FONTOS Tisza-kormány: Magyar Péter pénteken tárgyal Ursula von der Leyennel
Házkutatást tartottak a minisztériumban, elképesztő állapotokat talált a NAV

Nemrég ért véget a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) helyszíni vizsgálata a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumban, amely a Nemzeti Kulturális Alappal (NKA) kapcsolatos feljelentés nyomán indult, de a NAV munkatársai csak ledarált iratok tömkelegét találták az épületben – derült ki Tarr Zoltán miniszter (címlapképünkön) felvételéből.

Facebook-videójában Tarr Zoltán nagy számú zsákban tárolt ledarált iratokat mutat a minisztérium budapesti, a Szemere és az Alkotmány utca sarkán lévő épületének a pincéjében. Mint mondja,

a ledarált iratokra nagy valószínűséggel szükség lett volna a nyomozáshoz.

A NAV nemrég távozó munkatársai egy határozatot hagytak hátra az épületben, ők az NKA-val kapcsolatos feljelentések ügyében házkutatást és lefoglalást is tartottak szerdán.

A videóban bemutatott iratokat a NAV munkatársai már nem tudják használni, Tarr Zoltán szerint „ez az irattára a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak”. Így készült az átadás-átvételre Hankó Balázs minisztériuma - gyanús, hogy milyen iratok lehetnek ezekben a zsákokban – mondja a miniszter.

A NAV vizsgálata mellett

a minisztérium belső vizsgálatot indít

az NKA által a választások előtt kiosztott 17 milliárd forint ügyében és más ügyekben – ígéri a videóban a miniszter.

Emlékezetes, hogy Hankó Balázs miniszter DVD-n és pendrive-on adta át a minisztérium elektronikusan megőrzött dokumentumait az új miniszternek az átadás-átvételkor.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

