Helyettes államtitkár lett a három kormányszóvivő, öt parlamenti vizsgálóbizottságot is elindítottak
Köböl Anita, Magyar Éva és Szondi Vanda kormányszóvivőket május 28-ai hatállyal Ruff Bálint miniszter javaslatára Magyar Péter miniszterelnök helyettes államtitkárrá nevezte ki – hirdették ki a Magyar Közlönyben.

Emellett öt határozat is megjelent szerdán este a Magyar Közlönyben új vizsgálóbizottságok felállításáról:

  • Az Országgyűlés határozata a Gyermekvédelem Rendszerszintű Válságát Feltáró Vizsgálóbizottság felállításáról,
  • A Kegyelmi Botrány Felelőseit Feltáró Vizsgálóbizottság felállításáról,
  • A Spontán Privatizációt és a Közvagyon Elvesztését Feltáró Vizsgálóbizottság felállításáról,
  • A Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság felállításáról,
  • Az MNB Működésével Kapcsolatos Visszaéléseit Feltáró Vizsgálóbizottság felállításáról.

Az Országgyűlés a Digitalizációs és Technológiai Bizottságba Molnárné Lezsák Anna (Fidesz) helyett Radics Bélát (Fidesz), az Egészségügyi Bizottságba Kovács Sándor (Fidesz) korábban megüresedett tagsági helyére Vitányi István Józsefet (Fidesz), az Oktatási Bizottságba Radics Béla (Fidesz) helyett Molnárné Lezsák Annát (Fidesz) a bizottság tagjává választotta meg.

Megjelent az is, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök Pósfai Mihály akadémikust a  Magyar Tudományos Akadémia elnöki tisztségében megerősítette.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

