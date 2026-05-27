Fontos változás jön az áfabevallásoknál – Már most érdemes felkészülni rá!

December 31-ével megszűnik a NAV ÁNYK keretprogramja, így január 1-jétől az áfabevallások terén az eÁFA jelenti majd az adóhivatal által kijelölt új megoldást – hangzott el az RSM Hungary ÁFA-analitika és bevallás 2026-2027: Excel helyett M2M? című webináriumán, amelyen a tanácsadó cég adószakértői ismertették, hogy a cégeknek milyen konkrét lépéseket kell megtenniük az ÁNYK utáni időszakra történő átálláshoz.

Németh Lilla, az RSM Hungary adóüzletágának igazgatója előadása elején rámutatott arra, hogy

jelenleg s ok cég még mindig a hagyományos ÁNYK-alapú bevallást használja, és Excelben készítik az áfaanalitikájukat.

Viszont a vállalkozások már 2024 óta használhatják a NAV elektronikus áfarendszerének (eÁFA) webes felületét is. Ez kisebb, egyszerűbb működésű, kevesebb adatot generáló adózok számára javasolt. Az online felületen manuálisan lehet kezelni az összes adatot. A felületen az adózok pontosan megtudhatják, hogy az adóhivatal mit lát róluk, tehát melyek azok a számlák, tranzakciók, amelyek már beérkeztek az adóhivatalhoz. Egyfajta checkpointként így használható ez a felület a nagyobb adózók számára is.

Lehet már használni a NAV eÁFA M2M (machine-to-machine, azaz gép-gép közötti kapcsolat) automatizált megoldását is, amely a nagyobb adózók esetén jöhet szóba. Ebben a megoldásban a cégek ERP-rendszere API-n keresztül tud kommunikálni a NAV rendszerével. Az adóhivatal éppen a napokban tette közzé az eÁFA M2M-hez tartozó adatstruktúra 2.0-ás verziójához készült interfészspecifikációt. Az eÁFA 2.0 élesítése várhatóan a harmadik negyedévben történhet meg.

Fontos megjegyezni, hogy a NAV M2M rendszere nem egyenlő a NAV eÁFA M2M megoldásával. Az eÁFA M2M kifejezetten az áfabevallásokra lett megalkotva, míg a NAV M2M rendszerén keresztül nem csak az áfabevallást, hanem egyéb bevallásokat is be lehet nyújtani az adóhivatal felé.

Az ÁNYK utáni bevallási utakról szólva az RSM adóüzletágának igazgatója elmondta, az eÁFA webes felülete és az eÁFA M2M megoldása mellett köztes megoldásként szóba jöhet az XML-konverzió is, ahol a jelenlegi áfaanalitikából lehet a NAV segítségével egy eÁFA XML-t képezni.

Az áfabevallási folyamatokban az eÁFA jelenti a NAV által kijelölt digitális irányt. Azon cégeknek, amelyeknek kevés számlájuk van, megfelelhet a webes eÁFA, de a közép- és nagyvállalati kategóriában az eÁFA M2M a jó megoldás

– mondta Németh Lilla.

Nem technikai projekt, hanem paradigmaváltás

„Az adózás jövője arról fog szólni, hogy az adózok valós időben, adatcserére alapultan kommunikálnak az adóhivatallal. A jövőben az adóhatóság teljesen más módon szeretné monitorozni a gazdaságot. Folyamatosan szeretne abba belelátni, hogy mi történik a piacon, ezáltal is elősegítve a gazdaság fehérítését” – hangsúlyozta a szakértő.

Kiemelte:

az eÁFA-ra való átállás nem pusztán egy technikai projekt; az eÁFA értéke nem abban áll, hogy egy modernebb technológiát jelent, hanem abban, hogy egy működési paradigmaváltást eredményez.

„Az eÁFA esetében a helyes bevallás nem a bevallás pillanatában dől el, hanem jóval korábban: a vállalati adatforrásoknál, az adókódolásban, a számlázási folyamatokban, a kontrollok minőségében” – mondta az RSM adóüzletágának igazgatója.

Az ÁNYK és az eÁFA közötti egyik legfontosabb változásnak azt nevezte meg a szakértő, hogy az ÁNYK-bevallásnál utólagos, aggregált adatok szerepelnek, minden egyes sornál egy summa összeget kell beírni. Ezek az adott – havi, negyedéves vagy éves – időszaknak a summáit tartalmazzák, de a mögöttes adatok, hogy miből állnak össze ezek a summák, nem szerepelnek az ÁNYK-bevallásban. (A belföldi beszerzés esetében az M-lapokon viszont az adóhivatal már néhány éve kéri azt, hogy az adózok feltüntessék a belföldi beszerzési számlákat, amelyekről adólevonási jogot érvényesítenek.)

