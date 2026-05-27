Kiderült az igazság az E-számokról: olyat mondott a szakértő, amit sokan nem fognak elhinni
Bár a fogyasztók gyakran bizalmatlanok a feldolgozott élelmiszerekkel és az adalékanyagokkal szemben, a modern termékek biztonságosabbak, mint valaha. Vörös Attila, a FÉSZ ügyvezető igazgatója szerint egyetlen élelmiszer sem minősíthető önmagában jónak vagy rossznak. Kiemelte: a feldolgozottság mértéke helyett a tápanyag-összetétel, a tiltások és tévhitek helyett pedig a tudatos, kiegyensúlyozott étrend kialakítása a legfontosabb - írta az Agrárszektor.
A modern élelmiszer-feldolgozási eljárások nem szakítanak a hagyományokkal, ezek csupán a régóta ismert módszerek, például a hőkezelés, a savanyítás vagy a sózás továbbfejlesztett változatai. A szigorú higiéniai előírásoknak és a fejlett gyártástechnológiának köszönhetően az élelmiszer-eredetű megbetegedések kockázata minimálisra csökkent. Ennek eredményeként a kiemelkedő élelmiszer-biztonság ma már alapvető adottságnak számít.

A szakember rámutatott, hogy a modern táplálkozástudomány szerint nincsenek önmagukban káros élelmiszerek. Bármely termék beilleszthető a mindennapi étrendbe, ha figyelembe vesszük az egyéni életmódot, a tápanyagigényeket és a fogyasztás mértékét. Félrevezető az ételeket pusztán a feldolgozottság szintje alapján megítélni, hiszen a legfontosabb tényező mindig a tápanyag-összetétel. Léteznek magas kalóriatartalmú, de minimálisan feldolgozott termékek, ahogyan alacsony energiatartalmú, vitaminokban gazdag feldolgozott élelmiszerek is.

A feldolgozás ráadásul számos esetben kifejezetten előnyös. Segít áthidalni a szezonalitást, így télen is elérhetővé teszi a zöldségeket és gyümölcsöket.

Emellett az élelmiszer-pazarlás csökkentésében is kulcsszerepet játszik. Bizonyos technológiai eljárásokkal, például dúsítással növelhető az ételek vitamin- és ásványianyag-tartalma, vagy éppen csökkenthető a zsír-, só- és cukormennyiségük. Bár a közbeszédben gyakran elhangzik az "ultrafeldolgozott" kifejezés, a szakértő hangsúlyozta, hogy ennek jelenleg nincs egységes, tudományosan vagy jogilag egyértelműen meghatározott definíciója.

Az adalékanyagokkal, köztük az E-számokkal kapcsolatos aggodalmak szintén alaptalanok.

Ezek az anyagok kizárólag szigorú engedélyezési eljárást követően, a technológiailag indokolt legkisebb mennyiségben kerülhetnek az élelmiszerekbe. A szigorúan meghatározott elfogadható napi beviteli értékek garantálják a biztonságot. Mindeközben az adalékanyagok a tartósság mellett a termékek állagát és ízét is javítják.

Fontos megérteni, hogy a csomagoláson található címkék nem abban segítenek, hogy a "biztonságos" és "nem biztonságos" termékek között válogassunk, hiszen a piacon lévő minden élelmiszer biztonságos - tette hozzá Vörös Attila. Ezek a jelölések sokkal inkább azt szolgálják, hogy a saját egészségi állapotunkhoz mérten hozzunk tudatos döntést. Ugyanez igaz az egyre népszerűbb, magas fehérjetartalmú termékekre is. Bár sportolóknak vagy időseknek kifejezetten hasznosak lehetnek, egy átlagos, változatos étrendben nem jelentenek feltétlen szükségszerűséget. Az egészségességet ebben az esetben is a teljes tápanyag-összetétel határozza meg.

A leggyakoribb tévhitek abból fakadnak, hogy a fogyasztók bizonyos élelmiszereket, adalékanyagokat vagy makrotápanyagokat, például a szénhidrátokat démonizálják, a feldolgozott termékeket pedig automatikusan egészségtelennek bélyegzik. Vörös Attila szerint a tudatos táplálkozás kulcsa sosem a tiltásokban keresendő. Sokkal fontosabb az információk helyes értelmezése és az egyéni igényekhez igazított, változatos étrend kialakítása.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

