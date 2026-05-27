Kapitány Istvánnak üzent a vezető: szükség van egy API-szabvány bevezetésére

Petis László, az IL-PE Kft. cégvezetője az energiamenedzsment digitalizálásáról tartott előadást, amelyben kiemelte: a mesterséges intelligencia csak tiszta, hibátlan adatokkal képes hatékonyan támogatni a vállalati döntéshozatalt. A szakember szerint az Excel-alapú megoldások helyett API-kapcsolatokra kell áttérni, amelyek lehetővé teszik a szoftverek közötti automatikus adatcserét. Bemutatta saját fejlesztésű rendszerének előrejelző képességeit, kitérve a rendszerhasználati díjak optimalizálására és különböző megtérülési számításokra. Petis Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez fordulva hangsúlyozta: egyetlen API-szabvány bevezetése elindíthatná a magyar energetikai AI-ökoszisztémát.

Petis László, az IL-PE Kft. cégvezetője egy rövid cégismertetést követően az adatokról beszélt. A hibás adatrögzítés nagyon komoly hibákat okozhat a vállalatirányítsi rendszerekben,

az AI-nak mindenképpen tisztán kell odaadni az adatokat,

hogy megfelelő következtetésekkel tudja segíteni a munkát - emeli ki a szakember.

Felejtsük el az Excelt, helyette API-kapcsolatokat kell ma már használni

- hangsúlyozza Petis, majd közölte ennek a definícióját. (Egyszerűen: egy API olyan „kapcsolódási pont”, amin keresztül két szoftver beszélni tud egymással.)

Ezt követően az energiamenedzselési folyamatokban való API-alkalmazásokra tért ki, gyakorlatias előadásában az általa fejlesztett rendszer előrejelző képességét emelte ki, többek között a rendszerhasználati díjak (RHD) optimalizálását is érintette Petis, ileltve különböző megtérülési számítások use case-eit is bemutatott. Akkor lehet az energiafelhasználást optimálisan vezérelni, ha az ember tudja a saját igényeit - hangsúlyozza Petis, ennek fontosságára a saját vállalatának példáján keresztül beszélt.

Nagyon fontos lenne, hogy a cégek API-kapcsolatokon keresztül hozzáférjenek a saját adataikhoz,

emeli ki. Ezért Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek azt ajánlja a figyelmébe a szakember, hogy

ma egyetlen ilyen API-szabvány elindíthatja a magyar energetikai AI-ökoszisztémát, ehhez kéri a támogatást.

Címlapkép forrása: Portfolio