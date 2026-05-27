Kiderült: valójában nincs is az asztalon a javaslat, ami miatt a taxisok tüntetéssel fenyegettek a BL idejére

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója egyértelműsítette: a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) javaslatcsomagja csak elméleti, jövőbeli lehetőségként veti fel a rögzített hatósági árak megszüntetését. A közgyűlési előterjesztés valójában két konkrét, a taxisok által is támogatott pontot tartalmaz.

Az egyik a 2023 márciusa óta változatlan díjak 27 százalékos emelése.

A másik pedig egy kormányhoz címzett felhívás a szabálytalankodó sofőrök szigorúbb szankcionálására.

A Taxisok Érdekvédelmi Szervezete korábban jelezte: ha a közgyűlés a hatósági ár eltörlése mellett dönt, a Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén, május 30-án és 31-én blokád alá vonják a fővárost.

Kiss Ambrus szerint a tisztázott helyzet miatt ez a fenyegetés teljesen okafogyottá vált. A BKK szakmai álláspontja ugyan valóban az, hogy egy alsó és felső korláttal rendelkező sávos árazás a jövőben jobban alkalmazkodna a piaci viszonyokhoz, ez azonban egyelőre csupán elképzelés, nem pedig napirendi pont.

Amennyiben a közgyűlés elfogadja a városvezetés és a fuvarszervezők tárgyalásain kidolgozott javaslatot, az alapdíj 1100-ról 1400 forintra, a kilométerdíj 440-ról 560 forintra, a percdíj pedig 110-ről 140 forintra nő. A repülőtéri fuvaroknál mindezt egy 1000 forintos felár is kiegészítené.

Bár a főváros vezetése egyértelműen cáfolta a rögzített árak kivezetését, az érdekvédelmi szervezet időközben nyílt levélben fordult Magyar Péterhez. A több mint ötezer taxis megélhetését féltve arról írtak, hogy a vállalkozókat az elszabadult költségek és az elmaradt tarifakorrekciók fojtogatják. Kiemelték, hogy 2022 óta a kiadásaik több mint 40 százalékkal nőttek. Ezt a helyzetet szerintük a sávos árazás bevezetésének lebegtetése is súlyosbítja.

A 27 százalékos emelés hátteréről, és hogy miért döntött emellett a fővárosi önkormányzat, itt írtunk bővebben:

