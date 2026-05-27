Olyan drámai határt lépett át Kína, amiről korábban senki nem hitte, hogy bekövetkezhet

A múlt héten közzétett országos reprezentatív felmérés adatai szerint tavaly novemberben Kína mintegy 1,4 milliárdos lakosságának 15,87 százaléka volt 65 éves vagy annál idősebb.

Ezzel szemben a 0–14 éves korosztály mindössze 15,25 százalékot tett ki.

Az adatok egy olyan mikrocenzusos, a lakosság egy százalékára kiterjedő felmérésből származnak, amelyet a tízévente esedékes teljes körű népszámlálások között végeznek. A mostani kutatás több mint 20 millió embert érintett.

He Yafu független demográfus szerint ez a fordulat óriási terhet ró az állami nyugdíjrendszerre. A nyugdíjakat és az idősgondozási szolgáltatásokat igénybe vevő korosztály ugyanis immár számbelileg is felülmúlja a gyermekkorú népességet. Emellett a hagyományos, családon belüli idősgondozási modell fenntartása is egyre nehezebbé válik.

A felmérés rávilágított arra is, hogy a munkaképes korú népesség szintén zsugorodik, pedig rájuk hárul az idősek eltartása.

A 15–59 éves korosztály a teljes lakosság 61,89 százalékát tette ki, szemben a tíz évvel ezelőtti 67,33 százalékkal.

A háztartások mérete is egyre kisebb. Tavaly év végén átlagosan 2,52 fő élt egy háztartásban, míg egy évtizeddel korábban ez a szám még 3,10 volt. A szakértő szerint ez az egy- és kétszemélyes háztartások jelentős gyarapodására utal. A jelenség szorosan összefügg a házasodási hajlandóság csökkenésével, valamint a gyermektelenség terjedésével.

Bár a "demográfiai osztalék" korszaka Kínában véget ért, Peking úgy látja, hogy az ország továbbra is kiaknázhatja az úgynevezett humántőke-osztalékot. Az Államtanács múlt heti ülését követően kiadott közlemény szerint a kormány a lakosság általános képzettségi színvonalának emelésére összpontosít. A cél az, hogy a képzettebb munkaerővel kompenzálják a kedvezőtlen népességi folyamatokat.

