Ezzel az új, Magyarországra tartó technológiával tízezreket faraghatunk a villanyszámlából

A lakossági flexibilitás azért válik az energiaátmenet egyik kulcskérdésévé, mert a villamosenergia-rendszer korábbi, centralizált és egyirányú működése gyorsan decentralizált, kétirányú vagy sokirányú, adatvezérelt és dinamikus rendszerré alakul – mondta el Kiss Péter, a Kraken Tech Residential Flex Europe üzletfejlesztési vezetője előadása elején. A változás egyszerre jelent komoly kihívást a hálózatüzemeltetőknek és az energiaszolgáltatóknak,

de olyan új üzleti lehetőségeket is nyit, amelyek versenyelőnyt és kézzelfogható pénzügyi eredményeket hozhatnak.

Az átalakulás egyik fő hajtóereje az elektrifikáció: egyre több nagy teljesítményű energetikai eszköz kerül a háztartásokba, köztük elektromos autók, hőszivattyúk, inverterek, napelemes rendszerek és energiatárolók. Kiss Péter a BNEF becslésére utalva arról beszélt, hogy 2030-ra globálisan 200 millió új elosztott eszköz jelenhet meg, és bár ezek nyilvánvalóan nem Magyarországon koncentrálódnak majd, a hazai növekedés is jelentős lehet. Ez nemcsak műszaki kapacitáskérdés, hanem szolgáltatói probléma is: az energiacégeknek tudniuk kell, hogyan lehet ezeket az ügyfeleket profilozni, milyen szolgáltatásokat érdemes nekik kínálni, és hogyan lehet őket hosszú távon elégedett ügyféllé tenni.

Az ideális működés Kiss Péter szerint az lenne, ha a több tíz- vagy százezres nagyságrendben megjelenő lakossági eszközök nem különálló terhelésként nehezednének a rendszerre, hanem jól aggregálva, virtuális erőműként a villamosenergia-rendszer egyensúlyát is támogatnák. Ehhez azonban nem elég az eszközök műszaki összekapcsolása, mert a lakossági energiahasználat nagyon sok egyedi tényezőtől függ: mikor akarja a fogyasztó tölteni az elektromos autóját, hány fokra állítja a hőszivattyú termosztátját, milyen eszközök vannak egyáltalán az otthonában, vagy akár beárnyékolja-e egy cseresznyefa a napelemeket.

Ezeket az individuális mintákat kell megérteni és előre jelezni ahhoz, hogy a sok háztartási eszköz rendszerszinten is kezelhető aggregátummá váljon.

A Kraken megközelítésében ezt a problémát mesterséges intelligenciával, pontosabban Kiss Péter megfogalmazása szerint jórészt gépi tanulási megoldásokkal kezelik. Az első lépés az, hogy a rendszer csatlakozik a háztartásokban található eszközökhöz, például az elektromos autókhoz, hőszivattyúkhoz és más berendezésekhez. Ez önmagában is jelentős kihívás, mert sokféle gyártó, modell és eszköztípus adatait kell kezelni. A cél az, hogy historikus és lehetőség szerint közel valós idejű adatok alapján leképezhető legyen az egyes háztartások működése – vagis digitális ikreket képezzenek ezekről.

Az adatokból ügyfélszegmentálás készül: a rendszer olyan kohorszokat hoz létre, amelyek bizonyos szempontok szerint hasonlóan viselkednek. Kiss Péter szerint erre épül fel annak a portfóliónak a digitális ikre, amelyet az energiaszolgáltatónak vagy aggregátornak menedzselnie kell.

Innentől a háztartások fogyasztására, eszközhasználatára és rugalmassági potenciáljára vonatkozó előrejelzések ezen a digitális modellen alapulnak. Ez támogatja a trading desket és a portfóliómenedzsereket abban, hogy a virtuális erőműként kezelt lakossági eszközportfóliót különböző energiapiacokon használni és értékesíteni tudják.

A másik oldal a hálózati működés előrejelzése, amelynél Kiss Péter szerint már nemcsak a háztartási eszközökből érkező adatok számítanak, hanem a hálózatból származó információk is, például a transzformátorállomások adatai, a hálózati topológia és a kapacitásadatok. Ezek alapján előre jelezhető, hogy az elkövetkező órákban mely transzformátorkörzetekben vagy hálózati szakaszokon alakulhat ki kapacitásprobléma. Erre épülhet olyan dinamikus árjelzés, amely implicit flexibilitáson keresztül befolyásolja a háztartásokat: ha a dinamikus jel például hálózathasználati díjként jelenik meg, akkor a fogyasztók vagy az automatizált rendszerek gazdasági ösztönzést kapnak arra, hogy ne a túlterhelt időszakban használják a nagy teljesítményű eszközöket.

