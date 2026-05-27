Hőségrekordok dőlnek Horvátországban

Bár a hőhullám Horvátországot kevésbé sújtotta, mint Európa más részeit, Zoran Vakula meteorológus a HRT-nek nyilatkozva kiemelte: az átlag feletti hőmérséklet ilyen hosszú ideig tartó fennmaradása májusban rendkívül szokatlan. Hozzátette, hogy az Adriai-tengernél május végén önmagában nem meglepő a meleg,

de az ennyire tartós, kiemelkedően magas hőmérséklet ritkán fordul elő.

Az elmúlt napokban több mérőállomáson is új napi maximumokat regisztráltak. Dubrovnikban május 22-én, 23-án és 26-án is megdőlt a napi melegrekord. Rijekában május 24-én 31,4 Celsius-fokot mértek. Az 1948 óta folyó mérések szerint ez a valaha rögzített legmagasabb hőmérséklet ilyen korai időpontban. Omišaljban 32,1 Celsius-fokig kúszott a hőmérő higanyszála, Rab szigetén pedig 33 Celsius-fokot regisztráltak. Mindkét állomáson ez az eddigi legmagasabb májusi érték.

A hőhullám csúcspontján országszerte 29 és 33 Celsius-fok közötti nappali csúcshőmérsékletekre lehetett számítani. Az előrejelzések ugyanakkor lokális viharok kialakulására is figyelmeztettek. A légköri labilitás növekedésével különösen a belső területeken fordulhattak elő heves záporok, zivatarok, erős széllökések és jégeső.

A hatóságok óvatosságra intették a lakosságot, különösen a hegyvidéki, erdős és nyílt területeken tartózkodókat, ahol a viharok fokozott veszélyt jelenthettek. A horvát meteorológiai szolgálat (DHMZ) előrejelzése szerint az időjárás csütörtöktől fokozatosan stabilizálódik.

