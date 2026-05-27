Alattomos műveletet indítottak Európa ellen – Moszkvába vezetnek a nyomok

A közel-keleti háború által előidézett energiapiaci helyzet ismét rávilágított arra, hogy Európa gazdasága számára nagymértékű fosszilis importfüggősége olyan kiszolgáltatottságot jelent, amelyből a kiutat a belföldi megújuló - és nukleáris - források dominálta rendszerre való átállás jelentheti. Bár az átmenet konkrét részleteivel és költségeivel kapcsolatban élénk vita zajlik, az európai közvélemény elsöprő többsége támogatja a megújuló energiaforrásokra való áttérést, az Európai Unió vezetése pedig újabb intézkedésekkel igyekszik felgyorsítani az ipar megújulókra támaszkodó villamosítását.
Azonban bizonyos megszólalók - különösen a közösségi médiában - visszatérően valótlanságokat terjesztenek a szélenergia állítólagos negatív egészségi, környezeti és gazdasági hatásairól,
a több millió európait elérő fals információk pedig komoly kockázatot jelentenek a szélerőmű-telepítésekre és Európa tágabb energiabiztonságára nézve is
- áll a WindEurope szélenergia iparági szervezet és a CASM Technology kutató- és technológiai szervezet jelentésében.
A témában első ilyen jellegű jelentés a szélenergiával kapcsolatos félretájékoztatás és téves információk mértékét elemzi Európa-szerte, azt is bemutatva, hogyan vezetnek a közösségi médiában keringő hamis narratívák a szélenergia-projektek késedelméhez és lemondásához – éppen akkor, amikor Európának sürgősen több hazai, megfizethető villamos energiára van szüksége. Az áprilisi elemzés szerint a szélenergiával kapcsolatos téves információk és félretájékoztatás aláássa Európa biztonságát és versenyképességét.
Kik a felelősök?
A szakértők a közösségi média platformokon megjelenő szélenergia-ellenes posztokat elemezve megállapították, hogy
egy professzionális szélenergia-ellenes csoportokból, aktivistákból, médiaorgánumokból és túlnyomórészt jobboldali politikusokból álló nagy és jól szervezett szereplői ökoszisztéma aktívan rombolja az európai energia-diskurzust.
Ráadásul a hálózat által sulykolt narratívákat különféle platformalgoritmusok is felerősítik, amelyek a félelmet és a felháborodást díjazzák.
A szélenergiával kapcsolatos félretájékoztatás és dezinformáció nem egyetlen forrásból származik, és nem is követ egységes logikát; a civil társadalom, a politika és a média területén működő szereplők sokszínű ökoszisztémája vezérli, egymás narratíváit erősítve, gyakran eltérő motivációkkal - áll a jelentésben.
Találhatóak közöttük egyebek mellett
- helyi és nemzetközi szélenergia-ellenes érdekvédelmi csoportok,
- politikai szereplők az ideológiai spektrum minden pontjáról,
- Oroszországhoz kötődő külföldi befolyásoló hálózatok,
- valamint a fosszilis energiaipar üzleti érdekeivel összhangban lévő szereplők.
Moszkva mozgatja a szálakat
A Kreml kulcsfontosságú támogatója a szélenergia- és általában a megújuló energia ellenes ökoszisztémának,
mivel ezek képesek Európát energiafüggetlenebbé tenni, csökkentve Oroszország stratégiai befolyását és energiabevételeit. A jelentés NATO forrásokra hivatkozva úgy fogalmaz, Moszkva a közösségi médiában a zöldenergia-ellenes diskurzusok fő mozgatórugójává vált, és az ágazat elleni támadásait még fokozta is Ukrajna megtámadása óta. A lengyel katonai elhárító szolgálat jelentése szerint Oroszország és Fehéroroszország évente 2-4 milliárd dollárt költ a nyilvános diskurzusok befolyásolására, melynek jelentős része a zöldenergia-politikákat és a klímavédelmi aktivizmust célozza meg.
Hogyan csinálják?
A jelentés részletezi a szélenergia hiteltelenítésére leggyakrabban használt dezinformációs és félretájékoztatási narratívákat, valamint a hálózat legaktívabb szereplőit. A klímaügyi dezinformáció többnyire közvetlenül a megújuló energiaforrások hiteltelenítésével dolgozik, ez a megközelítés került a dezinformációs stratégiák középpontjába.
A szélenergia-ellenes narratívák felerősítésében és normalizálásában számos médiaorgánum játszik kritikus szerepet, a szélsőséges összeesküvés-elméleteket terjesztő weboldalaktól a mainstream sajtó egyes képviselőiig.
A dezinformáció és a félretájékoztatás ugyanis már nem csak a közösségi médiában jelent problémát, miután a szélenergiával kapcsolatos hamis állítások a szélesebb körű nyilvános viták részévé váltak,
gyakran szerepelnek a mainstream média tudósításaiban is, ami ezáltal lényegében legitimizálja ezeket a narratívákat.
