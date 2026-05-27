  • Megjelenítés
Egymilliárd forintos adócsalással gyanúsít a NAV egy számlagyárat
Gazdaság

Egymilliárd forintos adócsalással gyanúsít a NAV egy számlagyárat

MTI
Országos akcióban, 27 helyszínen egyszerre csaptak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói egy társaságra, amelynek tagjait egymilliárd forintnyi áfa befizetésének kijátszásával gyanúsítanak - közölte a szerdán NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága az MTI-vel.

A csoportot egy egykori élsportoló vezette. Minden tevékenységüket precízen dokumentálták, a törvényes könyveléssel párhuzamosan az elcsalt adó nyilvántartását is pontosan vezették. A többszintű, hierarchikusan működtetett szervezet bármiről képes volt számlát kiállítani, a tartalmak között szerepelt egyebek között takarítás, konyhabútor-szerelés, uszodatechnika kivitelezése, szoftverfejlesztés, piackutatás, építőipari tevékenység, napelemszerelés és a versenytársak figyelése. A fiktív számlák mögött nem volt valós teljesítés: sem munkaerő, sem eszközök.

A csak papíron létező ügyletekkel a megrendelők akarták adófizetési kötelezettségüket csökkenteni, az így megspórolt pénz egy részét készpénzben visszajuttatták a szervezet irányítóihoz.

A bűnszervezet vezetőit több helyszínen, az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat.

A hatóságok több mint 1 milliárd forint értékben zároltak ingatlanokat, emellett nagy értékű autót, luxuskarórákat foglaltak le, valamint bankszámlákkal kapcsolatos intézkedéseket hoztak.

Még több Gazdaság

Kapitány Istvánnak üzent a vezető: szükség van egy API-szabvány bevezetésére

Gőzerővel dübörög az AI in Energy konferencia - Mutatjuk a legizgalmasabb üzeneteket!

Ásványolaj-szennyezettség miatt kellett visszahívni egy rizst

A nyomozók 19 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hármat őrizetbe vettek, letartóztatásukat a bíróság elrendelte. Az érintettek ellen különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt indul eljárás.

Címlapkép forrása: Manuel Augusto Moreno via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

AI in Energy 2026

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: visszavonják a diplomataútleveleket, nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések
Itt vannak a Tisza-kormány legújabb döntései
Egészségügy: hatalmas lépésre készül a Tisza-kormány
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility