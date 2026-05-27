Simon Dezső figyelmeztet: egy apró hiba is veszélybe sodorhatja Magyarország mindennapi áramellátását

Hogyan alkalmazhatja a magyar villamosenergia-rendszer irányítója a mesterséges intelligenciát egy olyan környezetben, ahol az üzembiztonság és az országos ellátásbiztonság alapfeltétel? – ez volt a MAVIR informatikai és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettesének, Simon Dezső egyik fő kérdése a Portfolio AI in Energy konferenciáján tartott előadásának. Az átviteli rendszerirányító társaság már több működő AI-megoldással rendelkezik: a kiegyenlítetlenség-előrejelző eszköz 1,3 milliárd forintos megtakarítási potenciált mutatott, a tartalékméretezés 6 százalékot meghaladó kapacitáscsökkenést ért el, a naperőművi ultra rövid távú előrejelzés pedig 3–11 százalékos pontossággal támogatja a napi működést. A megújuló kapacitások robbanásszerű növekedése – 2012-ben 0,4 MW-ról 2025-re mintegy 9000 MW-ra – alapjaiban változtatta meg a rendszerirányítás kihívásait, ami az AI-alapú megoldások bevezetését egyre sürgetőbbé teszi. Simon Dezső hangsúlyozta, hogy a döntés és a felelősség továbbra is emberi feladat marad, az AI-t a MAVIR támogató eszközként kívánja alkalmazni, miközben kiemelt figyelmet fordít az adatbiztonságra, a kibervédelemre és a megoldások megbízhatóságára.

Simon Dezső, a MAVIR informatikai és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettese azzal vezette fel előadását, hogy ha a jelenlegi gazdaságban az áram és az adat is stratégiai erőforrássá vált, akkor a MAVIR sajátos helyzetben van: árammal is foglalkozik, és „irdatlan” mennyiségű adattal is rendelkezik. Szerinte a kérdés az, hogyan lehet ezt a két erőforrást okosan, biztonságosan és üzleti szempontból is értelmesen használni egy olyan szervezetben, amelynek működése nemcsak vállalati, hanem országos ellátásbiztonsági jelentőségű.

A MAVIR szakértője előadásában négy nagy témát különített el:

először röviden bemutatta a társaság szerepét,

majd a TSO-kat érintő főbb trendeket és kihívásokat,

ezt követően az AI átviteli rendszerirányítói környezetben való alkalmazhatóságát,

végül pedig azt, hogy a MAVIR milyen AI-jövőképet próbál felépíteni.

A társaság szerepét azzal foglalta össze, hogy a MAVIR az átviteli hálózati szinten helyezkedik el a termelés, az elosztás és a fogyasztás között, és három alaptevékenységet lát el:

rendszerirányítást, piacműködtetést, valamint az átviteli hálózat fejlesztését és üzemeltetését.

Simon Dezső szerint a MAVIR működésének jelentőségét az adja, hogy a társaság kritikus infrastruktúrán ül. A vállalat közel 5000 kilométernyi távvezetéket kezel, 37 alállomással, 107 transzformátorral és 19 határkeresztező távvezetékkel. A MAVIR szakértője hangsúlyozta, hogy a társaság a magyar villamosenergia-rendszer biztonságos működéséért, illetve a fogyasztás és a termelés folyamatos egyensúlyának fenntartásáért felel, ezért a működés a nap 24 órájában, a hét minden napján kritikus feladat.

A hazai villamosenergia-rendszer átalakulását Simon Dezső az előadás egyik legfontosabb kiindulópontjaként mutatta be. Mint mondta, a rendszer korábban alapvetően centralizáltan működött: néhány nagy, hagyományos erőmű termelte meg a villamos energiát, amelyet az átviteli és elosztóhálózatokon keresztül juttattak el a fogyasztókhoz. Ennek a modellnek két fontos sajátossága volt: a konvencionális erőművek viszonylag jól szabályozhatók voltak, és az áramlás iránya is nagyrészt kiszámíthatóan a termeléstől a fogyasztás felé tartott.

