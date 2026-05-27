Hullik a lepel a mesterséges intelligenciáról: a szakértő elárulta, miért vezethet teljes tévútra a mostani őrület

Az energetikai AI-projektek sikerének kulcsa nem a technológia maga, hanem az, hogy mérhető javulást hoz-e egy konkrét rendszerben – mondta el a Portfolio AI in Energy 2026 konferenciáján Varga Pál, a BME Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszékének vezetője. Előadásában négyszintű mérési architektúrát javasolt az AI-projektek értékelésére, a technikai pontosságtól a stratégiai skálázhatóságig. Kiemelte, hogy nem minden feladathoz kell nagy nyelvi modell, a kritikus infrastruktúráknál pedig továbbra is a determinisztikus, igazolt megoldásoké az elsőbbség. Varga Pál szerint baseline és világos KPI-k nélkül az AI csupán buzzword marad – valódi értéke csak akkor van, ha mérhetően megbízhatóbbá, olcsóbbá vagy rugalmasabbá teszi az energiarendszert.

Az energetikai AI-projektek legfontosabb kérdése nem az, hogy a mesterséges intelligencia önmagában mire képes, hanem az, hogy egy konkrét energetikai rendszerben milyen mérhető javulást hoz – mondta el előadásában Varga Pál. A BME Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszékének tanszékvezetője előadásában azt hangsúlyozta, hogy

az AI akkor több puszta innovációs díszletnél, ha előre meg lehet mondani, melyik műszaki, üzemi, pénzügyi vagy stratégiai mutatót javítja, milyen mértékben és milyen bizonyosság mellett.

A mesterséges intelligencia alkalmazását szerinte már a feladat típusánál el kell dönteni. Nem mindenre kell nagy nyelvi modellt használni, sőt általában nem ez az első válasz. A generatív megoldások ott tudnak különösen hasznosak lenni, ahol érvelésre, összefoglalásra, emberi interakcióra, természetes nyelvű keresésre vagy dokumentumok feldolgozására van szükség. Ha viszont egy feladat szabályalapú rendszerrel, klasszikus gépi tanulással vagy workflow-automatizálással is megoldható, akkor nem érdemes automatikusan LLM-et építeni rá. Varga Pál szerint sok rossz AI-projekt éppen ott indul el rossz irányba, hogy a nagy nyelvi modellt olyan problémára teszik rá, amelyhez valójában nem nyelvi intelligencia kell.

A mérnöki megközelítésben az is döntő, hogy mennyire kritikus a megbízhatóság. Kritikus infrastruktúránál, ahol a hibázás közvetlen üzemi vagy ellátásbiztonsági kockázatot jelent, továbbra is a determinisztikus, fizikailag vagy matematikailag igazolt megoldásoknak, illetve a célhardveren futó, ellenőrizhető algoritmusoknak van elsőbbségük. A nagy nyelvi modellek és az öntanuló mély neurális hálók inkább ott kapnak nagyobb mozgásteret, ahol a feladat eleve közelítő jellegű, az emberi kontroll megmarad, és a hiba nem okoz közvetlen rendszerszintű kockázatot.

Az előadásban Varga Pál több olyan energetikai területet emelt ki, ahol a mesterséges intelligencia már ma is érdemi hasznot hozhat. Ilyen a hálózati rugalmasság növelése, ahol akár kisebb hatékonyságjavulás is kiválthat vagy elhalaszthat drága hálózati beruházásokat. A prediktív karbantartásnál az eszközök állapotának korai felismerése és a meghibásodások előrejelzése csökkentheti a leállásokat és a reaktív beavatkozásokat. A tudáskeresésnél, dokumentumfeldolgozásnál és adminisztratív folyamatoknál a haszon nem feltétlenül látványos energetikai KPI-ben jelenik meg először, hanem az időigény, a döntés-előkészítési munka és a manuális terhelés csökkenésében.

A legnagyobb érték ugyanakkor szerinte sokszor nem egy elszigetelt AI-eszközben van, hanem abban, ha a vállalat azonosítja a legnagyobb értékteremtő folyamatot, és arra építi fel az AI-alapú átalakítást.

A meglévő energetikai rendszerek erősségét Varga Pál a rutinban, a megbízhatóságban és a skálázhatóságban látta. Ezek a rendszerek sokáig optimalizálhatók: a működés kicsit gyorsabbá, olcsóbbá, pontosabbá vagy stabilabbá tehető. Egy pont után azonban a fokozatos javítás már nem elég. Az előadásban ezt azzal írta le, hogy amikor már nem lehet tovább „felfokozni” egy rendszert, akkor nem újabb kis optimalizálási lépésre, hanem rendszerváltásra, vagyis innovációra van szükség.