Kiss Péter szerint van ennél közvetlenebb megoldás is:

a dinamikus árjelzés vagy hálózati optimalizációs jel betáplálható az aggregátori motorba, amely közvetlenül vezérli az eszközöket.

Ilyenkor a rendszer nemcsak jelez, hanem optimalizál is: ha egy adott területen kapacitásprobléma várható, akkor például visszafoghatja vagy átütemezheti az elektromos autók töltését az érintett körzetben. Ez a lakossági rugalmasság gyakorlati lényege: az eszközök nem véletlenszerűen, hanem a háztartási igényekhez, a piaci árakhoz és a hálózati korlátokhoz igazodva működnek.

Kiss Péter, a Kraken Tech üzletfejlesztési vezetője. A fotó forrása: Portfolio/Stiller Ákos.

Az üzleti modell oldalán Kiss Péter három fő értékteremtési területet különített el. Az első az ügyfél-élettartamérték növelése, mert a lakossági flexibilitási programok nemcsak energiapiaci eszközök, hanem ügyfélmegtartási termékek is. Szerinte azok az ügyfelek, akik jó minőségű, máshol nem elérhető rugalmassági vagy energiamenedzsment-szolgáltatást kapnak, nagyobb eséllyel maradnak az adott szolgáltatónál, ami csökkenti az akvizíciós és ügyfélmegtartási költségeket.

A Kraken által támogatott lakossági flexibilitási programoknál 95 százalékos ügyfélmegtartást látnak, amit Kiss Péter kompetitív piacokon kifejezetten erős értéknek nevezett, és jelezte, hogy hasonló energiamenedzsment-programok ennél akár 20 százalékponttal alacsonyabb megtartási szintet is mutathatnak.

A második üzleti terület a spot piaci optimalizáció, melynél az érték abból származik, hogy az aggregált virtuális erőmű energiaigényét át lehet ütemezni, így a szolgáltató olcsóbb időszakokban tud energiát beszerezni.

Kiss Péter szerint Európa-szerte egy elektromos autó esetében éves szinten nagyjából 100–150 euró nagykereskedelmi energiabeszerzési megtakarítás lehet realizálható.

Ez a trading desk szintjén jelenik meg, alapvetően day-ahead és intraday optimalizáción keresztül, vagyis azon, hogy a portfólió energiaigényét a piaci árakhoz igazítják.

A harmadik értékteremtési csatorna a DSO- és rendszerszintű szolgáltatási piacokhoz kapcsolódik, bár Kiss Péter szerint ez sok európai országban még nem teljesen adott, inkább pilotok és korai tapasztalatok állnak rendelkezésre. A lehetőség lényege az, hogy lakossági eszközportfóliókat is be lehessen integrálni hálózati vagy rendszerszintű rugalmassági piacokra, ami új bevételi forrást jelenthet az energiacégeknek.

Referenciaként a brit piacot említette, ahol 2024-ben 340 millió eurónyi hálózatfejlesztési megtakarítás kapcsolódott a flexibilitási kapacitásokhoz, 2024–2026-ra pedig akkori várakozások sokkal kisebb megtakarítással számoltak.

Ennek oka az volt, hogy a rendelkezésre álló rugalmassági kapacitások miatt nem kellett olyan ütemben hálózati kapacitást bővíteni, mint ahogyan azt korábban tervezték volna.

A Krakenről Kiss Péter azt mondta, hogy nem csak lakossági flexibilitással foglalkozó technológiai szereplő, hanem globális szoftvercég, amely közműcégek működését támogatja több területen. A portfólióban a flexibilitás mellett ügyfélmenedzsment, számlázás, disztribúciós és terepi működési megoldások is szerepelnek, és ezekbe mélyen beépülnek a utility-grade AI-megoldások.

A vállalat jelenleg körülbelül 70 millió ügyfélfiókot támogat globálisan, több nagy energiacéggel dolgozva együtt.

Kiss Péter szerint Magyarország eddig nem tartozott a Kraken fő célpiacai közé, de a vállalat szeretne ebbe az irányba elmozdulni. Az előadás végén arról beszélt, hogy partneri beszélgetések elindítását reméli, mert a Kraken célja az, hogy az évtized végére több mint egymilliárd ember életére legyen hatással olcsóbb, tisztább energia és jobb minőségű közműszolgáltatások révén. A gyakorlati üzenete az volt, hogy a lakossági flexibilitás már nem csak technológiai kérdés: egyszerre hálózati kockázat, ügyfélmegtartási eszköz, kereskedési optimalizációs lehetőség és új bevételi forrás az energiaszolgáltatók számára.

Címlapkép forrása: Portfolio