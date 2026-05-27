Ásványolaj-szennyezettség miatt kellett visszahívni egy rizst
Határérték feletti, potenciálisan egészségkárosító ásványolaj-szennyezettség miatt visszahívják a forgalomból a SUNCLAD márkájú Shinode Original Premium Sushi rizst Magyarországon. A terméket az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés nyomán vonják ki a boltokból - jelentette a NKFH.

A szóban forgó, 1 kilogrammos kiszerelésű rizst Olaszországban gyártották, és egy holland importőrön keresztül jutott el hazánkba. A 2027. április 4-i minőségmegőrzési idejű termék a határértéket meghaladó mennyiségben tartalmaz ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogéneket (MOAH). Ezek a szennyeződések leggyakrabban a feldolgozógépek kenőanyagaiból vagy magából a csomagolóanyagból kerülnek az élelmiszerekbe.

Bár az ásványolaj-maradványok bizonyos típusai az európai szakhatóságok szerint nem adnak okot aggodalomra, a most kimutatott MOAH esetében

a genotoxikus (DNS-t károsító) hatás miatt nem zárhatók ki az egészségügyi kockázatok.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnal felvette a kapcsolatot a forgalmazókkal, akik megkezdték a kifogásolt rizs visszahívását a vásárlóktól. A hatóság folyamatosan nyomon követi a visszagyűjtés és a megsemmisítés folyamatát. Arra kérik a fogyasztókat, hogy aki vásárolt a 2027. április 4-i lejárati dátumú termékből, a saját biztonsága érdekében semmiképpen ne fogyassza el.