Ehhez képest mára sokkal decentralizáltabb rendszer alakult ki, amelyben a megújuló energiatermelők gyors térnyerése alapjaiban változtatta meg a rendszerirányítás napi működését.

Simon Dezső szerint ma már gyakran éppen a fogyasztás helyén jelenik meg a termelés is, különösen a háztartási méretű és egyéb naperőművi kapacitások miatt, ami a rendszerirányítás számára teljesen új típusú bizonytalanságokat és kezelési feladatokat hozott. Külön kiemelte, hogy amikor 2025-ben csatlakozott a MAVIR-hoz, őt is meglepte a megújuló kapacitások növekedésének üteme: 2012-ben még 0,4 MW-ról indult ez a kategória, 2025-re viszont már nagyjából 9000 MW körüli szintre jutott. A prezentációja szerint a megújuló termelői kapacitás 2029-re pedig 13 240 MW-ra emelkedhet. Eközben a hagyományos termelői kapacitás 2012 és 2025 között 9550 MW-ról 6548 MW-ra csökkent, a hazai rendszer csúcsterhelése pedig 6443 MW-ról 7663 MW-ra nőtt.

A TSO-kkal szembeni elvárásokat Simon Dezső három pillérre bontotta:

ellátásbiztonságra, költséghatékonyságra és fenntarthatóságra.

A MAVIR szempontjából az ellátásbiztonság az elsődleges, mert ebből nem lehet engedni: stabil és biztonságos hálózati működést kell fenntartani, csökkenteni kell a válaszidőket, optimalizálni kell a karbantartási ciklusokat, minimalizálni kell a kieséseket, és biztosítani kell a rendszer rugalmasságát. Simon Dezső úgy fogalmazott, hogy ez a három elvárás közül az „origó”, vagyis minden döntésnek és fejlesztésnek ebből kell kiindulnia.

A költségszintek kérdését azzal kapcsolta össze, hogy a MAVIR ugyan kritikus infrastruktúrát működtet, de közben gazdasági társaságként is működik, ezért egyre erősebb nyomás van rajta a költséghatékonyság javítására. Szerinte nem mindig könnyű megtalálni az egyensúlyt aközött, hogy mennyi fejlesztés szükséges az üzembiztonság fenntartásához, és hol kezdődne már a felesleges erőforrás-felhasználás. A harmadik pillér, a fenntarthatóság két szinten jelenik meg: egyrészt a zöld átmenet miatt a MAVIR-nak integrálnia kell a gyorsan bővülő megújuló kapacitásokat, másrészt magának a vállalatnak is fenntarthatóbb működésre kell törekednie.

Az energiaátmenetből fakadó trendek közül Simon Dezső elsőként a megújuló integrációt emelte ki elsőként. Szerinte a megújulók gyors bővülése nemcsak kapacitásnövekedést jelent, hanem nagyobb bizonytalanságot is,

mert a termelés időjárásfüggő, nehezebben becsülhető, és új rugalmassági, illetve rendszerirányítási megoldásokat igényel.

A második nagy trendként a közel valós idejű hálózatmenedzsmentet említette: a kereskedési és piaci folyamatok kapuzárási ideje egyre közelebb kerül a valós idejű rendszerirányításhoz, már félórás időtávokról is beszélni kell, ami jelentősen szűkíti azt az időablakot, amelyben a rendszerirányítás felkészülhet a kereskedett mennyiségek, a kiegyenlítési feladatok és az esetleges anomáliák kezelésére.

A harmadik trend a fokozott interoperabilitás, amely Simon Dezső szerint egyrészt a TSO-k közötti európai együttműködésben, másrészt a TSO-k és DSO-k, vagyis az átviteli és elosztóhálózati szereplők közötti adatcserében és koordinációban válik egyre fontosabbá. Magyarország része az európai piacösszekapcsolásnak, több időtávon és több termék mentén is kapcsolódik az európai villamosenergia-piacokhoz, ezért a magyar rendszer működése egyre inkább beágyazódik az európai piaci és hálózati folyamatokba. A negyedik trendként a reziliencia erősítését nevezte meg, ide sorolva a szélsőséges időjárási eseményeket, a geopolitikai kockázatokat és a kiberbiztonsági fenyegetéseket.

