hatalmát potenciálisan 2036-ig.

Közvetlen vs. közvetett legitimáció: Demokráciadeficit-e a korlátozás?

A parlamentáris rendszerekben a végrehajtó hatalom fejére (miniszterelnök) vonatkozó intézményi korlátok hiánya a legitimációs lánc sajátosságaiból fakad. A közvetlen legitimációval rendelkező törvényhozás elméletben bármikor megvonhatja a bizalmat a kormányfőtől. Ezzel szemben a prezidenciális vagy félelnöki rendszerekben (pl. USA, Franciaország) a végrehajtásért felelős hatalmi ág irányítója közvetlen (vagy kvázi-közvetlen) választói felhatalmazással rendelkezik. Ebből fakadóan a mandátumkorlátozás az intézményi fékek és ellensúlyok elengedhetetlen eleme.

Valójában a legitimáció tekintetében pontosabban a közvetlen felhatalmazású pozíció esetében láthatunk korlátozást.

A parlamentáris rendszerekben, köztük a magyar parlamentáris modellben a kormányfő legitimációja közvetett, a parlamenti többségből fakad. A magyar miniszterelnök személyéről nem a választópolgárok döntenek. A harmadik magyar köztársaság idejéből három olyan esetet is ismerünk, ahol a választópolgárok nem "mondhattak" azonnal véleményt az új miniszterelnök-jelöltről: Antall József halálát követően Boross Péter lett kormányfő, Medgyessy Pétert 2004-es lemondását követően Gyurcsány Ferenc váltotta (akit a pártkongresszus választott az elnökség jelöltjével, Kiss Péterrel szemben), később őt konstruktív bizalmatlansági inditvánnyal cserélte le az MSZP és az akkor már koalíción kívüli SZDSZ 2009-ben Bajnai Gordonra.

A 2010 előtti MSZP-t belső platformok és konfliktusok jellemezték, amelyek következményeként előfordult, hogy a megválasztott miniszterelnök körül ciklus közben "fogyott el a levegő", a bukást a párton belüli folyamatok indították el.

2014 után a többségben lévő pártot erősítő elemeket tartalmazó választási rendszer és a perszonalizált (vezérközpontú) pártstruktúrák együttesen vezettek oda, hogy 2010 óta a kormányzó pártnak nem volt szüksége koalícióra és az azzal járó politikai alkukra.

A magyar parlamentarizmust gyakran jellemzik "kancellárdemokrácia"-ként, amely egy sajátos parlamenti kormányzási forma, ahol a végrehajtó hatalom feje – a kancellár vagy miniszterelnök – rendkívül erős, domináns pozícióval rendelkezik a törvényhozással és a többi miniszterrel szemben. A fogalmi definíció szerint a miniszterelnök kiemelkedik a miniszterek közül, meghatározza a kormány politikáját, a miniszterek neki tartoznak (valójában) elszámolással, valamint a konstruktív bizalmatlansági inditvány miatt (amelynél meg kell nevezni a következő miniszterelnököt) lényegében csak a saját parlamenti többsége képes megbuktatni.

Ezen jellemzők alapján a magyar miniszterelnök politikai felhatalmazása és mozgástere a gyakorlatban közelebb áll egy erős elnöki hatalomhoz, mint a klasszikus, konszenzusos parlamenti kormányfőkéhez.

A politikai felhatalmazás mértékéből levezetett korlátozást demokráciadeficitként értékelni erősen egyoldalú megközelítés: eszerint a logika mentén ugyanis az Egyesült Államok vagy Franciaország intézményrendszere is kevésbé demokratikus besorolást kapna.

Jogi keretek vs. politikai realitás: Államfő vagy kormányfő?

A jogi definíciókat figyelembe véve parlamentáris magyar modell gyakorlati politikai működése számos aspektusban prezidenciális jegyeket mutat. Ennek oka a hazai politika erőteljes perszonalizációja: a domináns politikai formációk – mind a 16 évig kormányzó Fidesz-KDNP, mind az újonnan kormányzati felhatalmazást elnyert Tisza Párt – erős vezetői karakterre épülnek.

