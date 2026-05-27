Alattomos műveletet indítottak Európa ellen – Moszkvába vezetnek a nyomok

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Egy nagy és jól szervezett, professzionális szereplői ökoszisztéma aktívan terjeszt valótlan negatív információkat a szélenergiáról az európai közösségi és mainstream médiában egy új jelentés szerint. Az összehangolt, hamis és félrevezető narratívák torzítják a nyilvános vitát, aláássák a demokratikus döntéshozatalba vetett bizalmat, és akadályozzák a szélenergia térnyerését akkor, amikor Európának sürgősen szüksége van rá. A Kreml kulcsfontosságú támogatója a szélenergia- és általában a megújuló energia ellenes ökoszisztémának, mivel ezek képesek Európát energiafüggetlenebbé tenni, csökkentve Oroszország stratégiai befolyását és energiabevételeit.

A közel-keleti háború által előidézett energiapiaci helyzet ismét rávilágított arra, hogy Európa gazdasága számára nagymértékű fosszilis importfüggősége olyan kiszolgáltatottságot jelent, amelyből a kiutat a belföldi megújuló - és nukleáris - források dominálta rendszerre való átállás jelentheti. Bár az átmenet konkrét részleteivel és költségeivel kapcsolatban élénk vita zajlik, az európai közvélemény elsöprő többsége támogatja a megújuló energiaforrásokra való áttérést, az Európai Unió vezetése pedig újabb intézkedésekkel igyekszik felgyorsítani az ipar megújulókra támaszkodó villamosítását.

Azonban bizonyos megszólalók - különösen a közösségi médiában - visszatérően valótlanságokat terjesztenek a szélenergia állítólagos negatív egészségi, környezeti és gazdasági hatásairól,

a több millió európait elérő fals információk pedig komoly kockázatot jelentenek a szélerőmű-telepítésekre és Európa tágabb energiabiztonságára nézve is

- áll a WindEurope szélenergia iparági szervezet és a CASM Technology kutató- és technológiai szervezet jelentésében.

A témában első ilyen jellegű jelentés a szélenergiával kapcsolatos félretájékoztatás és téves információk mértékét elemzi Európa-szerte, azt is bemutatva, hogyan vezetnek a közösségi médiában keringő hamis narratívák a szélenergia-projektek késedelméhez és lemondásához – éppen akkor, amikor Európának sürgősen több hazai, megfizethető villamos energiára van szüksége. Az áprilisi elemzés szerint a szélenergiával kapcsolatos téves információk és félretájékoztatás aláássa Európa biztonságát és versenyképességét.

Kik a felelősök?

A szakértők a közösségi média platformokon megjelenő szélenergia-ellenes posztokat elemezve megállapították, hogy

egy professzionális szélenergia-ellenes csoportokból, aktivistákból, médiaorgánumokból és túlnyomórészt jobboldali politikusokból álló nagy és jól szervezett szereplői ökoszisztéma aktívan rombolja az európai energia-diskurzust.

Ráadásul a hálózat által sulykolt narratívákat különféle platformalgoritmusok is felerősítik, amelyek a félelmet és a felháborodást díjazzák.

A szélenergiával kapcsolatos félretájékoztatás és dezinformáció nem egyetlen forrásból származik, és nem is követ egységes logikát; a civil társadalom, a politika és a média területén működő szereplők sokszínű ökoszisztémája vezérli, egymás narratíváit erősítve, gyakran eltérő motivációkkal - áll a jelentésben.

Találhatóak közöttük egyebek mellett

helyi és nemzetközi szélenergia-ellenes érdekvédelmi csoportok,

politikai szereplők az ideológiai spektrum minden pontjáról,

Oroszországhoz kötődő külföldi befolyásoló hálózatok,

valamint a fosszilis energiaipar üzleti érdekeivel összhangban lévő szereplők.

Moszkva mozgatja a szálakat

A Kreml kulcsfontosságú támogatója a szélenergia- és általában a megújuló energia ellenes ökoszisztémának,

mivel ezek képesek Európát energiafüggetlenebbé tenni, csökkentve Oroszország stratégiai befolyását és energiabevételeit. A jelentés NATO forrásokra hivatkozva úgy fogalmaz, Moszkva a közösségi médiában a zöldenergia-ellenes diskurzusok fő mozgatórugójává vált, és az ágazat elleni támadásait még fokozta is Ukrajna megtámadása óta. A lengyel katonai elhárító szolgálat jelentése szerint Oroszország és Fehéroroszország évente 2-4 milliárd dollárt költ a nyilvános diskurzusok befolyásolására, melynek jelentős része a zöldenergia-politikákat és a klímavédelmi aktivizmust célozza meg.

Hogyan csinálják?

A jelentés részletezi a szélenergia hiteltelenítésére leggyakrabban használt dezinformációs és félretájékoztatási narratívákat, valamint a hálózat legaktívabb szereplőit. A klímaügyi dezinformáció többnyire közvetlenül a megújuló energiaforrások hiteltelenítésével dolgozik, ez a megközelítés került a dezinformációs stratégiák középpontjába.

A szélenergia-ellenes narratívák felerősítésében és normalizálásában számos médiaorgánum játszik kritikus szerepet, a szélsőséges összeesküvés-elméleteket terjesztő weboldalaktól a mainstream sajtó egyes képviselőiig.

A dezinformáció és a félretájékoztatás ugyanis már nem csak a közösségi médiában jelent problémát, miután a szélenergiával kapcsolatos hamis állítások a szélesebb körű nyilvános viták részévé váltak,

gyakran szerepelnek a mainstream média tudósításaiban is, ami ezáltal lényegében legitimizálja ezeket a narratívákat.

Hatalmas bajt okoznak

A közösségi médiában megjelenő hamis állítások továbbgyűrűzve magukra a szélenergia-projektekre is hatnak, a következmények pedig súlyosak. A jelentés szerint a valótlan információk terjesztése többféleképpen is akadályozni tudja a szélenergia térnyerését, a dezinformáció és a félretájékoztatás ugyanis megrengeti az üzleti biztonságot, növeli a befektetési kockázatot és megbénítja a politikai döntéshozatalt.

A negatív hatások a projektek késleltetésétől a törlésükön át a szélerőművek elleni erőszakos támadásokig terjednek, így az elmúlt időszakban Európa-szerte több milliárd euró értékű szélenergia-projektet halasztottak el vagy töröltek, gyakran a túlzó vagy hamis állításokra épülő tiltakozások és kampányok után.

Ennek hatására

lassul az importált fosszilis energiáról belföldi megújuló forrásokra való átállás, ami magasabb villamosenergia-árakat eredményez az európai fogyasztók számára,

emellett munkahelyek elvesztésével és ipari értékláncok gyengülésével is fenyeget.

Nem csak a klímavédelemről van itt szó

A jelentés nem említi Magyarországot, de a benne foglaltakat olvasva óhatatlanul felötlik a hazai helyzet is, miszerint a 2010-es évek eleje óta nem települt új turbina Magyarországon, miután a kormány valódi szakmai érvek nélkül adminisztratív eszközökkel lényegében ellehetetlenítette az új szélerőművek létesítését.

A megújuló alapú energiarendszerre való átállás nem csak környezet-, illetve klímavédelmi szempontból fontos törekvés, de értékelések szerint

az EU versenyképességének és energiabiztonságának erősítéséhez is elengedhetetlen.

Ráadásul - szemben például a napelemekkel - turbinagyártásban Európa még mindig globális vezető szereplő, a telepítések felpörgetése pedig a tiszta technológiák piacáért zajló versenyben is erősítené pozícióját.

Egy olyan időszakban, amikor Európa ismét fosszilisenergia-válsággal néz szembe, a szélenergia nemcsak klímavédelmi megoldás, hanem gazdasági előny és biztonságunk egyik pillére is

- fogalmazott Dan Jørgensen, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa. A politikus szerint nem engedhetjük, hogy a dezinformáció késleltesse vagy kisiklassa a megújuló energia terjedését éppen akkor, amikor fel kell gyorsítanunk azt, hogy csökkentsük a fogyasztói költségeket és megerősítsük ellenálló képességünket. Ezért a Bizottság komolyan veszi a kérdést, és aktívan dolgozik a széllel és egyéb tiszta energiaforrásokkal kapcsolatos hamis narratívák ellensúlyozásán, egyebek mellett célzott tájékoztató kampányok révén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images