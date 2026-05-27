Itt vannak a Tisza-kormány legújabb döntései
Szerda 10 órakor kezdődik a Tisza-kormány újabb kormányszóvivői tájékoztatója, amelyről élőben a helyszínről tudósítunk.
Mol-üzem

Elhárult a veszély, megkapta a Mol a helyreállítás elkezdéséhez szükséges engedélyt - jelezte Magyar Éva. Az üzem takarításával kezdődik a helyreállítás, ezt követően indulhat el az újraindítás előkészítése.

Több hónapos munka után indulhat újra az üzem - ismertette a kormányszóvivő.

Magyar Péter brüsszeli útja

Folyamatosan zajlanak az egyeztetések arról, hogy mielőbb létrejöjjön a találkozó Magyar Péter és Ursula von der Leyen között. A részletek még nem dőltek el a találkozóról, így az időpont sem - válaszolta Köböl Anita, aki arról egyelőre nem tudott információt megosztani, hogy mikor várható az új RRF terv benyújtása és mikor várható a szupermérföldkövekről történő megegyezés.

Nem nevezném vitának az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetéseket és azok tartalmát - jelezte a kormányszóvivő egy újabb kérdésre. Technikai egyeztetések zajlanak - húzták alá.

Később többször is azt hangsúlyozták, hogy az egyeztetések zajlanak, konkrét információkat nem árultak el, mert nem akarták megelőlegezni a bejelentéseket.

Kormányhatározatok ismertetése

Köböl Anita jelezte: a kormányülésen döntés született a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról.

A hivatalos adatok és a nemzetközi felmérések is azt mutatják, hogy a probléma súlyos. Van eltérés a nemzetközi adatok és a magyar jelentések tartalma között. A valós helyzet rosszabb lehet, mint amiről eddig tudomása volt a kormánynak - ismertette a kormányszóvivő.

A kormány áttekintette a betegjogok érvényesülésének rendszerét is. Ezzel kapcsolatban is részletes koncepció várható. A betegjogok papíron léteznek, a gyakorlatban azonban másképp öltenek testet - vélekedett a kormányszóvivő, aki szerint a cél a valós segítségnyújtás.

Tegnap több oktatási téma is felmerült. A Klebelsberg Központ működését is felülvizsgálja a kormány, a feladatot Lannert Judit oktatásügyi miniszter kapta. A köznevelésben működő szakszervezetek jogosítványainak megerősítéséről is jogszabályt készít a kormány.

A pedagógusok sztrájkjoga ne térjen el más munkavállalók jogaitól - ismertett Magyar Éva egy másik célt.

Iskolakezdési támogatás: a rászorulási kritériumok kialakítása folyamatban van. A cél, hogy a családoknak segítsen a tanévkezdésnél, akiknek már a tanszer, a ruha finanszírozása is gondot okoz.

Magántőkealapok szabályozásának felülvizsgálata. Megnézik, hogy a magyar szabályozás megfelel-e az EU előírásainak. Megfelelően működik-e a NAV, az MNB és a pénzügyi szolgáltatóm közötti ellenőrzési rendszer - ismertette Köböl Anita.

A cél a rendőrség struktúrájának egyszerűsítése.

A belügyminiszter azt a feladatot kapta, hogy jövő hétre ennek a szervezeti és törvényi feltételeit dolgozza ki - jelentették be.

A gazdák jogosan érezhetik azt, hogy az agrárkamara nem értük dolgozik, hanem felettük működik - ismertette Szondi Vanda. Ebben is változást szeretne az új kormány. A változás célja nem az, hogy a falugazdászok szerepe csökkenjen.

Ipari beruházások engedélyezési eljárásának felülvizsgálatáról is döntés született. A cél annak kiderítése, hogy az elmúlt évek ipari beruházásai jogszerű, szakszerű és alapos engedélyezés után kaptak-e zöld utat. Egy-egy ilyen beruházás számos csatornán keresztül érinti közvetlenül a helyi lakosság életét.

BL döntő

Budapest teljesen fel van készülve erre a rendkívüli eseményre

- ismertette Szondi Vanda.

De jelezte, hogy lehetnek kisebb fennakadások, főleg a repülőtéri közlekedésben. Azt javasolta, hogy az érintettek legalább 3 órával az indulás előtt menjenek ki a reptérre.

Diplomata útlevelek

A külügyminiszter visszajött a kormányülésre annak kivizsgálásával, hogy miért került ki ilyen sok diplomata útlevél. 1322 darab van nem alanyi jogon kiadott diplomata útlevél van forgalomban - ismertette. 1131 diplomata útlevél, 191 szolgálati útlevél - részletezte.

Jelentős részüket visszavonásra javasolta a külügyminiszter - jelentette be.

943 nem alanyi jogon járó diplomata útlevél visszavonását javasolta a külügyminiszter - jelentette be Szondi Vanda.

Azbesztszennyezés

Felállt egy osztrák-magyar bizottság. Az alaphelyzet az, hogy több éve, vagy évtizede azbeszttartalmú anyag került az útépítésekbe annak ellenére, hogy a magyar szabályok szerint ez nem megengedett. A kormányhivatalok vizsgálják az eseteket. A lakók egészségügyi monitoringja elkezdődött - mondta Köböl Anita, aki elárulta azt is, hogy lakossági tájékoztató oldalt hoztak létre a lakosság segítése érdekében. A lakosság a kormányhivatalokat és az önkormányzatokat keresheti.

A szennyező fizet elv érvényesül - ígérték.

Kelenföldi tűzeset

Vitézy Dávid egyeztetett a MÁV vezetőivel és azt kérte, hogy soron kívül vizsgálják ki a hasonló mozdonyokat - jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő.

A MÁV és a BKV a jövőben hatékonyabban működik együtt a hasonló helyzetekben. Ez a cél - tette hozzá. Az utastájékoztatást is fejlesztik, ezen már a mai naptól dolgozik a tárca.

Kezdődik a sajtótájékoztató

A három kormányszóvivővel indul a sajtótájékoztató.

Tegnap lezajlott a kormányülés, a kormányhatározatokat szeretnénk most ismertetni - jelezte Köböl Anita kormányszóvivő.

Érkeznek a Tisza-kormány legújabb bejelentései

A keddi közlönyben újabb kormánydöntéseket hirdettek ki, várhatóan ezek is szóba kerülnek a sajtótájékoztatón.

