Pár másodpercenként kell újratervezni: így alakítja át az AI az energiapiacot

Az energiaiparban az elmúlt években felgyorsult a digitalizáció, és a piaci környezet drasztikus változáson ment keresztül: míg korábban napi vagy órás döntéseket kellett hozni, ma már másodperces szintű optimalizálásra van szükség. Az ARTEMIS vezérigazgatója, Veszprémi Balázs szerint aki ma nem innovál, az nem feltétlenül marad meg a piacon, hiszen a régi, egyszerű módszerek már nem működnek. A mesterséges intelligencia elsősorban a fejlesztési folyamatok gyorsaságát változtatta meg: ma már nagyon rövid idő alatt lehet prototípust készíteni és működő környezetben tesztelni új ötleteket.

Veszprémi Balázs, az ARTEMIS Technologies vezérigazgatója szerint ma egyszerre bojdul fel körülöttünk a digitális világ, miközben az energetika is nagy változásokon megy át a különöböző technológiáknak köszönhetően.

Az intenzív digitalizáció a bankszektorhoz képest kicsit megkésve, mindössze néhány éve indult el az energiaiparban - igaz, míg erős szociális driverek hajtották a pénzpiac fejlődését, addig az energiaiparban folyamatosan figyelembe kell venni a fizika törvényeit, az innovációt itt erősebb keretek határozzák meg, a fejlődéshez itt több időre van szükség.

De aztán itt is felgyorsult az élet, a piaci környezet drasztikus változáson ment keresztül: korábban napi vagy órás döntéseket kellett hozni, ma már másodperces szintű optimalizálásra van szükség. A PICASSO európai platformhoz való csatlakozás például négy másodpercenként igényel újraoptimalizálást az európai szintű rendszerszintű szolgáltatások terén, de a MAVIR rendszerszintű szolgáltatásain is egyre kisebb frekvenciával kell kereskedni.

Aki ma nem innovál, az nem feltétlenül marad meg a piacon

- fogalmaz a vezető, hozzátéve, hogy "ami 5-10 éve kis túlzással még egy kockás papíron vagy legalábbis egy Excelben elfért, az ma már nem működik".

Az energetikai cégeknek ma már vertikálisan integrált rendszerekben kell optimalizálniuk, ezek nélkül nem lehet pénzt keresni a piacon.

Az AI eszközök alkalmazásában a nagyvállalatok és a kis startupok között jelentős különbség van - hangsúlyozta a szakember, aki szerint a kis cégek "nagyon lelkesen használják" az új technológiákat, míg a nagyvállalatok "megijednek, féltik az adatot." A megoldás valahol középen lehet.

Veszprémi szerint az AI miatt nem az változott meg, hogy hogyan kell terméket fejleszteni, tervezni és üzemeltetni, hanem az, hogy hova kell az erőforrásokat összpontosítani.

A fejlesztési folyamat gyorsasága változott meg jelentősen:

korábban drága iterációs ciklusok jellemezték a projekteket, ma viszont

nagyon gyorsan lehet prototipizálni, nagyon gyorsan ki lehet próbálni azt az ötletet működő környezetben.

- húzza alá a vezető. Példaként említette az Alteo növekvő tárolói portfóliójának monitorozására fejlesztett dinamikus interfészt, amely néhány hét alatt készült el. Ez a megoldás lehetővé teszi a magasabb transzparenciát az algoritmikus optimalizáló robotoknak.

Ma már a robotok kezelik a portfóliók 99%-át kereskedési és szabályozási oldalról egyaránt, de "az emberi felügyelet szintén felértékelődik" - zárta gondolatait Veszprémi Balázs.

