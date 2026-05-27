Tisza-kormány: Magyar Péter pénteken tárgyal Ursula von der Leyennel

Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete ügyvivőjével találkozott Lannert Judit. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook-posztja szerint a találkozó során közösen azonosították azokat a problémákat, amelyekben a leggyorsabban kell és lehet előre lépni, hogy szeptembertől már érezhető változások legyenek az iskolákban. „

Célunk, hogy a gyermekek, pedagógusok és a vezetők számára minél előbb élhetőbb, levegősebb iskolai létet biztosítsunk

– írja. Az első és legfontosabb lépések között említette a miniszter a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentését, a diákok túlterheltségének mérséklését, valamint egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítását. Szóba került a találkozón a TÉR és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálata is, és megállapodtak a párbeszéd folytatásában.