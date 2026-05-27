Itt a döntés: Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Szerda délelőtt megszavazta a parlament azt a javaslatot, amely szerint visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

A Tisza-frakció a megszavazta a javaslatot, a Fidesz-KDNP nemmel szavazott, míg a Mi Hazánk tartózkodott.

A múlt héten derült ki, hogy visszavonja kilépési szándékát Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A kilépést még az előző kormány kezdeményezte, ezt vonta most vissza az új kabinet.

  • A megjelent kormányhatározat szerint a kormány megerősítette Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítése,
  • a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett,
  • és visszavonta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést.

AI in Energy 2026