Az elmúlt másfél évtizedben a szigorú frakciófegyelem miatt a törvényhozás ellenőrző (kontroll) funkciója a kormánnyal szemben kiüresedett. 2010 óta nem volt példa arra, hogy a parlament érdemben megakadályozta volna a végrehajtó hatalom akaratát, a törvényhozó ág nem tölt be fék-szerepet, a kormány pedig a parlamentáris rendszerek definíciójával ellentétben dominálja az országgyűlést.

Az államfői intézmény kontrollfunkciója szintén marginális. Bár a köztársasági elnök rendelkezik politikai és normakontroll (alkotmányossági) vétóval, az előbbi lényegében szimbolikus eszköz. A parlament érdemi vita és változtatás nélkül, egyszerű többséggel felülírhatja. A joggyakorlat is a marginális szerepet erősíti: Áder János 10 év alatt 37 (éves átlag 3,7), Novák Katalin másfél év alatt 5 (átlag 3,33), míg Sulyok Tamás eddigi, közel kétéves hivatali ideje alatt 3 alkalommal élt a vétójoggal (éves átlag 1,5).

Egy torzító hatású választási rendszerben, kétharmados többséggel kormányzó, erősen centralizált párt esetében

a kormányfő de facto politikai súlya vetekszik a prezidenciális elnökökével.



Ebből kifolyólag a miniszterelnöki ciklusok esetleges korlátozása legitim vita alapját képezheti. Míg a tiszta parlamenti rendszerekben a cikluskorlátozás ritka (hiszen a parlament bármikor megbuktathatja a kormányfőt), addig a magyarhoz hasonló, rendkívül centralizált kancellári rendszerekben – az elnöki berendezkedésekhez (pl. USA, Franciaország) hasonlóan – a hatalomgyakorlás tartós személyi koncentrációja indokolttá teheti az ilyen típusú demokratikus garanciák mérlegelését.

Politikai és rendszerlogikai értelemben tehát racionálisan érvelhető a miniszterelnöki ciklusok korlátozása.

Az intézményi korlátok hatékonysága: Van-e értelme egy ilyen korlátnak?

A relevánsabb kérdés azonban az, hogy egy ilyen intézményi korlát képes-e megakadályozni az autoriter tendenciákat és a hatalomkoncentrációt. A történelmi tapasztalatok alapján a terminuskorlát leginkább a konszolidált demokráciákban funkcionál hatékony fékként, mint például az Egyesült Államok.

A hibrid vagy autoriter irányba tolódó rezsimekben – ahol a szereplők nem akarják elfogadni a játékszabályokat -

a formális jogi korlátok informális hatalomgyakorlással könnyen kijátszhatók.

A klasszikus példa Oroszország, ahol az alkotmányos korlátok ellenére Vlagyimir Putyin intézményi trükkökkel (pl. a miniszterelnöki és elnöki pozíciók ideiglenes cseréjével) több mint két évtizede írányítja a világ egyik legerősebb hatalmát. Még tisztább példát mutat a közelmúlt Lengyelországa különösen 2013-2025 között: Jarosław Kaczyński a Jog és Igazságosság (PiS) párt elnökeként úgy gyakorolt szinte teljes körű állami irányítást, hogy éveken át sem államfői, sem miniszterelnöki tisztséget nem viselt.

Tehát a világban bőven található példa arra, hogy egy erősen centralizált, patrónus-kliens hálózatokra épülő pártstruktúrában a formális pozíció akár másodlagossá is válhat, az esetlegesen egyszemélyi irányításra törekvő hatalomgyakorló informális úton, a miniszterelnöki tisztség betöltése nélkül (akár pártelnökként vagy a háttérből) is képes lehet a politikai folyamatok teljes körű felügyeletére.

Bár ennek most nagyon úgy tűnik, kicsi az esélye, de ha Orbán Viktor képes megőrizni a párton belüli, a párt kormányzó időszaka alatt kiépített hatalmát, hovatovább, a választáson súlyos vereséget szenvedett Fideszt újjáépíteni, sem ez az alkotmánymódosítás, sem egy esetleges választási törvénymódosítás nem akadályozza meg abban, hogy informálisan, a miniszterelnöki tisztség birtoklása nélkül irányítson egy esetleges újabb Fidesz-kormányzatot.

