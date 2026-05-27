Percek alatt tízezer dollár bukó: hogyan vált a Google saját rendszere biztonsági réssé

Amikor a Google saját útmutatója vált biztonsági réssé
Rod Danan, a Prentus nevű álláskereső platform alapítója éveken át havi 50 dollár alatt tartotta Google-számláját. Március végén viszont percek alatt 10 138 dollárral terhelték meg a hitelkártyáját – kizárólag olyan AI-szolgáltatásokért, amelyeket soha nem használt, és amelyeknek semmi köze nem volt az alkalmazásához.
A The Register vizsgálata szerint Danan nem hibázott: a Google saját útmutatása szerint ágyazta be a weboldala működéséhez szükséges API-kulcsát a kódjába. A probléma ott kezdődött, amikor a Google az eredeti Google Maps-kulcsokat minden előzetes értesítés nélkül kiterjesztette saját Gemini mesterségesintelligencia-szolgáltatásaira is – anélkül, hogy erről egyértelműen tájékoztatta volna ügyfeleit.
Az API-kulcs olyan digitális azonosító, amellyel egy alkalmazás vagy weboldal kapcsolódik egy külső szolgáltatáshoz –például a Google Térképhez. A Maps-kulcsokat a Google útmutatása szerint a weboldal kódjába kell beágyazni, hogy a térkép megjelenjen a látogatónak – ezért ezek a kulcsok technikailag láthatóak bárki számára, aki megnézi az oldal forráskódját. A Google eddig ezt domain-alapú korlátozással védte: a kulcs csak az adott weboldalról működött. Amikor azonban a Google ezeket a kulcsokat automatikusan kiterjesztette a Gemini AI-szolgáltatásra is, olyan backend –szerveroldali –jogosultságokat adott egy eleve látható kulcsnak, amelyeket szigorúan titokban kellett volna tartani. Az AI-hívásoknál ráadásul a domain-alapú védelem sem működött ugyanúgy.
Joe Leon biztonsági kutató februárban, még a TruffleSecurity munkatársaként közel 3000 olyan nyilvánosan elérhető API-kulcsot azonosított, amelyek eredetileg Maps-hozzáférésre készültek, de a Google csendben kiterjesztette őket Gemini-hozzáférésre is. Leon ezt követően az Aikido Securityhez igazolt, ahol egy szorosan kapcsolódó további problémát tárt fel.
A Google rendszere automatikusan emelte a felhasználók költési korlátját – a Dananéhoz hasonló esetekben akár 100 000 dollárig –, ha a fiók elért bizonyos forgalmi küszöbértékeket. Ez a normál számlázási mechanizmus része, amelynek feltételei a felhasználási szerződésben szerepelnek; a felhasználókat azonban erről sem előzetesen, sem az automatikus emelés pillanatában nem értesítette a rendszer kifejezetten – egy aktív AI-támadás közepette ez katasztrofális következményekkel járhat.
Egy másik érintett fejlesztő, az ausztrál Isuru Fonseka 17 000 ausztrál dolláros számlát kapott, miközben 250 dolláros költési korlátot állított be. A Google megerősítette, hogy a rendszer — a felhasználó tudta nélkül — magasabb szintre léptette a fiókját.
A Google a The Register cikke után mindkét érintettnek visszatérítette a kárt —
az automatikus szintlépési politikát azonban változatlanul hagyta.
A visszatérítés nem proaktív Google-politika volt, hanem médianyomásra történt. Fonseka is azt mondta, „csak az újságcikk után intézték el gyorsan."
Az Aikido kutatói egy további, aggasztó biztonsági rést is feltártak:
egy ellopott és azonnal törölt API-kulcs törlés után még átlagosan 16, de akár 23 percig is működőképes marad,
mivel a Google infrastruktúrájában a visszavonás csak fokozatosan fut végig a szervereken. A Google „won't fix" – vagyis „nem javítjuk" – státusszal zárta a hibajelentést, mondván, ez a rendszer ismert tulajdonsága."
A nagyobb probléma: senki sem készült fel igazán
A Google esete önmagában is figyelemre méltó, ám valójában egy sokkal mélyebben gyökerező probléma tünete. Francis de Souza, a Google Cloud operatív igazgatója nemrég így ragadta meg a lényeget:
Nincs AI-stratégia megfelelő adatvédelmi és kiberbiztonsági alapok nélkül; e két terület elválaszthatatlan egymástól.
Hozzátette: a kezdeti behatolás és a támadás kiterjesztése között eltelt átlagos idő nyolc óráról mindössze 22 másodpercre zsugorodott – miközben a védekezés még mindig csupán emberi tempóban zajlik.
Ebből adódik a másik súlyos probléma: a szakemberhiány. A New York Times által hivatkozott Glassdoor-adatok szerint a kiberbiztonság azon ritka területek egyike, ahol az AI nem megszünteti, hanem teremti a munkahelyeket – a kapcsolódó álláshirdetések száma az első negyedévben éves összevetésben 11 százalékkal emelkedett.
Austin Cowan, a Heidrick & Struggles vezető fejvadászcég szakértője szerint az olyan pozíciók, amelyek korábban évente egyszer-kétszer nyíltak meg, most hetente bukkannak fel a piacon.
Félelemből és bizonytalanságból táplálkozó felvételi hullámot látunk
– fogalmazott.
Az ok kettős: az AI-eszközök felgyorsítják a szoftverfejlesztést, ami a hibák és biztonsági rések számának növekedésével jár; ugyanakkor maguk az AI-modellek is egyre hatékonyabban képesek azonosítani és kiaknázni ezeket a gyenge pontokat. A TechCrunch cikke szerint Lea Kissner, a LinkedIn biztonsági igazgatója találóan „hibapokalipszisnek” nevezte a jelenséget, hozzátéve: az iparág várhatóan még évekig nem lesz képes hosszú távon megnyugtatóan kezelni az AI-biztonsági kihívásokat.
A helyzet komolyságát jól mutatja, hogy az Anthropic AI-vállalat Mythos nevű modelljét – amely több ezer, korábban ismeretlen szoftveres biztonsági rést tárt fel a nagyobb operációs rendszerekben és böngészőkben – a cég saját bevallása szerint túl veszélyesnek ítélte a nyilvános kiadáshoz. A hozzáférést mindössze 40 kiválasztott technológiai óriáscégre korlátozták, köztük az Apple-re, a Microsoftra és a Google-re.
Az Anthropic ráadásul a Bank of England kormányzójának kérésére a Pénzügyi Stabilitási Tanács előtt is ismertette a modell által feltárt kockázatokat – ez önmagában jelzi, hogy
az AI-biztonság már rég nem pusztán technológiai kérdés, hanem rendszerszintű pénzügyi kockázat is.
A Google API-kulcsokkal kapcsolatos incidense és a globális kiberbiztonsági szakemberhiány között közvetlen az összefüggés: mindkét jelenség ugyanarra a strukturális problémára mutat rá. A biztonsági szempontokat sokszor csupán utólag, kényszermegoldásként építik be a rendszerekbe – ahelyett, hogy azok már az alapoktól fogva szerves részét képeznék a fejlesztési folyamatnak.
Az AI-korszakban ennek a mulasztásnak az ára egyre kiszámíthatatlanabbá válik.
