Itt vannak a Tisza-kormány legújabb döntései

Köböl Anita jelezte: a kormányülésen döntés született a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról.

A hivatalos adatok és a nemzetközi felmérések is azt mutatják, hogy a probléma súlyos. Van eltérés a nemzetközi adatok és a magyar jelentések tartalma között. A valós helyzet rosszabb lehet, mint amiről eddig tudomása volt a kormánynak - ismertette a kormányszóvivő.

A kormány áttekintette a betegjogok érvényesülésének rendszerét is. Ezzel kapcsolatban is részletes koncepció várható. A betegjogok papíron léteznek, a gyakorlatban azonban másképp öltenek testet - vélekedett a kormányszóvivő, aki szerint a cél a valós segítségnyújtás.

Tegnap több oktatási téma is felmerült. A Klebelsberg Központ működését is felülvizsgálja a kormány, a feladatot Lannert Judit oktatásügyi miniszter kapta. A köznevelésben működő szakszervezetek jogosítványainak megerősítéséről is jogszabályt készít a kormány.

A pedagógusok sztrájkjoga ne térjen el más munkavállalók jogaitól - ismertett Magyar Éva egy másik célt.

Iskolakezdési támogatás: a rászorulási kritériumok kialakítása folyamatban van. A cél, hogy a családoknak segítsen a tanévkezdésnél, akiknek már a tanszer, a ruha finanszírozása is gondot okoz.

Magántőkealapok szabályozásának felülvizsgálata. Megnézik, hogy a magyar szabályozás megfelel-e az EU előírásainak. Megfelelően működik-e a NAV, az MNB és a pénzügyi szolgáltatóm közötti ellenőrzési rendszer - ismertette Köböl Anita.

A cél a rendőrség struktúrájának egyszerűsítése.

A belügyminiszter azt a feladatot kapta, hogy jövő hétre ennek a szervezeti és törvényi feltételeit dolgozza ki - jelentették be.

A gazdák jogosan érezhetik azt, hogy az agrárkamara nem értük dolgozik, hanem felettük működik - ismertette Szondi Vanda. Ebben is változást szeretne az új kormány. A változás célja nem az, hogy a falugazdászok szerepe csökkenjen.

Ipari beruházások engedélyezési eljárásának felülvizsgálatáról is döntés született. A cél annak kiderítése, hogy az elmúlt évek ipari beruházásai jogszerű, szakszerű és alapos engedélyezés után kaptak-e zöld utat. Egy-egy ilyen beruházás számos csatornán keresztül érinti közvetlenül a helyi lakosság életét.