Ukrajna példájára utalva jelezte, hogy a villamosenergia-ellátás biztosítása válsághelyzetben is alapvető nemzetgazdasági és biztonságpolitikai kérdés.

Az ötödik nagy kihívás a munkaerőpiac, mivel Simon Dezső szerint a MAVIR-nál és általában a villamosenergia-iparban sok tapasztalt szakember dolgozik, de a korfa kedvezőtlen, miközben nehéz új kompetenciákat és új kollégákat bevonni. Európai szinten szerinte nagyságrendileg egymillió munkahely vár betöltésre a TSO-khoz kapcsolódó területeken, ami azt jelzi, hogy a munkaerőhiány és a tudásátadás legalább annyira stratégiai kérdés, mint a technológiai fejlesztés. Ebben az összefüggésben jelenik meg az AI is mint lehetséges segítő eszköz.

Az AI iparági felkészültségéről Simon Dezső egy PwC-s, 10 pontos skálán mérő AI Fitness Indexet ismertetett. A mutató azt vizsgálja, hogy az egyes iparágakban mennyire kidolgozott az AI-vízió, mennyire erősek az AI-alapok, és mennyire előrehaladott a gyakorlati alkalmazás.

Az energia-, közmű- és erőforrás-szektor 5,1 pontot ért el, vagyis elmaradt a 5,5 pontos mediántól, miközben a technológiai, média- és telekommunikációs ágazat 6,1 ponttal vezette a rangsort.

Simon Dezső szerint ez részben abból fakad, hogy az energiaipar lassabb és kockázatérzékenyebb ágazat, különösen ott, ahol kritikus infrastruktúrát működtetnek. Ugyanakkor arra számít, hogy az energetika is elkezd felzárkózni, és egyre több AI-megoldást vezet majd be.

A TSO-k esetében azonban az AI bevezetése nem ugyanazt jelenti, mint egy átlagos vállalatnál

– magyarázta Simon Dezső, aki szerint a legfontosabb különbség a megbízhatóság és az innováció viszonya. Más iparágakban gyakran a gyors iteráció, a kísérletezés és a gyors bevezetés áll a középpontban, míg a MAVIR-hoz hasonló szervezeteknél minden döntésnek az üzembiztonság és az ellátásbiztonság fenntartását kell szolgálnia. Emiatt a TSO-k sokszor „óvatosabb duhajként” közelítenek az új technológiákhoz:

nem feltétlenül ők vezetik be elsőként a legújabb megoldásokat, mert a hibák következményei rendszerszintűek lehetnek.

Simon Dezső többször hangsúlyozta, hogy egy AI-alapú döntéstámogató rendszer hibája a MAVIR esetében nem csupán üzleti veszteséget okozhat: egy rossz becslés, egy félrevezető javaslat vagy egy nem megfelelően integrált algoritmus az ország villamosenergia-ellátására is hatással lehet. Ezért a TSO-k esetében nem elég, ha egy modell „többnyire jó” választ ad. Ahogy fogalmazott,

ha egy megoldás tízből nyolcszor jó döntést támogat, de kétszer nem, az ebben a környezetben már komoly aggodalomra adna okot.

A kihívás ezért nemcsak az, hogy a modellek jó teljesítményt érjenek el, hanem az is, hogy minden releváns működési helyzetben megbízható, ellenőrizhető és elfogadható javaslatokat adjanak.

Az adat- és kiberbiztonságot Simon Dezső külön is kiemelte, jelezve, hogy a MAVIR szigorú adatkezelési szabályok között működik, ezért nem járható út, hogy a társaság a napi rendszerirányítási adatokat egyszerűen feltöltse külső felhőszolgáltatásokba, és ott tanítson velük modelleket. A fő kérdés szerinte az, hogyan lehet a MAVIR-nál rendelkezésre álló hatalmas adatvagyonból minél több értéket kinyerni úgy, hogy közben az adatbiztonsági, kiberbiztonsági és működésbiztonsági feltételek teljesüljenek.

