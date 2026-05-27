Kiderült az igazság az E-számokról: olyat mondott a szakértő, amit sokan nem fognak elhinni

A modern élelmiszer-feldolgozási eljárások nem szakítanak a hagyományokkal, ezek csupán a régóta ismert módszerek, például a hőkezelés, a savanyítás vagy a sózás továbbfejlesztett változatai. A szigorú higiéniai előírásoknak és a fejlett gyártástechnológiának köszönhetően az élelmiszer-eredetű megbetegedések kockázata minimálisra csökkent. Ennek eredményeként a kiemelkedő élelmiszer-biztonság ma már alapvető adottságnak számít.
A szakember rámutatott, hogy a modern táplálkozástudomány szerint nincsenek önmagukban káros élelmiszerek. Bármely termék beilleszthető a mindennapi étrendbe, ha figyelembe vesszük az egyéni életmódot, a tápanyagigényeket és a fogyasztás mértékét. Félrevezető az ételeket pusztán a feldolgozottság szintje alapján megítélni, hiszen a legfontosabb tényező mindig a tápanyag-összetétel. Léteznek magas kalóriatartalmú, de minimálisan feldolgozott termékek, ahogyan alacsony energiatartalmú, vitaminokban gazdag feldolgozott élelmiszerek is.
A feldolgozás ráadásul számos esetben kifejezetten előnyös. Segít áthidalni a szezonalitást, így télen is elérhetővé teszi a zöldségeket és gyümölcsöket.
Emellett az élelmiszer-pazarlás csökkentésében is kulcsszerepet játszik. Bizonyos technológiai eljárásokkal, például dúsítással növelhető az ételek vitamin- és ásványianyag-tartalma, vagy éppen csökkenthető a zsír-, só- és cukormennyiségük. Bár a közbeszédben gyakran elhangzik az "ultrafeldolgozott" kifejezés, a szakértő hangsúlyozta, hogy ennek jelenleg nincs egységes, tudományosan vagy jogilag egyértelműen meghatározott definíciója.
Az adalékanyagokkal, köztük az E-számokkal kapcsolatos aggodalmak szintén alaptalanok.
Ezek az anyagok kizárólag szigorú engedélyezési eljárást követően, a technológiailag indokolt legkisebb mennyiségben kerülhetnek az élelmiszerekbe. A szigorúan meghatározott elfogadható napi beviteli értékek garantálják a biztonságot. Mindeközben az adalékanyagok a tartósság mellett a termékek állagát és ízét is javítják.
Fontos megérteni, hogy a csomagoláson található címkék nem abban segítenek, hogy a "biztonságos" és "nem biztonságos" termékek között válogassunk, hiszen a piacon lévő minden élelmiszer biztonságos - tette hozzá Vörös Attila. Ezek a jelölések sokkal inkább azt szolgálják, hogy a saját egészségi állapotunkhoz mérten hozzunk tudatos döntést. Ugyanez igaz az egyre népszerűbb, magas fehérjetartalmú termékekre is. Bár sportolóknak vagy időseknek kifejezetten hasznosak lehetnek, egy átlagos, változatos étrendben nem jelentenek feltétlen szükségszerűséget. Az egészségességet ebben az esetben is a teljes tápanyag-összetétel határozza meg.
A leggyakoribb tévhitek abból fakadnak, hogy a fogyasztók bizonyos élelmiszereket, adalékanyagokat vagy makrotápanyagokat, például a szénhidrátokat démonizálják, a feldolgozott termékeket pedig automatikusan egészségtelennek bélyegzik. Vörös Attila szerint a tudatos táplálkozás kulcsa sosem a tiltásokban keresendő. Sokkal fontosabb az információk helyes értelmezése és az egyéni igényekhez igazított, változatos étrend kialakítása.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Pár másodpercenként kell újratervezni: így alakítja át az AI az energiapiacot
Aki ma nem innovál, az nem marad meg a piacon.
8 milliárd forint osztalékot kap a Magyar Telekom
Macedóniai leányvállalatától.
Fontos változás jön az áfabevallásoknál – Már most érdemes felkészülni rá!
Az ÁNYK-ról az eÁFA-ra való átállást kell előkészíteniük a cégeknek.
Alattomos műveletet indítottak Európa ellen – Moszkvába vezetnek a nyomok
Megdöbbentő kutatás.
Fordulat vagy illúzió? Újra izgalmas lett a Disney
Bob Iger visszatérése új lendületet adott a sztorinak.
Durva számok láttak napvilágot, tarolnak Európában a kínai autók
Egyre inkább megkerülhetetlenek.
Beszakadt az olajár az iráni tűzszüneti terv hírére
6 százalékot esett.
300 milliós tartozása van Balásy Gyula cégeinek, állami segítséget kellett kérniük
Fizetésképtelenek a befagyasztott számlák miatt.
Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk
A klímaváltozás és a csökkenő kakaóhozamok miatt drasztikusan átalakul a csokoládépiac.
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
5 gyakori hiba, amivel tízezreket veszíthetsz a nyaraláson (és a stratégia, amivel elkerülheted)
A várva várt nyári pihenés gondos tervezést igényel, a pénzügyi tudatosság azonban sokszor a határátlépéssel együtt elillan. Külföldi bankkártya-használat, készpénzfelvétel és devizav
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója" díjátadón. Első alkalommal hirdeti meg a Privátbankár.hu a "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Villanyszámla kisokos: a rejtett tételek, amik megdobhatják a végösszeget
Tudni kell olvasni a sorok között.
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?
Órákra leállt Kelenföld és a fél ország: nem a kigyulladt mozdony a legnagyobb baj
És a nyár még csak most jön.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.