A siker paradoxonát abban ragadta meg, hogy a szervezetek gyakran a tegnapi kihívásokra optimalizálnak. Minél jobban működik egy rutin, annál nehezebb megkérdőjelezni, hogy a következő időszakban is ugyanaz lesz-e a jó válasz. Az energetikában ez különösen érzékeny, mert a technológiai, piaci és szabályozási környezet gyorsabban változik, mint ahogy a nagy, stabil működésre felépített szervezetek kényelmesen alkalmazkodni tudnak. A rutin továbbra is értékes, mert minőséget, konzisztenciát és bizalmat ad, de egy idő után piaci és rendszerszintű értéke csökkenhet, ha közben más szereplők innovatívabb megoldásokkal hidalják át azt a szakadékot, amelyen kis optimalizációs lépésekkel már nem lehet átjutni.

Varga Pál szerint a változásnak alapvetően két útja van: a szervezet vagy kényszerből változtat, amikor a régi működés már nem tartható, vagy proaktívan, előzetes felismerésből kezd el új megoldásokat keresni. Az utóbbi olcsóbb és irányíthatóbb, mert nem válsághelyzetben kell kitalálni a megoldást. Az innovációt ezért nem művészetként vagy ad hoc kreativitásként írta le, hanem strukturált kíváncsiságként:

ötleteket kell az asztalra tenni, azokat át kell szűrni a valóságon, tesztelni kell, majd a működő megoldásokat implementálni és skálázni.

Az innováció csak akkor működik jól, ha már korán tisztázott, hogyan lesz mérhető a végeredmény. Egy AI-projekt hasznossága néha technikai mutatókkal, például pontossággal, gyorsasággal, késleltetéssel vagy hibaaránnyal mérhető, máskor viszont üzleti vagy gazdasági hatásban: mennyivel csökkent az OPEX, a kiesés, a kiegyenlítési költség, a manuális munkaidő vagy az energiaintenzitás. A tanszékvezető szerint rossz elvárás, ha minden AI-projekttől egyetlen rövid távú megtérülési mutatót várnak el. Egy proof of concept vagy kis demonstrátor önmagában sokszor nem térül meg,

tízből akár csak egyből lehet olyan megoldás, amelyet felskálázva valódi vállalati érték keletkezik.

Ebből következik, hogy általános AI-KPI nincs, így Varga Pál szerint nem lehet ugyanazzal a mércével értékelni egy korai kísérletet, egy üzemi integrációt és egy vállalati szinten skálázható AI-platformot. Az első kérdés mindig az, hogy milyen típusú projektről van szó, melyik rendszerfolyamatot érinti, és milyen szinten kell mérni a hatását.

A technikai pontosság például fontos lehet, de önmagában nem bizonyítja, hogy a projekt értéket teremtett.

A félrevezető mutatók közé sorolta a modellpontosság önmagában való mérését, az elkészült pilotok számát, a létrehozott dashboardok mennyiségét, a generált riportok darabszámát, a rendelkezésre álló adatmennyiséget vagy akár a megírt kódsorok számát. Ezek kismértékben hasznos belső indikátorok lehetnek, de nem ezek döntik el, hogy az AI-projekt valóban javította-e a rendszert. Különösen a generatív AI korában félrevezető lehet például a kódmennyiség, hiszen ma már nagyon gyorsan lehet sok rossz kódot is generálni, így a kérdés nem az, mennyi programszöveg készült, hanem az, hogy javult-e a működés.

Varga Pál négyszintű mérési architektúrát javasolt az AI-projektek értékelésére, ebből a technikai szint azt vizsgálja, jól működik-e maga az algoritmus. Ide tartozhat az előrejelzési hiba, a precision és recall, a modellpontosság, a késleltetés vagy a model drift. A folyamatszint már arra kérdez rá, hogy gyorsabb, pontosabb vagy jobb lett-e a napi működés. Itt mérhető például a hibaészlelési idő, a döntés-előkészítési idő, a karbantartási ciklus vagy a manuális elemzési idő csökkenése.

Varga Pál, tanszékvezető, BME Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszék.

Az üzleti és üzemi szinten az a kérdés: mit nyer a vállalat vagy az üzemeltető? Ide tartozik az OPEX csökkenése, a kiesési költségek mérséklése, a veszteségminimalizálás, a kiegyenlítési költség, az energiaköltség vagy az energiaintenzitás alakulása. A stratégiai szint pedig azt méri, hogy a beruházás jövőálló-e: skálázható-e több telephelyre, újrahasznosítható-e más folyamatokban, auditálható-e, megfelel-e a szabályozási elvárásoknak, és ad-e tartós versenyelőnyt.

Az előadás gyakorlati „építőkészletekre” bontotta az energetikai AI-használat fő területeit, melyekből az első ilyen az előrejelzés és a hálózatüzemeltetés része. Az előrejelzésnél az AI terhelési, megújulótermelési, ár- és keresleti prognózisokra, valamint rugalmassági igények tervezésére használható, és a cél az, hogy az üzemvitel olcsóbbá és stabilabbá váljon.