Hatalmas bajt okoznak
A közösségi médiában megjelenő hamis állítások továbbgyűrűzve magukra a szélenergia-projektekre is hatnak, a következmények pedig súlyosak. A jelentés szerint a valótlan információk terjesztése többféleképpen is akadályozni tudja a szélenergia térnyerését, a dezinformáció és a félretájékoztatás ugyanis megrengeti az üzleti biztonságot, növeli a befektetési kockázatot és megbénítja a politikai döntéshozatalt.
A negatív hatások a projektek késleltetésétől a törlésükön át a szélerőművek elleni erőszakos támadásokig terjednek, így az elmúlt időszakban Európa-szerte több milliárd euró értékű szélenergia-projektet halasztottak el vagy töröltek, gyakran a túlzó vagy hamis állításokra épülő tiltakozások és kampányok után.
Ennek hatására
lassul az importált fosszilis energiáról belföldi megújuló forrásokra való átállás, ami magasabb villamosenergia-árakat eredményez az európai fogyasztók számára,
emellett munkahelyek elvesztésével és ipari értékláncok gyengülésével is fenyeget.
Nem csak a klímavédelemről van itt szó
A jelentés nem említi Magyarországot, de a benne foglaltakat olvasva óhatatlanul felötlik a hazai helyzet is, miszerint a 2010-es évek eleje óta nem települt új turbina Magyarországon, miután a kormány valódi szakmai érvek nélkül adminisztratív eszközökkel lényegében ellehetetlenítette az új szélerőművek létesítését.
A megújuló alapú energiarendszerre való átállás nem csak környezet-, illetve klímavédelmi szempontból fontos törekvés, de értékelések szerint
az EU versenyképességének és energiabiztonságának erősítéséhez is elengedhetetlen.
Ráadásul - szemben például a napelemekkel - turbinagyártásban Európa még mindig globális vezető szereplő, a telepítések felpörgetése pedig a tiszta technológiák piacáért zajló versenyben is erősítené pozícióját.
Egy olyan időszakban, amikor Európa ismét fosszilisenergia-válsággal néz szembe, a szélenergia nemcsak klímavédelmi megoldás, hanem gazdasági előny és biztonságunk egyik pillére is
- fogalmazott Dan Jørgensen, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa. A politikus szerint nem engedhetjük, hogy a dezinformáció késleltesse vagy kisiklassa a megújuló energia terjedését éppen akkor, amikor fel kell gyorsítanunk azt, hogy csökkentsük a fogyasztói költségeket és megerősítsük ellenálló képességünket. Ezért a Bizottság komolyan veszi a kérdést, és aktívan dolgozik a széllel és egyéb tiszta energiaforrásokkal kapcsolatos hamis narratívák ellensúlyozásán, egyebek mellett célzott tájékoztató kampányok révén.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mutatunk egy szétvert részvényt, meddig eshet még?
Vannak pozitív jelek is.
Kiderült, milyen hasznot hoz és mekkora árat fizet az emberiség a mesterséges intelligenciáért, óriási ugrás jön
Csonth Dániel, a Veridue AI alapító-vezérigazgatója szerint egy új önmagát erősítő ciklus indulhat be.
Szakított Putyinnal Oroszország régi barátja – Bejelentette Moszkva, mi lesz a megtorlás
Erre számíthat most Jereván.
Energiapiac: az ember szerepe már nem a döntés, hanem az értelmezés
Nem az nyer, akinek van akkumulátora.
Szélsebesen zajlik az ipari átalakulás
Fókuszban az ipari AI.
Soha nem látott rekord a piacokon: mindenki ebből a három cégből akar most meggazdagodni
Veszélyes lufi is lehet belőle.
Napi 25 óra munkát spórol meg a AI a Waberer's-nél
Megnéztük mit tud élőben az AI-vezérelt szkennerkapu.
Kimondta a jegybank a lakásárakról, amit senki sem akart hallani: lélektani határhoz értünk Magyarországon
Interjú Banai Ádámmal, a Magyar Nemzeti Bank főközgazdászával és monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatójával.
5 gyakori hiba, amivel tízezreket veszíthetsz a nyaraláson (és a stratégia, amivel elkerülheted)
A várva várt nyári pihenés gondos tervezést igényel, a pénzügyi tudatosság azonban sokszor a határátlépéssel együtt elillan. Külföldi bankkártya-használat, készpénzfelvétel és devizav
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója" díjátadón. Első alkalommal hirdeti meg a Privátbankár.hu a "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Villanyszámla kisokos: a rejtett tételek, amik megdobhatják a végösszeget
Tudni kell olvasni a sorok között.
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?
Órákra leállt Kelenföld és a fél ország: nem a kigyulladt mozdony a legnagyobb baj
És a nyár még csak most jön.