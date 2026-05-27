  • Megjelenítés
Húszpontos javaslatcsomagot küldött Magyar Péter kormányának a Magyar Önkormányzatok Szövetsége
Gazdaság

Húszpontos javaslatcsomagot küldött Magyar Péter kormányának a Magyar Önkormányzatok Szövetsége

MTI
Húsz pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) a magyar önkormányzati rendszer reformjáról - közölte a szervezet szerdán a Facebook-oldalán.

A szervezet a bejegyzésben pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint hogy megalakult az Országgyűlés Vidék- és Településfejlesztési Bizottsága, mindez ugyanis

lehetőséget teremt arra, hogy a településen élők szempontjai hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos döntéshozatalban.

Megjegyezték ugyanakkor, hogy a szövetség több alkalommal is kezdeményezett tárgyalásokat Magyar Péter miniszterelnökkel, valamint Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel,

választ azonban egyelőre nem kaptak.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: visszavonják a diplomataútleveleket, nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések

Átgondolatlannak tartja Magyar Péter bejelentését a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

Hegedűs Zsolt: a magyar egészségügy a strukturális összeomlás szélén áll

A MÖSZ elengedhetetlennek tartja a mielőbbi tárgyalások megkezdését és a rendszeres egyeztetést, amelyre - mint írták - az elmúlt 16 évben nem volt érdemi lehetőség.

A szervezet tájékoztatása szerint tárgyalási alapként megküldték a kormánynak a Helyi önkormányzati reform: stratégiai irányok és első lépések című, húsz pontból álló szakmai anyagot, amelyben egyebek mellett sürgetik

  • az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét,
  • finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását,
  • a versenyképes járások program leállítását,
  • a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését,
  • a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését, és
  • egy a kormány és az önkormányzatok közötti, rendszeresen működő érdekegyeztető fórum létrehozását.

A szervezet meggyőződését fejezte ki, miszerint a kormány programjának sikeres megvalósításához az önkormányzatok sikeres működése is szükséges. A MÖSZ továbbra is a partnerségen, az együttműködésen és azon az elven alapuló párbeszédben érdekelt, hogy

az önkormányzatokat érintő döntések az érintettek bevonásával szülessenek meg

- emelték ki. A teljes javaslatcsomag elérhető a MÖSZ Facebook-oldalán.

Kapcsolódó cikkünk

Átgondolatlannak tartja Magyar Péter bejelentését a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

AI in Energy 2026

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt vannak a Tisza-kormány legújabb döntései
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Tisza-kormány: visszavonják a diplomataútleveleket, nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility