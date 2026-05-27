Kiderült, miért vonták vissza a diplomataútleveleket
Velkey György László elmondta, hogy míg a korábbi ciklusokban száz-kétszáz diplomata-útlevél kiadása volt jellemző, addig Szijjártó Péter minisztersége alatt több mint ezer, sőt majdnem 1500 diplomata-útlevelet adtak ki egyedi kérés alapján, miniszteri döntésre.
Az átvizsgálás során kiderült, hogy sportklubok, haverok, rengeteg másod-, harmadvonalbeli politikus és azok családtagjai kaptak minden indok nélkül diplomata-útlevelet, és ami még aggasztóbb, hogy sok esetben láthatólag külföldi személyek, akik a kormányzathoz valamilyen üzleti, egyéb okból közel kerültek - mondta az államtitkár.
Velkey György László szerint ez súlyos hiba, ami komoly fenyegetettséget jelent akár nemzetbiztonsági szempontból is, ugyanis "ezek az emberek szabadon a magyar állam diplomata-útlevelével folytathatták kétes üzelmeiket".
Az államtitkár kiemelte, hogy a Tisza-kormány és Orbán Anita minisztersége alatt nem fordulhat elő, hogy indokolatlan és megmagyarázhatatlan módon kerüljön valakihez diplomata-útlevél, és vissza is fogják vonni azokat a diplomata-útleveleket, amelyek "érdemtelenül és mindenféle alap nélkül kerültek emberekhez".
A videóhoz csatolt bejegyzésben Velkey György László hangsúlyozta, a Tisza-kormány csak azoknak ad diplomata-útleveleket, akiknek a nemzeti érdek alapján valóban indokolt, és csak arra az időtartamra, amíg indokolt.
Szondi Vanda kormányszóvivő szerdai sajtótájékoztatóján közölte, hogy Orbán Anita külügyminiszter 943, nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja.
Jelezte azt is, hogy Görög Márta igazságügyi miniszter azon dolgozik, hogy megnézzék, a személyiségi jogi szabályok betartása mellett milyen széles körben hozható nyilvánosságra az, kik kaptak ilyen útlevelet.