Az eÁFA-ra való áttérésnél viszont az adóhivatal rendelkezésére kell bocsátani az adott időszakot követő hónap 20-áig az összes szükséges mögöttes adatot, amelyek eddig egy integrált vállalatirányítási szoftverben vagy az áfabevallási Excel-ben, áfaanalitikában szerepeltek. Az eÁFA rendszerében (akár az eÁFA webes felületén) szinte az összes tranzakciós adatot látja az adóhivatal (eÁFA webes felületén a határon átnyúló szállítói számlák adatai manuálisan tölthetőek fel), amelyeket össze is tud hasonlítani azokkal az információkkal, amelyek más módon már elérhetők az NAV-nál (Online Számla adatok, nyugtaadatok, importadatok).

Németh Lilla rámutatott arra, hogy miután már eleve nagy az az adatmennyiség, ami az adóhivatalnál rendelkezésére áll, és az eÁFA révén további számlaszintű, tranzakciós adatokat kap a NAV, így az adóhivatal sok validációt el fog tudni végezni akár már a beadás pillanatában. Az Online Számla rendszere 2018 július óta működik, azóta rengeteg olyan validációt beépített megoldásaiba a NAV, amivel a szolgáltatói hozzáállását erősíti, vagyis nem feltétlen az adóellenőrzés eszközéhez nyúl – hangsúlyozta a szakértő. „Manapság az adóhatósági megkeresések már nem adóellenőrzések, hanem inkább olyan eljárások, amelyben a NAV rámutat az adózok által beküldött és az adóhivatalnál rendelkezésre álló adatok közti eltérésekre.”

A szakértő kihangsúlyozta annak fontosságát, hogy az áfabevallások ÁNYK utáni új korszakában az adózóknak már a bevallás pillanata előtt végre kell hajtaniuk azokat a típusú validációkat, amelyeket régebben esetleg csak egy adóellenőrzés során tettek meg.

Érdemes mihamarabb felkészülni

A szakértő szerint nem szabad az utolsó pillanatra hagyni az eÁFA-ra történő felkészülést. Nem a technológiai, technikai átállás lesz ugyanis a nagy feladat, hanem inkább az, hogy amit eddig Excelben manuálisan végeztek el a cégek, azokat, hogy tudják beemelni abba a rendszerbe, ami előállítja a szükséges XML-t.

Azt javasoljuk a cégeknek, hogy ne a december havi vagy a negyedik negyedéves időszaki áfabevallás legyen az első bevallás, amit teljesítenek az eÁFA rendszerében, hanem érdemes erre már akár ősszel átállni. Most vagyunk abban az utolsó pillanatban, amikor még megfelelően fel lehet készülni az eÁFA-ra történő átállásra

– hangsúlyozta Németh Lilla.

Az ÁNYK év végi megszűnése mellett idén lesz még egy fontos határidő, amivel érdemes az adózóknak foglalkozniuk. Július 1-jével ugyanis jelentősen változás lesz a jelenlegi ÁNYK-s áfabevallási M-lapok adattartalmánál. Ettől az időponttól ugyanis részletesebb, levonásba helyezett áfát is érintő adattartalmat kell majd kötelezően megjeleníteni. Az M-lapot érintő változás kapcsán az első olyan bevallás, ahol részletesebb adatokat kell szerepeltetni, a július hónap utáni áfabevallás lesz, amelynek augusztus 20-a a határideje.

A szakértő kiemelte: azért nem fenntartható a jelenleg a cégekre alapvetően jellemző Excel-alapú működés, mert problémát okozhat, ha egy vállalatirányítási rendszerből nem csak egy, hanem több áfaanalitika generálódik le. Az is nagyon sűrűn fordul elő, hogy lekérdeződik az ERP-rendszerből egy nyers áfaanalitika-export, amivel aztán elkezdenek az adózók dolgozni. Viszont később rengeteg olyan manuális javítást tehetnek bele az Excelbe, amit egyébként utána nem követnek vissza az ERP-rendszerben, tehát létrejön egy Excel-világban létező áfaanalitika. Ezek a manuális korrekciók nagyon sok hibaforrást jelenthetnek. Fontos lesz így az az eÁFA-ra történő átálláskor az, hogy ezeket a típusú javításokat, manualitásokat a cégek megpróbálják bevinni a rendszerbe, és ezáltal elő tudjon állni egy olyan XML-fájl, amit be lehet nyújtani eÁFA-bevallásként.

