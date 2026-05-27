Melléthei-Barna Márton: a hatalom nem örök, senki sem válhat leválthatatlanná
Hangsúlyozta: a közhatalom gyakorlása nem lehet korlátlan sem időben, sem intézményben, és a demokrácia azt is jelenti, hogy egyetlen politikai szereplő sem válhat leválthatatlanná, és egyetlen hatalmi központ sem nőhet a demokratikus kontroll fölé.
Ezért is javasolják, hogy Magyarországon a miniszterelnöki megbízatás legfeljebb nyolc évig legyen betölthető, megszakításokkal együtt az 1990 utáni demokratikus időszak teljes egészét figyelembe véve.
Ez nem személyek ellen irányuló szabály, nem politikai bosszú, nem pillanatnyi politikai érdek által diktált rendelkezés, hanem alkotmányos garancia, annak kimondása, hogy a köztársaságnak erősebbnek kell lennie bármelyik politikai vezetőnél
- emelte ki.
Melléthei-Barna Márton az alaptörvény-módosítás másik fontos elemének nevezte a közfeladatokat ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, amelyekben "hatalmas mennyiségű közvagyon került ki a közvetlen demokratikus kontroll alól", egyetemek, ingatlanok, részvénycsomagok, stratégiai jelentőségű vagyonelemek.
A módosítás egyértelművé teszi, hogy a közfeladatokat ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon, és ez nem szakítható ki véglegesen a demokratikus felelősség rendszeréből
- hangsúlyozta.
Ezért helyreállítják az állami felelősséget és az állami kontrollt, kimondják, hogy az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítvány megszüntethető, és megszűnésekor jogutódja a magyar állam - mondta. Úgy fogalmazott: ez nem államosítási ideológia, nem "politikai revans", hanem a közvagyon alkotmányos védelme.
Szintén az alaptörvény-módosítás része a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésének alaptörvényi megalapozása
- jelentette ki Melléthei-Barna Márton.
Mint mondta: alkotmányos demokráciában nem maradhatnak fent olyan intézmények, "amelyek legitim közjogi funkció nélkül működnek", amelyek alkalmasak lehetnek politikai megfélemlítésre, a civil társadalom nyomás alá helyezésére és az alapvető jogok korlátozására. Hozzátette: a hivatal semmilyen hasznos funkciót nem látott el, csak egyetlen célja volt, a félelemkeltés.
Kiemelte, hogy az alaptörvény tizenhatodik módosítása három világos üzenetet hordoz: a hatalom nem örök, a közvagyon a nemzeté, valamint az állam intézményei nem szolgálhatnak politikai önvédelmi mechanizmusként.
