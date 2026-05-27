Nagyot nőtt a gyerekekkel szembeni szexuális bántalmazások száma

- 2025-ben 2515 bejelentés érkezett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz kiskorúakra káros online tartalommal kapcsolatban. Ez közel ezer esettel több, mint a 2024-es 1425 jelzés, ami egyetlen év alatt közel 77 százalékos növekedést jelent.
- A 7–16 éves gyerekek szabadidejük jelentős részét képernyő előtt töltik, és ez az idő évről évre nő. Hétköznap a napi képernyőidő eléri a 2–4 órát, hétvégén pedig ennél is magasabb értékeket mérnek. A digitális eszközök ilyen mértékű jelenléte komoly kihívást jelent a szülők és a pedagógusok számára egyaránt.
A statisztikákban 33,8 százalékkal emelkedett a szexuális bántalmazásban érintett gyerekek száma.Ez az adat különösen súlyos, és rámutat arra, hogy a gyermekek védelme egyre nagyobb figyelmet igényel.
- A szakellátási intézményekből jelentett bántalmazások közel kétharmada kortársak között zajlik, és egyharmadában felnőtt a bántalmazó.
- A szakellátásban élő gyerekek mindössze 5 százalékának van reális esélye arra, hogy egy éven belül visszakerüljön a családjához. Ez az alacsony szám azt jelzi, hogy
a gyermekvédelmi rendszer nem képes kellő hatékonysággal segíteni a családok újraegyesítését.
- Jelenleg közel ezer fővel több a nyilvántartott örökbefogadható gyerekek száma, mint az örökbe fogadni szándékozóké. Az arány az elmúlt évtizedben jelentősen romlott: öt évvel ezelőtt átlagosan még 2 örökbe fogadni szándékozó jutott egy örökbefogadható gyerekre.
5 év alatt hatszorosára nőtt azon gyerekek száma, akik önsértés vagy önagresszió miatt keresték fel a segélyvonalat.Ez a szám önmagában is megrázó, és komoly kérdéseket vet fel a gyermekek mentális egészségének védelméről.
- Az oktatásban továbbra is meghatározó az SNI-s, azaz sajátos nevelési igényű gyerekek számának rohamos emelkedése: számuk 6000 fővel nőtt a korábbi évekhez képest. Ez egyre nagyobb terhet ró az oktatási intézményekre és a pedagógusokra.
Pszichiátriai fekvőbeteg-ellátás jelenleg csupán 8 vármegyében és a fővárosban érhető el.A pszichiátriai járóbeteg-ellátást végző gondozóintézetek száma 16-ra csökkent, miközben a gondozottak száma nőtt. Ez súlyos kapacitáshiányt jelent egy olyan időszakban, amikor a gyermekek mentális problémái egyre nagyobb méreteket öltenek.
A Hintalovon Alapítvány adatai összességükben egy rendszerszintű válságra mutatnak rá: a digitális veszélyektől a mentális egészségen át a gyermekvédelmi ellátórendszer hiányosságaiig egyszerre több fronton is sürgető beavatkozásra lenne szükség.
