Kiderült, milyen hasznot hoz és mekkora árat fizet az emberiség a mesterséges intelligenciáért, óriási ugrás jön

Az AI már nem távoli technológiai ígéret, hanem egyre több ipari, energetikai és infrastruktúra-folyamatban megjelenő eszköz, de csak akkor működik üzembiztosan, ha megfelelő adat, mérés, auditálhatóság, kiberbiztonsági keretrendszer és szervezeti felkészültség áll mögötte – derült ki a konferencia mesterséges intelligencia energetikai alkalmazásáról szóló panelben. Kabát Krisztián, a Portfolio Csoport energetikai elemzője a beszélgetést azzal vezette fel, hogy az AI a termelési folyamatokban, az adatok kezelésében és az automatizálásban is képes hatékonyságot hozni, rossz beállítás vagy rosszindulatú használat esetén viszont több problémát okozhat, mint amennyi hasznot termel.
Csonth Dániel, a Veridue AI alapító-vezérigazgatója arról beszélt, hogy az energiaátállási iparágban a mesterséges intelligencia egyik legfontosabb új felhasználási területe nem feltétlenül az üzemeltetésben, hanem a projektfejlesztés és a tranzakciók előkészítésének szakaszában jelenik meg. Szerinte az energetikai infrastruktúra működése közben eddig is sok strukturált, kvantitatív adat keletkezett, amelyen korábban gépi tanulási módszerekkel lehetett hatékonyságot javítani.
Az igazi változást most az hozza, hogy a projektfejlesztési és finanszírozási folyamatokban keletkező szerződések, dokumentumok és egyéb strukturálatlan adatok is feldolgozhatóvá váltak
– mondta a Veridue szakértője.
Farkas Péter, az ArchonLayer alapítója ehhez kapcsolódva azt emelte ki, hogy ipari környezetben sok AI-projekt azért nem jut el éles üzemig, mert hiányzik az auditálhatóság és a kontrollált hibázás lehetősége. A probléma szerinte nem az, hogy az AI nem tudna hasznos lenni, hanem az, hogy egy vállalatnak bizonyítania kell:
ha egy mesterséges intelligenciára épülő folyamat hibázik, abból nem lesz anyagi kár, fizikai kockázat, cégszintű működési zavar vagy hatósági probléma.
Az ArchonLayer ezért olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a mesterséges intelligenciára épülő folyamatokat felügyelik, auditálják, naplózzák, és később akár hatóságok számára is értelmezhető riportokat készíthetnek.
Hajós Balázs, a Schneider Electric értékesítési igazgatója a nagyvállalati oldalról azt mondta, hogy a Schneider esetében az AI két irányból jelenik meg: egyrészt a vállalat saját termékeiben és szolgáltatásaiban, másrészt a belső működés átalakításában. A cég energia- és automatizálási technológiákat fejleszt, amelyek okos eszközökre, irányítástechnikai rendszerekre és ezekre épülő szolgáltatásokra támaszkodnak.
Hajós szerint az AI bevezetése nem pusztán technológiai, hanem kulturális transzformáció is, mert nemcsak a termelési vagy üzemeltetési rendszereket, hanem a fehérgalléros munkavégzést is átalakítja.
Jánki Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Szoftverfejlesztési Tanszékének adjunktusa arról beszélt, hogy az egyetemi és ipari kutatás-fejlesztési projektekben a meglévő modellcsaládokat jellemzően nem elég egyszerűen átvenni. A nyílt forrású vagy általános modellekkel sok esetben gyorsan el lehet érni 70-80 százalékos teljesítményt, ipari környezetben azonban ez nem elegendő.
Szerinte ott sokszor 95 százalék fölötti pontosságra, stabilitásra vagy megbízhatóságra van szükség, amihez a modelleket finomhangolni, adaptálni és az adott feladatra szabni kell.
A Schneider Electricnél már olyan, ipari környezetben használható „copilot” jellegű funkciókat is alkalmaznak, amelyekkel az operátor természetes nyelven tud kommunikálni egy komplex szoftverrel. Hajós Balázs példaként azt mondta, hogy egy nagy szállodalánc energiafogyasztásának menedzselésekor az operátornak nem kell különböző táblázatokat és dashboardokat böngésznie, hanem egyszerűen megkérdezheti a rendszert, melyik három közép-európai szoba fogyasztotta a legtöbb energiát éjszakára vetítve, és mi okozta az eltérést. Szerinte az ilyen funkciók jelentősen, akár 90-95 százalékkal is növelhetik az operátor napi munkafolyamatának hatékonyságát.
A beszélgetés egyik gyakorlati kérdése az volt, hogy mikor érdemes saját AI-megoldást fejleszteni, és mikor célszerű külső szoftvert használni. Csonth Dániel szerint sok vállalat most azt gondolja, hogy amit korábban egy külső fejlesztő hosszú idő alatt készített el, azt AI-eszközökkel belső csapatok néhány hét alatt meg tudják építeni.
Ez részben igaz lehet, de szerinte közben a külső szoftverfejlesztők kapacitása is nagyságrendekkel nőtt az AI-agentek miatt, így az előny nem feltétlenül tűnt el
– tette hozzá a Verridue szakértője.
A belső fejlesztés akkor lehet indokolt, ha horizontális, vállalaton belüli folyamatokról és saját rendszerek összekötéséről van szó. Mély iparági szakértelmet, folyamatos modellfrissítést, külső partnerekkel való együttműködést vagy több iparági szereplő adatából tanuló benchmarkokat igénylő megoldásoknál viszont gyakran racionálisabb külső szoftvert használni.
Az AI energetikai használatának alapfeltételeként többen is a mérést és az adathasznosítást emelték ki. Hajós Balázs szerint nem igaz, hogy bármilyen eszközpark könnyen AI-kompatibilissé tehető, mert mindennek az alapja a mérés. Úgy látja, Magyarországon az energiatechnológia egyik legnagyobb hiányossága, hogy kevés adatot mérnek, és amit mérnek, azt sem használják ki eléggé. Példaként említette, hogy iparági beszélgetéseken az is elhangzik: az átviteli rendszerirányítók által gyűjtött, de érdemben nem hasznosított adatok aránya nagyon magas lehet. Szerinte ezeknek az adatoknak az elemzése és kontrollált közzététele startupok, kisebb technológiai cégek és algoritmusfejlesztők számára is lehetőséget teremthetne.
A szabályozási oldalról Jánki Zoltán arról beszélt, hogy az Európai Unió AI Actje nem tiltó logikájú szabályozásként értelmezhető, hanem a tudatos és kockázatalapú AI-használatot próbálja erősíteni. A vállalatoknak fel kell mérniük, milyen mesterségesintelligencia-használat jelenik meg náluk, ezek milyen kockázati kategóriába esnek, és milyen dokumentációs, átláthatósági vagy kontrollkötelezettségek kapcsolódnak hozzájuk.
Különösen a magas kockázatú AI-rendszereknél válik fontossá a döntések naplózása, a kontextus ellenőrzése és annak igazolása, hogy a rendszer megbízhatóan működik.
A kiberbiztonsági kockázatoknál Farkas Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy az AI-agentek már nemcsak javaslatokat tesznek, hanem bizonyos esetekben cselekedni is tudnak, ezért új támadási felületet jelentenek. Szerinte naplózni kell, milyen döntéseket hoz a rendszer, milyen kontextusból dolgozik, és hozzáfér-e olyan eszközökhöz vagy adatbázisokhoz, amelyekhez nem kellene. A „prompt injection” típusú támadásokkal kapcsolatban azt mondta, hogy a modellek működéséből fakadóan ez a kockázat nem küszöbölhető ki teljesen, ezért a kommunikáció monitorozására, a gyanús eltérések felismerésére és szükség esetén a folyamat biztonságos leállítására van szükség.
Hajós Balázs szerint ipari környezetben az AI biztonságos használatának egyik eszköze az IT- és OT-rendszerek szigorú elválasztása. Példaként említett egy magyar távhőszolgáltatónál futó projektet, amelyben egy AI-rendszer a kimenő vízhőmérséklet optimalizálását és a hőigény előrejelzését támogatja. A távhőszolgáltatóknál gyakorlati probléma, hogy a rendszerek gyakran a szükségesnél magasabb hőmérsékleten küldik ki a forró vizet annak érdekében, hogy a legtávolabbi végpontokon is biztosított legyen a megfelelő hőmérséklet.
Az AI itt energiahatékonysági tartalékot tárhat fel, de csak megfelelő rendszerelválasztással és emberi kontroll mellett.
A Veridue AI termékéről Csonth Dániel azt mondta, hogy a megoldás kifejezetten megújulóenergia-projektfejlesztőknek és befektetőknek készült, és a projektek átvilágítását, vagyis a due diligence-folyamatot automatizálja. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amikor például egy napelempark-fejlesztő tőkét próbál bevonni, projektet értékesít vagy banki projektfinanszírozást keres, a befektetői vagy finanszírozói oldalon mély átvilágításra van szükség. Ez hagyományosan hetekig vagy hónapokig tarthat, és jelentős tanácsadói költséggel járhat.
Csonth szerint a platform ezt az időt órákra vagy napokra rövidítheti, ami csökkentheti a külső tanácsadói költségeket, növelheti az átvilágítható projektek számát, javíthatja a befektetési döntések minőségét, és gyorsabb ügyletzárást tehet lehetővé.
A panel végén a résztvevők arról is beszéltek, hol várható a következő nagy ugrás. Hajós Balázs szerint az adatközpontok energiafelhasználása kulcskérdéssé válik: a globális energiafogyasztásban a nagy adatközpontok aránya ma körülbelül 1 százalék, 2030-ra pedig akár 3 százalékra nőhet. Szerinte az egyik nagy lehetőség éppen az lesz, hogy az AI saját energiaigényét is optimalizálni kezdje.
Csonth Dániel szerint izgalmas fejlemény lehet, ha a mesterséges intelligencia önmagát erősítő ciklust hoz létre: több megújulóenergia-projekt gyorsabb piacra vitele több AI-infrastruktúrát tesz lehetővé, ami tovább gyorsítja az AI fejlődését. Farkas Péter a kriptográfiai és titkosítási módszerek sérülékenyebbé válását emelte ki kockázatként, Jánki Zoltán pedig az AI-agentek hierarchikus szerveződésében látott nagy ugrási lehetőséget, ahol különböző szintű szakértői és végrehajtó rendszerek automatizáltan tudnak együttműködni.
Címlapkép forrása: Portfolio