A megvalósításnál ezért szerinte sokszor nem is maga a fejlesztés a legnehezebb, hanem az, hogy az elkészült AI-megoldást hogyan lehet biztonságosan és stabilan beilleszteni a napi működésbe.

A TSO-k számára releváns AI-használati eseteket Simon Dezső több csoportba rendezte:

az első csoportba azok a megoldások tartoznak, amelyek valamit becsülnek vagy előre jeleznek : ilyen a megújuló termelés, a terhelés, az időjárás, a hálózati veszteség vagy a határmetszéki áramlások előrejelzése.

: ilyen a megújuló termelés, a terhelés, az időjárás, a hálózati veszteség vagy a határmetszéki áramlások előrejelzése. A második csoportot a döntéstámogatási és hibakezelési rendszerek adják, amelyek az operatív működésben segíthetik a rendszerirányítókat.

adják, amelyek az operatív működésben segíthetik a rendszerirányítókat. A harmadik nagy terület az optimalizáció , ideértve a hálózatszámítást, a szűkületek kezelését, az energiaáramlás optimalizálását, a digitális ikrek használatát és az automatizált energiakereskedelem támogatását.

, ideértve a hálózatszámítást, a szűkületek kezelését, az energiaáramlás optimalizálását, a digitális ikrek használatát és az automatizált energiakereskedelem támogatását. Az eszközmenedzsmentben az AI szerepe főként a prediktív karbantartásban, az eszközélettartam növelésében és a preventív hibadetektálásban jelenik meg.

Simon Dezső szerint a MAVIR jelentős eszközparkot működtet, ezért két alapvető cél van: előre kell látni, mikor és hol várható meghibásodás, illetve minél hosszabb ideig, biztonságosan kell működésben tartani az eszközöket. A nagy nyelvi modelleket ugyan szintén releváns területnek tartja, de az előadás alapján ezeknél jelenleg inkább a belső működés és a szervezeti hatékonyság támogatása lehet a fő irány, nem az alapvető rendszerirányítási döntések automatizálása.

A nemzetközi TSO-benchmarkból Simon Dezső két következtetést emelt ki: az egyik az, hogy a különböző országok TSO-i nem önmagáért vezetik be az AI-t, hanem az adott ország hálózati, piaci és működési kihívásaihoz illeszkedő megoldásokat keresnek. Vagyis nem általános technológiai kísérletezésről van szó, hanem konkrét problémákra adott célzott válaszokról. A másik következtetés az, hogy több nyugat-európai ország, illetve például az Egyesült Államok bizonyos szereplői többéves előnyben vannak a MAVIR-hoz képest, amit a magyar rendszerirányító igyekszik ledolgozni.

A MAVIR AI-jövőképét Simon Dezső három cél köré építette:

az első az üzleti értékteremtés: a társaság nem azért akar AI-megoldásokat bevezetni, mert a technológia önmagában divatos, hanem azért, mert az alaptevékenységben, a core folyamatokban és a vállalati támogató tevékenységekben is mérhető hasznot vár tőle.

A második cél az AI-ready vállalati állapot elérése, amelyhez a MAVIR-nál még sok fejlesztésre van szükség.

A harmadik az AI-kultúra erősítése, vagyis az, hogy a munkatársak megfelelő tudással, körültekintéssel és biztonsági szemlélettel használják az új eszközöket.

A stratégia kilenc fő területet azonosít: irányítás, használati esetek, mérés, szervezet és közösség, képzés, kommunikáció, adat, technológia és architektúra. Az irányítási oldalon Simon Dezső szerint külön AI-irányítási szervezetet hoznak létre a MAVIR-on belül, kialakítják a kapcsolódó felelősségi köröket és szabályzatokat, valamint kezelik az AI-val összefüggő irányítási és megfelelési kérdéseket. A mérésnél fontosnak nevezte, hogy a társaság tudja, honnan indul és merre tart: ennek érdekében AI-érettségi felmérést készítettek, és ezt folyamatosan követni akarják. A kiberbiztonságban és a kollégák felkészültségében szerinte a MAVIR nem áll rosszul, de több területen még jelentős fejlesztési feladatok vannak.

