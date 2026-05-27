  • Megjelenítés
Tarr Zoltán: házkutatást tartott a NAV a minisztérium irodáiban
Gazdaság

Tarr Zoltán: házkutatást tartott a NAV a minisztérium irodáiban

MTI
Súlyos visszaélések és gyanús készpénzhasználat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő és a minisztérium irodáiban - közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Tarr Zoltán a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta:

megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések és közpénzfelhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása.

Hozzátette, hogy szerda reggel

a NAV munkatársai megjelentek a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő, illetve a minisztérium irodáiban, hogy házkutatást tartsanak,

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: visszavonják a diplomataútleveleket, nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések

Kapitány Istvánnak üzent a vezető: szükség van egy API-szabvány bevezetésére

Gőzerővel dübörög az AI in Energy konferencia - Mutatjuk a legizgalmasabb üzeneteket!

és összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül

A vizsgálat eredményeiről a NAV munkatársai beszámolnak majd - jegyezte meg a miniszter, hozzátéve: ők pedig folytatják tovább azt a belső vizsgálatot és átvilágítást, amelyet megígértek, és amelynek célja, hogy kiderítsék, pontosan milyen formában, mire költött pénzt és milyen felhatalmazás alapján a Nemzeti Kulturális Alap.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

AI in Energy 2026

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt vannak a Tisza-kormány legújabb döntései
Tisza-kormány: visszavonják a diplomataútleveleket, nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések
Egészségügy: hatalmas lépésre készül a Tisza-kormány
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility