Elárulták a szakemberek, kinek a munkáját veszi el nagyon hamar a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia és az AI-ágensek rohamos terjedése alapjaiban formálja át az üzleti életet és a munkaerőpiacot – derült ki a Portfolio által szervezett AI in Energy 2026 konferencia panelbeszélgetésén, amelyen a Microsoft, az MVM, az Attrecto, az E.ON és az Energiastratégia Intézet képviselői vettek részt. A szakértők egyetértettek abban, hogy az ágensek egyre több rutinfeladatot vesznek át, ami különösen a junior pozíciókat érintheti, miközben az emberi erőforrásokat a magasabb hozzáadott értékű munkák felé tereli. Az AI bevezetése ugyanakkor nem pusztán technológiai, hanem operációs kérdés: az adatfegyelem, a szabályozás és a biztonsági szempontok kulcsfontosságúak.

Tőzsér Áron, a Microsoft Magyarország energetikai üzletágigazgatója rámutatott, hogy az AI elterjedése sokkal gyorsabban indult el, mint a telefoné vagy akár az interneté. Rengeteg szolgáltatást ma már AI-ágensek végeznek, ez komoly időt spórol a Microsoft számára. Az adatbiztonság tekintetében kiemelte, hogy a felhőt használni akaró vállalatoknak ugyanazoknak a szabályoknak kell megfelelniük az EU-ban. Ma már könnyen megoldható az a korábbi paradoxon, hogy nagy mennyiségű adatot vegyenek igénybe a cégek a felhőszolgáltatóknál.

Az értékléncban egyértelműen látszik, hogy

a "kulimunkát" átveszik az ágensek, az erőforrásokat a magasabb hozzáadott étékű munkák felé terelik az IT-szakembereknél,

ilyen munka lehet például az ágensek kifejlesztése.

Tamáska József, az MVM Csoport általános vezérigazgató-helyettese kihangsúlyozta, hogy az AI gyakran inkább parnerként jelenik meg a munkaritmusokban, semmint egy olyan szereplőként, aki elvenné a munkát.

Az AI alapvetően nem egy technológiai, hanem operációs kérdés

- hangsúlyozza, kiemelve, hogy az adatfegyelem és adattudatosság a kiindulópont. De ezeken felül a kísérletezési kedv, a hibázni tudás kultúrája is fontos lenne, ezek nem feltétlenül kompatibilisek a hazai gondolkodással jelenleg. A szabályozás egy nagyon komoly reform előtt van az AI miatt, teszi hozzá.

Kiss Gergely, az Attrecto elnöke rávilágított, hogy az elmúlt 6 hónapban hatalmasat változott a szoftverfejlesztők világa a mesterséges intelligenciának köszönhetően, egyre inkább gyakorlattá válnak az elméletek, egyre több AI-agentet használ Kiss is. Az agentek annyiban jobbak a beszélgetős alkalmazásoknál (pl. ChatGPT), hogy

megtesz dolgokat, nem csak megmondja, hogy mit kell csinálni

- emeli ki. Egy pénzügyi agent gyakorlati alkalmazásán keresztül szemléltette, hogy ezek az agentek hogyan tudják leegyszerűsíteni az üzleti életet. Zero-employee-company-kat (alkalmazott nélküli cégeket) lehet akár az agenteknek köszönhetően építeni, ez egy fontos építőkockája lesz az üzleti társadalomnak és életnek a szakember szerint.

Karagich Bálint, az Energiastratégia Intézet ügyvezetője kiemelte, hogy

iszonyúan sok mindent lehetne automatizálni az államigazgatási bürokrácián belül, de mindez felvet komoly nemzetbiztonsági kockázatokat is az adatvédelem terén.

Az AI egyik legfontosabb kérdése, hogy valóban ki tud-e váltani feladatköröket - márpedig az agenteket nézve nem kizárt, hogy ebbe az irányba megyünk. Még nem ez a realitás, de a junior pozíciókban máris láthatóak a visszaesések az USA-ban, hiszen

a gyakornokok által végzendő dolgokat valóban megoldják az agentek.

Ez át fogja formálni a munkaerőpiacot, aminek következtében például az oktatási rendszerben is változásokra lesz szükség.

Káplár-Zagyi Evelin, az E.ON adatelemző szakértője szerint nem kell mindent az AI-al megoldani, nem kell mindenhez a mesterséges intelligencia. A hatékonyságnövelés érdekében sok folyamatot érdemes automatizálni, de e során sem kell feltétlenül az AI-ra gondolni, sokszor vannak egyszerűbb megoldások.

A szakember kihangsúlyozta az AI-governance fontosságát - hogy

komoly complience és audit team kell hogy az adott fejlesztések mögött álljon, hogy biztonsági szempontból megfelelőek legyenek az AI-fejlesztések.

A szakember szerint inkább utóbb, de ki fogja váltani az emberi erőforrásokat az AI, de még nem tartunk ott; jelenleg támogató szerepe van a rendszereknek, az elsődleges irány valóban a gyakornokok kiváltása lesz.

