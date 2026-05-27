Forradalmasította a tehergépjárművek állapotfelmérését a Waberer's egy új, mesterséges intelligenciával vezérelt szkennerkapu bevezetésével a budapesti telephelyén. A beruházás mozgatórugója Dudola Tibor, a vállalat műszaki operációs vezetője szerint az volt, hogy "szerettünk volna egy objektív mérőpontot beiktatni a járműveink telephelyre érkezésekor, ami egy műszaki állapotfelvételt foglal magában, kiegészülve egyéb járműparaméterekkel". A kilenc kamerával és helyi szervereken futó algoritmusokkal dolgozó rendszer a korábbi papíralapú adminisztrációt felváltva szinte a felére, mintegy 10-15 percre csökkentette az átvizsgálások idejét. A kilencven százalékos magabiztossággal működő hálózat pillanatok alatt észleli a leggyakoribb külsérelmi nyomokat, a feltárt problémákat pedig a cégcsoport azonnal orvosolja a saját szervizhálózatában. Költségoptimalizálási céllal az automatizált megoldás a jövőben tovább bővül, így hamarosan a gumiabroncsok ellenőrzését és a kötelező matricák meglétének elemzését is elvégzi majd.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A digitalizáció és a mesterséges intelligencia (AI) üzleti haszna sok vállalatnál nehezen kézzelfogható. A több mint 5000 járművet üzemeltető Waberer's esetében azonban nagyon is láthatóvá vált az innováció hatása a budapesti, Nagykőrösi úti telephelyen bevezetett, járműérkeztetést támogató szkennerkapuval.

A szkennert az hívta életre, hogy szerettünk volna egy objektív mérőpontot beiktatni a járműveink telephelyre érkezésekor, ami egy műszaki állapotfelvételt foglal magában, kiegészülve egyéb járműparaméterekkel

– emelte ki a beruházás kapcsán Dudola Tibor a Waberer's műszaki operációs vezetője a videóban. A fejlesztést a dráguló humánerőforrás és a technológia elérhetősége közötti szimbiózis indokolta, hiszen korábban a garázsszolgálat papíron és Excel-táblázatokban, nagyjából 30 perc alatt rögzítette a beérkező járművek adatait. A félautomatizált, adatbázis-szintű kezelést, API-kapcsolatokat és Power BI-riportálást is biztosító rendszernek köszönhetően

a napi több száz jármű átvizsgálásának átfutási ideje 40–50 százalékkal, 10–15 percre csökkent.

Jelenleg ez az időkeret is főként azért szükséges, mert a járművek okmányainak és a rakományrögzítő eszközök meglétének rögzítése még manuálisan történik.

A már dobozos termékké érett innováció fizikailag egy 4,8 méter széles és 4,5 méter magas kapu, amelyet kilenc, folyamatos adatstreamet szolgáltató IP-kamerával, villogásmentes megvilágítással és csillanásmentes oldalfalakkal szereltek fel. A háttérben saját szervereken futó, három lokális mesterségesintelligencia-modell dolgozik: az első azonosítja, hogy saját vagy idegen flottás jármű érkezett-e a telepre, a második a legkisebb torzítású középpontot keresi a rögzített képen, míg a harmadik magát a hibadetektálást végzi.

A többszöri finomhangolás eredményeként a rendszer ma már 90 százalékos magabiztossággal ismeri fel a legjellemzőbb sérüléseket, így a folyamat végén már csak egyetlen kolléga manuális jóváhagyása szükséges.

A szkenner leggyakrabban a vontatók alacsonyabban lévő területein észleli a karosszéria horzsolásait, a kipufogódobok hővédő lemezeinek, az üzemanyagtartályoknak, a fellépőknek, az ajtószoknyáknak és a lámpafészkeknek a sérüléseit, míg a pótkocsiknál a ponyvaszakadások és az aláfutásgátló lökhárítók karcolásai a legtipikusabbak.

A szkennerkapu által feltárt problémákat a Waberer's azonnal a saját, Közép-Európa egyik legnagyobb kamionszerelő műhelyének számító szervizhálózatában hárítja el, amely a fényezéstől a gumizásig a teljes szervizszolgáltatást lefedi. A javításokat Budapesten 42, Mosonmagyaróváron pedig 10 javítóálláson végzik el, amihez a cégcsoport minden általa üzemeltetett járműmárka esetében díleri státusszal, saját alkatrészraktárral és vizsgaközpontokkal is rendelkezik.

A technológia alkalmazási köre a jövőben tovább bővül:

az év elején elindított saját abroncsgazdálkodási program részeként a szkenner az abroncsok oldalfalainak sérüléseit és általános állapotát is rögzíti majd a költségek optimalizálása érdekében. Emellett a rendszer további funkciókkal egészülhet ki, például a járműveken lévő marketingelemek, logók és felépítmények automatikus lekérdezésével, valamint a nemzetközi fuvarozásban előírt holttérfigyelő matricák meglétének és esetleges pótlási szükségletének elemzésével.

A cikk megjelenését a Waberer's támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio