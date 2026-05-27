Húszpontos javaslatcsomagot küldött Magyar Péter kormányának a Magyar Önkormányzatok Szövetsége

Húsz pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) a magyar önkormányzati rendszer reformjáról - közölte a szervezet szerdán a Facebook-oldalán.

A szervezet a bejegyzésben pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint hogy megalakult az Országgyűlés Vidék- és Településfejlesztési Bizottsága, mindez ugyanis

lehetőséget teremt arra, hogy a településen élők szempontjai hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos döntéshozatalban.

Megjegyezték ugyanakkor, hogy a szövetség több alkalommal is kezdeményezett tárgyalásokat Magyar Péter miniszterelnökkel, valamint Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel,

választ azonban egyelőre nem kaptak.

A MÖSZ elengedhetetlennek tartja a mielőbbi tárgyalások megkezdését és a rendszeres egyeztetést, amelyre - mint írták - az elmúlt 16 évben nem volt érdemi lehetőség.

A szervezet tájékoztatása szerint tárgyalási alapként megküldték a kormánynak a Helyi önkormányzati reform: stratégiai irányok és első lépések című, húsz pontból álló szakmai anyagot, amelyben egyebek mellett sürgetik

az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét,

finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását,

a versenyképes járások program leállítását,

a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését,

a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését, és

egy a kormány és az önkormányzatok közötti, rendszeresen működő érdekegyeztető fórum létrehozását.

A szervezet meggyőződését fejezte ki, miszerint a kormány programjának sikeres megvalósításához az önkormányzatok sikeres működése is szükséges. A MÖSZ továbbra is a partnerségen, az együttműködésen és azon az elven alapuló párbeszédben érdekelt, hogy

az önkormányzatokat érintő döntések az érintettek bevonásával szülessenek meg

- emelték ki. A teljes javaslatcsomag elérhető a MÖSZ Facebook-oldalán.

