  • Megjelenítés
Nagyot nőtt a gyerekekkel szembeni szexuális bántalmazások száma
Gazdaság

Nagyot nőtt a gyerekekkel szembeni szexuális bántalmazások száma

Portfolio
A Hintalovon Alapítvány legújabb gyermekjogi jelentése számos aggasztó trendet tár fel a magyarországi gyermekek helyzetéről. Az adatok az online tértől az oktatáson át a gyermekvédelemig több területen is komoly problémákra hívják fel a figyelmet. A statisztikákban 33,8 százalékkal emelkedett a szexuális bántalmazásban érintett gyerekek száma.
  • 2025-ben 2515 bejelentés érkezett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz kiskorúakra káros online tartalommal kapcsolatban. Ez közel ezer esettel több, mint a 2024-es 1425 jelzés, ami egyetlen év alatt közel 77 százalékos növekedést jelent.
  • A 7–16 éves gyerekek szabadidejük jelentős részét képernyő előtt töltik, és ez az idő évről évre nő. Hétköznap a napi képernyőidő eléri a 2–4 órát, hétvégén pedig ennél is magasabb értékeket mérnek. A digitális eszközök ilyen mértékű jelenléte komoly kihívást jelent a szülők és a pedagógusok számára egyaránt.

  • A statisztikákban 33,8 százalékkal emelkedett a szexuális bántalmazásban érintett gyerekek száma.

    Ez az adat különösen súlyos, és rámutat arra, hogy a gyermekek védelme egyre nagyobb figyelmet igényel.
  • A szakellátási intézményekből jelentett bántalmazások közel kétharmada kortársak között zajlik, és egyharmadában felnőtt a bántalmazó.
  • A szakellátásban élő gyerekek mindössze 5 százalékának van reális esélye arra, hogy egy éven belül visszakerüljön a családjához. Ez az alacsony szám azt jelzi, hogy

    a gyermekvédelmi rendszer nem képes kellő hatékonysággal segíteni a családok újraegyesítését.

  • Jelenleg közel ezer fővel több a nyilvántartott örökbefogadható gyerekek száma, mint az örökbe fogadni szándékozóké. Az arány az elmúlt évtizedben jelentősen romlott: öt évvel ezelőtt átlagosan még 2 örökbe fogadni szándékozó jutott egy örökbefogadható gyerekre.

  • 5 év alatt hatszorosára nőtt azon gyerekek száma, akik önsértés vagy önagresszió miatt keresték fel a segélyvonalat.

    Ez a szám önmagában is megrázó, és komoly kérdéseket vet fel a gyermekek mentális egészségének védelméről.
  • Az oktatásban továbbra is meghatározó az SNI-s, azaz sajátos nevelési igényű gyerekek számának rohamos emelkedése: számuk 6000 fővel nőtt a korábbi évekhez képest. Ez egyre nagyobb terhet ró az oktatási intézményekre és a pedagógusokra.

  • Pszichiátriai fekvőbeteg-ellátás jelenleg csupán 8 vármegyében és a fővárosban érhető el.

    Még több Gazdaság

    Tisza-kormány: pillanatokon belül érkeznek a kabinet bejelentései

    A BL-döntős hétvégén tüntethetnek Budapesten a taxisok

    Hőségrekordok dőlnek Horvátországban

    A pszichiátriai járóbeteg-ellátást végző gondozóintézetek száma 16-ra csökkent, miközben a gondozottak száma nőtt. Ez súlyos kapacitáshiányt jelent egy olyan időszakban, amikor a gyermekek mentális problémái egyre nagyobb méreteket öltenek.

A Hintalovon Alapítvány adatai összességükben egy rendszerszintű válságra mutatnak rá: a digitális veszélyektől a mentális egészségen át a gyermekvédelmi ellátórendszer hiányosságaiig egyszerre több fronton is sürgető beavatkozásra lenne szükség.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

AI in Energy 2026

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egészségügy: hatalmas lépésre készül a Tisza-kormány
Kiderült, mit mondott Magyar Péter Gulyás Gergelynek
Magyar Péter új intézkedéseket jelentett be a parlamentben, komoly támadást indított a Fidesz–KDNP ellen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility