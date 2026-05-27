Milliárdokat kereshettek az osztrák bányák az azbesztes kövön, Budapestre is került belőle

A G7 cikke szerint az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb magyarországi környezeti és közegészségügyi botránya bontakozik ki az osztrák eredetű, azbeszttel szennyezett kőzúzalék miatt. A történet lényege, hogy több burgenlandi kőbánya évtizedeken keresztül olyan kavicsot és útépítési zúzalékot termelhetett ki és exportálhatott főleg Magyarországra, amelyről már régóta ismert volt, hogy azbesztet tartalmazhat. Az ügy azért különösen súlyos, mert az azbeszt az EU-ban teljesen tiltott anyag, belélegezve rákot, tüdőfibrózist és más súlyos betegségeket okozhat, ráadásul sokszor csak 20-30 évvel később jelentkeznek a következmények.
A probléma nem csak Vas vármegyét érintheti. Egy NAV-adatigénylés alapján készült térképes elemzés szerint 2015 óta a szóban forgó osztrák bányákból nemcsak Nyugat-Magyarországra, hanem Budapestre, az agglomerációba és a Duna-Tisza közére is kerülhetett zúzott kő. Ez azért fontos fejlemény, mert korábban az ügy főként Szombathely és a határ menti települések problémájaként jelent meg.
A történet egyik legmegdöbbentőbb része, hogy az osztrák hatóságok és a bányák nagyon régóta tudhattak a veszélyről. A G7 az osztrák Falter oknyomozására hivatkozva írja, hogy már 1994-ben mérések igazolták az azbesztszennyezést az érintett bányákban, de még ennél is korábban, már 1933-ban észleltek problémákat Rohoncon. Egy 1979-es mérés során például köbméterenként 3350 azbesztszálat találtak a levegőben, és a helyi lakosoknál kimutatták az azbesztbelégzés tipikus egészségkárosító nyomait.
A Falter szerint 2025-ben olyan súlyos szennyezést mértek egyes bányákban, hogy a minták 5-50 százalékos azbeszttartalmúak voltak. Egy német labor annyira veszélyesnek találta az anyagot, hogy megtagadta a további vizsgálatot, mert nem rendelkezett megfelelő védőfelszereléssel ilyen extrém koncentráció kezelésére.
A Greenpeace szerint az osztrák hatóságok legalább 2011 óta tudtak arról, hogy az érintett bányák azbesztes követ hoznak forgalomba, mégsem történt érdemi fellépés. A civil szervezet úgy látja, nem egyedi hibáról, hanem rendszerszintű ellenőrzési kudarcról van szó. Magyarországon az ügy akkor robbant igazán be, amikor 2026 elején több helyszínen, például Bozsokon és Szombathelyen kimutatták az azbesztes útburkolatot. Szombathely egyik városrészében a levegő azbesztkoncentrációja állítólag többszörösen meghaladta a határértéket.
A G7 számításai szerint 1998 és 2025 között 2,8 millió tonna követ és kavicsot hoztak be Ausztriából Magyarországra, és az osztrák exportőrök mai árakon számolva mintegy 77 milliárd forint bevételt érhettek el ebből. Az érintett három osztrák vállalat éves összforgalma 90-100 milliárd forint lehetett.
A történet egyik legnagyobb kérdése most az, hogy mekkora lehet a tényleges szennyezés. A szakértők szerint ezt akár évekig tarthat feltárni. Az is egyre világosabb, hogy a károk elhárítása rendkívül drága lehet. A cikkben idézett környezetvédelmi szakértők szerint hosszú távon gyakorlatilag csak az érintett útalapok és beépített anyagok teljes visszabontása és szakszerű kezelése jelenthet megoldást, ami akár több tízmilliárd forintos költséget is jelenthet.
Címlapkép forrása: © Michael Hall via Getty Images
