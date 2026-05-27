Hegedűs Zsolt: a magyar egészségügy a strukturális összeomlás szélén áll

Az első törvényalkotási lépések között szerepel az önálló Egészségügyi Minisztérium felállítása. „Véget kell vetni annak a korszaknak, amikor ezt a stratégiai ágazatot rendőri szemlélettel vagy mellékfeladatként irányítják" – fogalmazott a miniszter. A kormány vállalása szerint évente 500 milliárd forint plusz állami forrást biztosítanak az ágazatnak, bár Hegedűs elismerte: nehéz költségvetési helyzetet örököltek, pótköltségvetésre lesz szükség.
Az első száz napban visszaadják a Magyar Orvosi Kamarának a kötelező tagságot, a regisztrációt és a licencrendszert. „Természetesen megmarad a törvényességi felügyeleti jogom, de mi partnerként tekintünk a hivatásrendre, nem ellenségként. Ami az orvosi kamarával történt, az egy három nap alatt lezavart koncepciós per" – mondta Hegedűs, hozzátéve, hogy a kamara elnémítása azért történt, mert „kényelmetlen volt a hatalomnak, amikor a betegbiztonságért és a minőségi ellátásért szólaltak fel."
Két új független intézmény felállítását tervezi:
- a brit CQC mintájára létrehoznák az Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóságot,
- valamint a Magyar Klinikai Kiválóság- és Irányelvközpontot.
Törvénybe kerülne az úgynevezett „Duty of Candour", az őszinteség kötelezettsége: ha az ellátás során hiba vagy szövődmény történik, az intézménynek törvényi kötelessége lesz erről tájékoztatni a beteget és családját.
Nem az a célja, hogy bűnösökre mutassunk rá, hanem az, hogy mindenki tanuljon az elkövetett hibákból
– hangsúlyozta a miniszter.
Az alapellátás megmentésére 164 Integrált Egészségügyi és Szociális Centrum (IESZC) létrehozását tervezi, ahol háziorvosok, szakdolgozók, gyógytornászok és szociális munkások koordinált teamben dolgoznának. Hegedűs hangsúlyozta:
Nem lesz sem kényszerű államosítás, sem praxisfelszámolás, a praxisjog intézménye megmarad.
A fokozatosság elvét követnék: először az üres praxisokat vonják össze, majd az önkéntes társulást ösztönzik.
2027 végére fél évre csökkentett műtéti és két hónapos járóbeteg-várólistákat ígér a Tisza programja. Hegedűs szerint változatlan létszám mellett is
akár 30 százalékkal több beteget lehetne megoperálni a digitalizáció és a műtők jobb kihasználtságával.
A hálapénzről úgy fogalmazott: „a hálapénz szelleme ma is itt kísért", mivel a paraszolvencia részben átalakult, sokan magánkonzultációt fizetnek azért, hogy egyáltalán bejussanak az ellátásba.
Az első hatvan napban minden intézményvezetőtől transzparens leltárt kérnek. „Aki szakmai alapon, tisztességesen vezette az intézményét, annak nem kell izgulnia" – mondta Hegedűs, de hozzátette:
Azoknak, akik politikai lojalitásból asszisztáltak a szakma leépítéséhez vagy a kamara beszántásához, van okuk az aggodalomra.
A ciklus végén a siker mércéjeként a miniszter kézzelfogható mutatókat jelölt meg: tisztább kórházak, rövidebb várólisták, kevesebb kórházi fertőzés, jobb szűrési eredmények és gyorsabb mentői kiérkezés. „A végén nem az lesz a fontos, hány fejlesztést írtunk le papírra, hanem hogy a betegek érzik-e: végre működik a rendszer."