Visszatérve az adatvagyon témájához, annak kapcsán azt emelte ki, hogy a társaságuk rengeteg adaton ül, de ezek sok különböző rendszerben, eltérő minőségben és struktúrában állnak rendelkezésre. A közeljövő egyik feladata ezért egy modern adatplatform kialakítása, amelyben világosabban látszik, melyik adat mire használható, milyen minőségű, és hogyan lehet biztonságosan bevonni AI- vagy analitikai megoldásokba.

A technológiai és architekturális oldalon Simon Dezső szerint a számítási kapacitás különösen nehéz kérdés. A MAVIR rendelkezik saját géptermekkel és számítási kapacitásokkal, de nincs olyan kiterjedt AI-szerverparkja, mint amire nagyobb modellek vagy fejlettebb AI-megoldások esetében szükség lehet. A felhőszolgáltatások használata ugyanakkor a szigorú adat- és kiberbiztonsági korlátok miatt nem egyszerű. Ezért a társaságnak olyan architekturális megoldást kell találnia, amely egyszerre biztosít megfelelő számítási kapacitást, biztonságos adatkezelést és működésbiztonsági kontrollt.

A már elért MAVIR-os AI-eredmények között Simon Dezső több konkrét példát is bemutatott, az első az mFRR Tool volt, amely rövid távú kiegyenlítetlenség-előrejelzést használ gépi tanulással, proaktív célból. Az mFRR – vagyis a kézi aktiválású frekvencia-helyreállítási tartalék – a rendszer kiegyensúlyozásában játszik szerepet; a modell azt segíti előre jelezni, hogy mikor milyen tartalékot érdemes bevonni vagy aktiválni.

Simon Dezső szerint egyéves használati időszak alapján 1,3 milliárd forintos megtakarítási potenciált azonosítottak.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez nem ténylegesen realizált megtakarítást jelent, hanem azt mutatja, ha a modellt mindig használták volna, és annak megfelelően születtek volna a döntések, ekkora nagyságrendű megtakarítás lett volna elérhető.

A tartalékméretezési megoldás szintén jelentős eredményeket mutat: ennek célja, hogy a lekötendő FRR-tartalékokat adaptívan, a várható rendszerállapothoz igazodva határozzák meg. Simon Dezső szerint a módszertan 99,88 százalékos megbízhatóság mellett több mint 6 százalékos kapacitásmennyiség-csökkenést tett lehetővé. Ez 6,1 százalékot meghaladó csökkenés, ami a tartalékok költségszintje miatt pénzügyileg is érdemi tétel.

A drónos állapotfelmérést Simon Dezső külön is kiemelte, mert szerinte ez látványos és jól érthető példája annak, hogyan segítheti az AI a fizikai infrastruktúra karbantartását. A pilot során egy külső céggel közösen vizsgálták, hogyan lehet drónos repüléssel és AI-alapú képfeldolgozással támogatni a távvezetékek és oszlopok állapotfelmérését. A cél az, hogy a karbantartás és a hibadetektálás gyorsabbá és hatékonyabbá váljon:

ha valahol probléma van a távvezetéken vagy az oszlopon, azt a rendszer hamarabb azonosíthatja, mint a hagyományos, manuálisabb ellenőrzési folyamatok.

Simon Dezső zárásként az ember és az AI viszonyát tisztázta a TSO működésében. Szerinte az AI sok mindent adhat: döntéstámogatást, predikciót, gyorsabb elemzést, automatizációt, hatékonyabb működést és bizonyos értelemben „okosabb” folyamatokat. Ugyanakkor a döntés, a felelősség, a kontextusértelmezés, a prioritások kijelölése és a rendszerszintű gondolkodás emberi feladat marad. Úgy fogalmazott, hogy egy TSO-nál az ember szerepe hosszabb távon is megkérdőjelezhetetlen, az AI-t pedig a következő években inkább támogató eszköznek látja, nem olyan technológiának, amely önállóan átvenné a rendszerirányítást.