Az ÁNYK december 31-i leállása után 2027. január 20-a lesz az első olyan időpont, ahol már az új struktúrával kell beadni a bevallásokat.

Nem a technikai átállás lesz a hosszú folyamat, hanem az analitikai, adatminőségi és folyamatoldali felkészülés. A vállalatoknak ezért nem csupán IT-projektként, hanem működési transzformációként kell tekinteniük az átállásra való felkészülésre

– emelte ki az RSM adóüzletágának igazgatója.

A valódi kérdés nem az, hogy a cégek be tudják-e küldeni az XML-t, hanem az, hogy mennyire tudják automatizálni ezt az utat a forrásrendszerektől a valid eÁFA XML-ig. A beküldött XML ugyanis nem csak adatfájl, hanem a bevallás mögötti strukturált, kontrollállt bevallási adat, valamint az áfaanalitika leképezése, magyarázta a szakértő.

Nem a beadás pillanatában dől el, jó-e a bevallás

Dely-Simon Alexandra, az RSM Hungary adóüzletágának junior adómenedzsere adótanácsadói oldalról ismertette, hogy a cégek számára az eÁFA-ra történő átállás milyen konkrét felkészülési teendőket takar. „Ez mindenképpen folyamatátvilágítást igényel az adózók részéről. Nem maga a szoftverválasztás vagy a technikai kérdések elgondolása jelenti az első lépést, hanem az alap áfafolyamatok rendbetétele.”

Az átállásra való felkészülésben a számlázási folyamatok felülvizsgálata lesz az egyik legkritikusabb pont, mivel egy tranzakciójelentésű modell lesz január 1-jétől a bevallások benyújtásának az alapja, ami a tranzakciók pontos idejű ellenőrzését és az ügyletek helyes besorolását teszi szükségessé. Nemcsak számlázásról van szó tehát, hanem adatminőségről és mappingről (az ügyletek helyes besorolásáról) is.

A szakértő kiemelte:

az eÁFA legnagyobb értéke nem az, hogy ez egy modern technológiai átállást jelent, hanem az, hogy a bevallás összeállítását a tranzakciós adatok, az egységes logika és az előzetes validáció köré szervezi át.

Nem a beadás pillanatában dől el, hogy jó lesz-e a bevallás, hanem jóval korábban kell a hibalehetőségeket megelőzni, így a vállalati adatforrásoknál, a meglévő adókódok helyes alkalmazásánál, a számlázási folyamatokban, az adójogi minősítésben és a kontrollok minőségében.

Fontos az analitika

Budai Mátyás, az RSM Hungary adóüzletágának menedzsere pedig azt mutatta be, hogyan jutnak el a cégek az áfaanalitikától a bevallás véglegesítéséig. Ebben az első lépés, hogy fel kell mérni a forrásadatok minőségét. Ezt követi az adózási minősítés, amely az ügyletek helyes besorolását és a standard adókódolást jelenti. Majd következik az áfaanalitika lépése, ami olyan adónyilvántartás előállítását fedi le, amelyből a bevallás levezethető. Amint megtörténik a bevallás beküldése, validációt kapnak vissza az adózok a NAV-tól mind az eÁFA webes felületén, mind az eÁFA M2M rendszerben.

A jó bevallás nem a beadás napján készül el, hanem akkor, amikor az analitika már olyan állapotban van, hogy a bevallás lényegében csak ellenőrzött és dokumentált leképezése annak

– hangsúlyozta Budai Mátyás.

Azzal kapcsolatban, hogy az áfabevallást saját fejlesztésű modellel vagy egy külső, tax-tech szolgáltató szoftverével érdemes-e végezniük a cégeknek, a szakértő elmondta: a saját fejlesztés akkor reális, ha az adott cégnél erős ERP- és integrációs kompetencia áll rendelkezésre. Ebben az esetben folyamatosan követni kell a NAV dokumentációit, validációit és specifikációit. Ez nem egy egyszeri projekt, hanem folyamatos változáskövetési és üzemeltetési feladatot jelent. Előnye viszont a nagyobb belső kontroll és a testreszabhatóság. A külső szoftveres megoldás ezt a fejlesztési terhet leveszi a vállalkozások válláról, de a rosszul szervezett alapfolyamatokat egy külső szoftver sem fogja tudni önmagában megoldani.

