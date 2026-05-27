Szélsebesen zajlik az ipari átalakulás

Az ipari mesterséges intelligencia már nem látványos kísérleti projekt, hanem működési stratégia – állítja Kalmár Zoltán, az evosoft Hungary Kft. Product Operations Leadje. A gyári környezetben az AI-nak nem szöveget kell generálnia, hanem megbízhatóan kell támogatnia az üzemidőt, minőséget, energiafelhasználást és biztonságot érintő döntéseket. A szakember szerint a valódi ipari transzformáció ott történik, ahol az AI működési eredményeket hoz: kevesebb hibát, alacsonyabb energiafelhasználást és stabilabb rendszereket. Az elterjedés üteme is példátlan: míg korábbi technológiák évtizedeket igényeltek, az AI ipari térhódítása akár hét évre rövidülhet.

A mesterséges intelligenciáról szóló beszélgetések többsége ma még a szellemi munkáról szól: írásról, keresésről, generálásról. Kalmár Zoltán, az evosoft Hungary Kft. Product Operations Leadje szerint azonban az ipari környezetben az AI egészen más szerepet kap. Egy gyárban nem az a legfontosabb, hogy a rendszer jól fogalmazzon, hanem hogy

megbízhatóan működjön az üzemidőt, teljesítményt, minőséget, energiafelhasználást és biztonságot érintő döntésekben.

Míg a fogyasztói AI hibája legfeljebb bosszantó, az ipari hibák komoly következményekkel járhatnak. Egy rossz döntés váratlan leállást, sérült berendezést, instabil folyamatot vagy biztonsági kockázatot okozhat. Ezért a hétköznapi AI-megoldások nem alkalmasak arra, hogy gyárakat tartsanak üzemben, erőműveket irányítsanak vagy villamosenergia-hálózatokat stabilizáljanak.

Kalmár szerint az ipari AI már nem látványos innovációs kísérlet, hanem működési stratégia. Egy kutatás szerint a gyártóipari vezetők jelentős része (92%) az intelligens gyártást látja a következő évek versenyképességének egyik fő mozgatójaként, de sok vállalat még mindig nehezen tudja skálázni az AI-megoldásokat (74%), hiszen az ipari AI alapjaiban más szemléletet igényel, mint amit korábban tapasztaltunk. A siker kulcsa nem a látványos pilotprojekt, nem a proof-of-concept, hanem az ismételhető, igazolt, ipari környezetben is működő bevezetés, véli a szakember.

Az ipari mesterséges intelligencia egyre inkább a vezérlési kör részévé válik, az előadó történelmi párhuzammal érzékeltette a változás sebességét: míg a gőzgépnek, az elektromosságnak és a számítógépeknek évtizedek kellettek az ipari elterjedéshez, az AI esetében ez akár hét évre rövidülhet.

Különböző gyakorlati példák bemutatását követően (pl. Pringles, autóipari, energiapiaci és élelmiszeripari szereplők) az előadás egyik fontos energetikai tanulságához érkeztünk, ami az volt, hogy

a legkönnyebben megtakarítható energia az, amit el sem költünk.

Az ipari AI ugyanis nemcsak közvetlen fogyasztáscsökkentést hozhat, hanem megelőzheti a selejtet, az újramunkálást és a felesleges gépciklusokat. "Minden hibás termék elpazarolt energia, amit valaki már kifizetett" - hangsúlyozta.

Kalmár záró üzenete szerint a ChatGPT-hez és a hasonló eszközök hasznosak, mert gyorsíthatják a napi munkát, itt a hibák elfogadhatóak, tolerálhatóak.

De az ipari transzformáció ott történik, ahol az AI nem szöveget, hanem eredményeket generál.

