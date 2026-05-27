Európa elvesztette az AI-versenyt, de van, amiben még lehet első

Be kell látnunk, hogy nem valószínű, hogy Európa fogja megnyerni a mesterségesintelligencia-fejlesztés globális versenyét – de a gazdasági sikerességben talán nem is ez feltétlenül a legfontosabb, hanem az adaptációs teljesítmény. Ez különösen így van a közlekedési szolgáltatások területén. A Transport Research Arena konferencia okos közlekedési rendszerekről szóló panelbeszélgetésének egyik legfőbb tanulsága az volt, hogy Európa számára a valódi lehetőség nem az első AI-modellek megépítésében rejlik – erről már nagyrészt lecsúsztunk –, hanem sokkal inkább a biztonságos és ténylegesen használható mesterséges intelligencián alapuló közlekedési rendszerekben.

AI a gyakorlatban

A mesterséges intelligenciáról gyakran úgy beszéltünk, mintha egyetlen, mindent átalakító technológia lenne, amely egyszerre jelenik meg minden ágazatban. Most azonban, hogy a kezdeti hype már kezd alábbhagyni, egyre több szó esik arról, hogy hol tud ténylegesen értéket teremteni az AI. A Transport Research Arena (TRA) konferencia okos közlekedési rendszerekről szóló panelbeszélgetésén kutatók, iparági szereplők és az Európai Bizottság képviselője azt mutatták meg, hogy a mesterséges intelligencia már nagyon is jelen van a mobilitásban, még ha az utasok a mindennapokban ezt nem is feltétlenül veszik észre. Ami kirajzolódott, az nem egy olyan futurisztikus vízió volt, amelyben teljesen önvezető rendszerek egyik napról a másikra leváltják a mai közlekedést, sokkal inkább egy gyakorlati valóság:

A közúti közlekedésben és a városi forgalomirányításban például az AI támogathatja az útvonaltervezést vagy például a közlekedési lámpák optimalizálását. Az egyik említett példa a Google Green Light projektje volt, amelyet Budapesten is teszteltek, és amelynek célja az volt, hogy AI segítségével optimalizálja, mikor váltanak a jelzőlámpák. A projekt képes volt 30 százalékkal csökkenteni az autók kibocsátását és 10 százalékkal mérsékelni, hogy mennyiszer kellett megállni útközben.

is, segítve a gyártókat a fejlesztési folyamat felgyorsításában, ami elképesztően fontos a Kínával való nyaktörő tempójú technológiai verseny korában. A vasúti közlekedésben Francesco Flammini, a Firenzei Egyetem kutatója három fő AI-alkalmazási területet emelt ki: a prediktív karbantartást és hibavédelmet, a forgalomirányítást, valamint az autonóm közlekedést. A prediktív karbantartás – tehát hogy mesterséges intelligencia segítségével előrejelezzük, hogy mikor fog meghibásodni a jármű – különösen ígéretes, mert a vasúti rendszerek működési és műszaki adatai segíthetnek a hibák felismerésében még azelőtt, hogy azok ténylegesen bajt okoznának. Ugyanakkor ez a terület jól mutatja az ágazat egyik fő korlátját is: a vasútnál gyakran kevés a modellek tanításához és teszteléséhez használható adat. Flammini szerint emiatt jelenleg valójában több időt töltenek el azzal, hogy próbálnak használható adatokat "vadászni", mint az új megoldások tényleges fejlesztésével.

A panelbeszélgetés résztvevői. Forrás: TRA 2026.

Miért nem látunk több ilyen megoldást Európában?

A példák után természetesen adódik a kérdés: ha az AI ennyi mindenre képes, miért nem látjuk tömegesebben a mindennapi európai közlekedésben?

A panel egyik legfőbb válasza a kutatás és az ipari fejlesztés közötti szakadék volt. Az akadémiai projektek gyakran alacsony technológiai érettségi szinten működnek: új ötleteket vizsgálnak, prototípusokat tesztelnek és tudományos eredményeket publikálnak. Az ipari projektek ezzel szemben érett és széles körben alkalmazható rendszereket igényelnek.

Ez a szakadék ráadásul jelentős részben eltérő érdekekből is fakad. Somogyi Rita, a TERN közlekedési cég vezetője kifejtette, hogy miközben egy magáncég azt kérdezi: hogyan lehet ebből üzletet csinálni, addig egy egyetem vagy kutatóintézet azt: hogyan lehet finanszírozást szerezni, hogyan lehet biztosítani a munkatársak fizetését? A közszféra pedig azt mérlegelheti, hogy a cél a fenntarthatóság, a hatékonyság, a biztonság vagy a növekedés. Noha ezek az érdekek nem feltétlenül összeegyeztethetetlenek, de éppen ezek miatt fontos, hogy a szereplők egy asztalhoz üljenek – mint ahogy ez egyébként meg is kezdődött a légiközlekedés terén például a SESAR tásulással.

Végül arról is szó esett, hogy a jó megoldások nem terjednek el automatikusan. Petrozziello a Hi-Drive automatizált vezetési funkciókkal foglalkozó projektet említette pozitív példaként, többek között azért, mert a projekt aktívan kommunikálta az eredményeit, például YouTube-videókon keresztül. Petrozziello szerint az üzenet egyszerű, de fontos: nem lehet elvárni, hogy a magáncégek pusztán azért tudomást szerezzenek egy technológiáról, mert az jó. A kutatóknak és projektpartnereknek láthatóvá kell tenniük magukat, hogy a sikeres pilotokból valódi alkalmazások legyenek.

Éppen kérdez a moderátor, Axel Volkery, az Európai Bizottság Mobilitási és Közlekedési Főigazgatóságának innovációért és városi mobilitásért felelős vezetője. A beszélgetés fókusza azon volt, hogy hogyan tudna az EU többet tenni a mesterséges intelligencia adaptációjáért.

Európa lehetősége: elsőnek lenni használható AI-ban

A panel egyik legfőbb üzenete egy számvetés volt: Európa valószínűleg nem lesz első a mesterséges intelligenciában általában – de nem is biztos, hogy erre kell törekednie. A generatív AI terén (mint amilyen például a ChatGPT is), a globális versenyben már más szereplők váltak dominánssá. Európa természetesen továbbra is végezhet kutatást ezen a területen, de Flammini felhívta a figyelmet, hogy reálisan kell látni, hol lehet valódi vezető szerepe.

A közlekedés éppen egy ilyen terület lehet.

Európának hosszú hagyománya van komplex közlekedési rendszerek építésében, szabályozásában és működtetésében: az öreg kontinensen az egyik legfejlettebb a tömegközlekedés a világon.

Lehet, hogy az EU processzorokat vagy szoftvereket máshonnan importál, ez tulajdonképpen eddig is így volt, de erős abban, hogy ezeket a rendszereket biztonságossá tegye és beillessze összetett közszolgáltatási infrastruktúrákba. És itt lehet Európa versenyelőnye. A kulcs nem egyszerűen az AI fejlesztése, hanem olyan mesterséges intelligencia rendszerek létrehozása, amelyek megbízhatóak, robusztusak és valóban hasznosak a mindennapi közlekedésben.

Ugyan ez a szabályozottság első látásra korlátozásnak tűnhet, a közlekedésben azonban piaci lehetőség is lehet: ha az európai vállalatok, kutatók és hatóságok képesek biztonságos közlekedési AI-t fejleszteni, akkor olyan megoldásokat hozhatnak létre, amelyek nemcsak Európában, hanem világszerte értékesek lehetnek.

