  • Megjelenítés
Átgondolatlannak tartja Magyar Péter bejelentését a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
Gazdaság

Átgondolatlannak tartja Magyar Péter bejelentését a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

MTI
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést átgondolatlan kijelentésnek tartja, és azonnali, érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal.

A szervezet az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, hogy a polgármesteri illetmények Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett 2024 előtti szintre történő csökkentése újabb bérfeszültségeket okozna - különösen az ötezer lakos alatti településeken -, miközben a jelenlegi szabályozás a korábban kialakult aránytalanságok jelentős részét rendezte.

Az önkormányzati rendszer stabil működéséhez kiszámítható finanszírozásra és a településvezetők lelkiismeretes, gyakorlatilag folyamatos szolgálatot jelentő munkájának megbecsülésére van szükség

– fogalmazott Hanusi Péter, a TÖOSZ elnöke.

Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott, szombat este sugárzott interjújában mondta azt, hogy

Még több Gazdaság

Húszpontos javaslatcsomagot küldött Magyar Péter kormányának a Magyar Önkormányzatok Szövetsége

Tisza-kormány: visszavonják a diplomataútleveleket, nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések

Hegedűs Zsolt: a magyar egészségügy a strukturális összeomlás szélén áll

jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: Magyar Péter először adott miniszterelnökként nagyinterjút, fontos részletek derültek ki a kegyelmi ügyben

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

AI in Energy 2026

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt vannak a Tisza-kormány legújabb döntései
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Tisza-kormány: visszavonják a diplomataútleveleket, nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility