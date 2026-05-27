Itt vannak a Tisza-kormány legújabb döntései

Mol-üzem
Elhárult a veszély, megkapta a Mol a helyreállítás elkezdéséhez szükséges engedélyt - jelezte Magyar Éva. Az üzem takarításával kezdődik a helyreállítás, ezt követően indulhat el az újraindítás előkészítése.
Több hónapos munka után indulhat újra az üzem - ismertette a kormányszóvivő.
Magyar Péter brüsszeli útja
Folyamatosan zajlanak az egyeztetések arról, hogy mielőbb létrejöjjön a találkozó Magyar Péter és Ursula von der Leyen között. A részletek még nem dőltek el a találkozóról, így az időpont sem - válaszolta Köböl Anita, aki arról egyelőre nem tudott információt megosztani, hogy mikor várható az új RRF terv benyújtása és mikor várható a szupermérföldkövekről történő megegyezés.
Nem nevezném vitának az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetéseket és azok tartalmát - jelezte a kormányszóvivő egy újabb kérdésre. Technikai egyeztetések zajlanak - húzták alá.
Később többször is azt hangsúlyozták, hogy az egyeztetések zajlanak, konkrét információkat nem árultak el, mert nem akarták megelőlegezni a bejelentéseket.
Kormányhatározatok ismertetése
Köböl Anita jelezte: a kormányülésen döntés született a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról.
A hivatalos adatok és a nemzetközi felmérések is azt mutatják, hogy a probléma súlyos. Van eltérés a nemzetközi adatok és a magyar jelentések tartalma között. A valós helyzet rosszabb lehet, mint amiről eddig tudomása volt a kormánynak - ismertette a kormányszóvivő.
A kormány áttekintette a betegjogok érvényesülésének rendszerét is. Ezzel kapcsolatban is részletes koncepció várható. A betegjogok papíron léteznek, a gyakorlatban azonban másképp öltenek testet - vélekedett a kormányszóvivő, aki szerint a cél a valós segítségnyújtás.
Tegnap több oktatási téma is felmerült. A Klebelsberg Központ működését is felülvizsgálja a kormány, a feladatot Lannert Judit oktatásügyi miniszter kapta. A köznevelésben működő szakszervezetek jogosítványainak megerősítéséről is jogszabályt készít a kormány.
A pedagógusok sztrájkjoga ne térjen el más munkavállalók jogaitól - ismertett Magyar Éva egy másik célt.
Iskolakezdési támogatás: a rászorulási kritériumok kialakítása folyamatban van. A cél, hogy a családoknak segítsen a tanévkezdésnél, akiknek már a tanszer, a ruha finanszírozása is gondot okoz.
Magántőkealapok szabályozásának felülvizsgálata. Megnézik, hogy a magyar szabályozás megfelel-e az EU előírásainak. Megfelelően működik-e a NAV, az MNB és a pénzügyi szolgáltatóm közötti ellenőrzési rendszer - ismertette Köböl Anita.
A cél a rendőrség struktúrájának egyszerűsítése.
A belügyminiszter azt a feladatot kapta, hogy jövő hétre ennek a szervezeti és törvényi feltételeit dolgozza ki - jelentették be.
A gazdák jogosan érezhetik azt, hogy az agrárkamara nem értük dolgozik, hanem felettük működik - ismertette Szondi Vanda. Ebben is változást szeretne az új kormány. A változás célja nem az, hogy a falugazdászok szerepe csökkenjen.
Ipari beruházások engedélyezési eljárásának felülvizsgálatáról is döntés született. A cél annak kiderítése, hogy az elmúlt évek ipari beruházásai jogszerű, szakszerű és alapos engedélyezés után kaptak-e zöld utat. Egy-egy ilyen beruházás számos csatornán keresztül érinti közvetlenül a helyi lakosság életét.
BL döntő
Budapest teljesen fel van készülve erre a rendkívüli eseményre
- ismertette Szondi Vanda.
De jelezte, hogy lehetnek kisebb fennakadások, főleg a repülőtéri közlekedésben. Azt javasolta, hogy az érintettek legalább 3 órával az indulás előtt menjenek ki a reptérre.
Diplomata útlevelek
A külügyminiszter visszajött a kormányülésre annak kivizsgálásával, hogy miért került ki ilyen sok diplomata útlevél. 1322 darab van nem alanyi jogon kiadott diplomata útlevél van forgalomban - ismertette. 1131 diplomata útlevél, 191 szolgálati útlevél - részletezte.
Jelentős részüket visszavonásra javasolta a külügyminiszter - jelentette be.
943 nem alanyi jogon járó diplomata útlevél visszavonását javasolta a külügyminiszter - jelentette be Szondi Vanda.
Azbesztszennyezés
Felállt egy osztrák-magyar bizottság. Az alaphelyzet az, hogy több éve, vagy évtizede azbeszttartalmú anyag került az útépítésekbe annak ellenére, hogy a magyar szabályok szerint ez nem megengedett. A kormányhivatalok vizsgálják az eseteket. A lakók egészségügyi monitoringja elkezdődött - mondta Köböl Anita, aki elárulta azt is, hogy lakossági tájékoztató oldalt hoztak létre a lakosság segítése érdekében. A lakosság a kormányhivatalokat és az önkormányzatokat keresheti.
A szennyező fizet elv érvényesül - ígérték.
Kelenföldi tűzeset
Vitézy Dávid egyeztetett a MÁV vezetőivel és azt kérte, hogy soron kívül vizsgálják ki a hasonló mozdonyokat - jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő.
A MÁV és a BKV a jövőben hatékonyabban működik együtt a hasonló helyzetekben. Ez a cél - tette hozzá. Az utastájékoztatást is fejlesztik, ezen már a mai naptól dolgozik a tárca.
Kezdődik a sajtótájékoztató
A három kormányszóvivővel indul a sajtótájékoztató.
Tegnap lezajlott a kormányülés, a kormányhatározatokat szeretnénk most ismertetni - jelezte Köböl Anita kormányszóvivő.
Érkeznek a Tisza-kormány legújabb bejelentései
A keddi közlönyben újabb kormánydöntéseket hirdettek ki, várhatóan ezek is szóba kerülnek a sajtótájékoztatón.
Emellett terítéken lehet Magyar Péter e hétre tervezett brüsszeli útjának részletei, valamint a parlament keddi ülésén elhangzottak.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Hőségrekordok dőlnek Horvátországban
Ritka májusban az ennyire tartós meleg.
Csúnya, ami a Xiaomi okostelefonjainál zajlik
Csalódást okozott a cég.
Megnyílt az út a magyar kamatvágás előtt, de a forint nem remegett meg
Stabil az árfolyam.
Milliárdokat kereshettek az osztrák bányák az azbesztes kövön, Budapestre is került belőle
Már 30 éve ismert lehetett az azbesztveszély.
Az ausztrál piacon terjeszkedik a Richter
Nőgyógyászati termékkel.
Vitézy Dávid lépett: újra valós időben követhetjük, késnek-e a vonatok Magyarországon
Egy éve kapcsolták le a rendszert Lázár János utasítására.
Sürgős lépéseket rendelt el Vitézy Dávid a vasúti pályaudvarokon
Programot sürget a Tisza-kormány minisztere.
Az új magyar luxus: Miért csúszik ki a középosztály kezéből a saját otthon álma?
Látszólag minden rendben van. Van egy stabil, jól fizető állásod, időnként belefér egy éttermi vacsora, nyáron eljuttok nyaralni, és hó végén is marad valami a számládon. Ám amikor megnyi
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?
Órákra leállt Kelenföld és a fél ország: nem a kigyulladt mozdony a legnagyobb baj
És a nyár még csak most jön.
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.