A hálózatüzemeltetésben és ellátásbiztonságban az AI a hibaészlelésben, a kimaradások előrejelzésében és a hibahely meghatározásában hozhat eredményt.

Ennél a területnél nem az a lényeg, hogy egy modell önmagában jó pontszámot érjen el, hanem az, hogy hamarabb észleli-e a hibát, pontosabban lokalizálja-e a problémát, és csökkenti-e a helyreállítási időt.

A második építőkészlet az asset management és az energiahatékonyság volt. Prediktív karbantartásnál transzformátorok, turbinák, inverterek vagy más hálózati eszközök állapotbecslése és várható élettartamának előrejelzése lehet a cél. A KPI-k között megjelenhet a nem tervezett leállás (unplanned downtime), az MTBF, az MTTR, a reaktív és tervezett karbantartások aránya vagy a hibaelőrejelzések találati aránya.

Az előadő szerint az iparági példák alapján a prediktív karbantartás jelentős kieséscsökkentést és a reaktív karbantartási igény mérséklését hozhatja.

Az energiahatékonysági felhasználásoknál az AI fogyasztásoptimalizálásra, csúcsvágásra és tarifaalapú optimalizálásra alkalmas. Ezen a területen a haszon akkor valós, ha csökken a kWh-fogyasztás, a csúcsterhelés, a MWh-ra jutó költség vagy a karbonintenzitás. Varga Pál logikája szerint nem az a fontos, hogy az energiahatékonysági modell mennyire kifinomult, hanem az, hogy tartósan alacsonyabb költséget és energiaintenzitást eredményez-e.

Az ügyféloldali alkalmazásoknál már más típusú mutatók kerülnek elő: chatbotot, fogyasztási tanácsadást vagy lemorzsolódási előrejelzést (churn predictiont) nem ugyanúgy kell mérni, mint egy hálózati hibaészlelő rendszert. Itt a CSAT, az első kapcsolatfelvételkor megoldott ügyek aránya, az átlagos ügyintézési idő, a digitális csatornán emberi beavatkozás nélkül lezárt ügyek aránya, a panaszkezelési idő és az ügyfélmegtartás adhat képet arról, hogy a rendszer ténylegesen javította-e az ügyfélkiszolgálást.

Varga Pál külön jelezte, hogy chatbotot nem érdemes mindenhová bevinni: a mérnöki magfolyamatokban nem az a cél, hogy a mérnökök „chatelgessenek”, hanem hogy tervezzenek, elemezzenek és döntéseket készítsenek elő. Míg az ügyféloldalon viszont a természetes nyelvi interakció valódi értéket adhat.

A rugalmassági és elosztottenergia-erőforrásokra épülő alkalmazásoknál az AI akkumulátorvezérlésben, elektromosautó-töltésben, lokális kapacitástervezésben és DER-integrációban használható. A cél az, hogy a modern elosztóhálózatok stabilabban tudják kezelni a magasabb megújuló- és DER-penetrációt.

Az összesítő mátrix alapján minden projektterületnél ugyanazokat az alapkérdéseket kell feltenni: mit javít az AI a rendszerben, hogyan javítja azt, és milyen mérőszámokkal lehet ezt ellenőrizni.

Az előrejelzés a tervezhetőséget és kiegyenlítést, a hálózatüzemeltetés a megbízhatóságot és helyreállítást, a prediktív karbantartás a kiesések és karbantartási költségek csökkentését, az energiahatékonyság a fogyasztást, költséget és CO2-kibocsátást, az ügyféloldal a kiszolgálást és ügyfélélményt, a rugalmasság pedig az integrációt és lokális optimalizációt javíthatja.

Varga Pál záró gondolata szerint az AI-központú gondolkodás könnyen félreviheti az energetikai szereplőket, példaként hozva, hogy ahogy a világtérképek is máshogy néznek ki attól függően, hogy európaiak, amerikaiak vagy ausztrálok rajzolják őket, úgy az AI-ról szóló térképen is gyakran a mesterséges intelligencia kerül középre, az energetika pedig a szélére. Az energetikai hasznosság szempontjából viszont éppen fordítva kell gondolkodni: először azt kell meghatározni, hová akar eljutni a rendszer, mit akar javítani a vállalat vagy az üzemeltető, és ezt hogyan fogja mérni. Mint utolsó mondataiban fogalmazott:

A valós célmeghatározások nélkül az AI csak buzzword, hype és díszlet marad, mert valódi értéke akkor van, ha mérhetően megbízhatóbbá, olcsóbbá, stabilabbá vagy rugalmasabbá teszi az energiarendszert.

