Itt a döntés: Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Szerda délelőtt megszavazta a parlament azt a javaslatot, amely szerint visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

A Tisza-frakció a megszavazta a javaslatot, a Fidesz-KDNP nemmel szavazott, míg a Mi Hazánk tartózkodott.

A múlt héten derült ki, hogy visszavonja kilépési szándékát Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A kilépést még az előző kormány kezdeményezte, ezt vonta most vissza az új kabinet.