  • Megjelenítés
Tisza-kormány: Magyar Péter pénteken tárgyal Ursula von der Leyennel
Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter pénteken tárgyal Ursula von der Leyennel

Portfolio
Sajtótájékoztatón számolt be szerdán a kormány a legfrissebb döntéseiről. Kiderült: június 1-től moratórium lép életbe a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására, a kormány nyilvánosságra hozza a kórházi fertőzési adatokat, a Klebelsberg Központot pedig nem felszámolják, hanem radikálisan átalakítják. Az oktatási miniszter új államtitkárokat mutatott be a nap folyamán, házkutatást tartott a NAV a kulturális minisztérium irodáiban, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pedig első interjújában úgy vélte, a magyar egészségügy a strukturális összeomlás szélén áll. Magyar Péter Facebook-posztjából este kiderült: pénteken fog tárgyalni Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.
Megosztás

Orbán Anita is Magyar Péterrel tart Brüsszelbe csütörtökön

Erről a külügyminiszter Facebook-oldalán posztolt.

 
Megosztás

A PDSZ vezetőjével egyeztetett az oktatási miniszter

Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete ügyvivőjével találkozott Lannert Judit. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook-posztja szerint a találkozó során közösen azonosították azokat a problémákat, amelyekben a leggyorsabban kell és lehet előre lépni, hogy szeptembertől már érezhető változások legyenek az iskolákban. „

Célunk, hogy a gyermekek, pedagógusok és a vezetők számára minél előbb élhetőbb, levegősebb iskolai létet biztosítsunk

– írja. Az első és legfontosabb lépések között említette a miniszter a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentését, a diákok túlterheltségének mérséklését, valamint egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítását. Szóba került a találkozón a TÉR és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálata is, és megállapodtak a párbeszéd folytatásában.

 
Megosztás

Orbán Viktor nem tart az elszámoltatástól

A törvényeket betartom és betartatom

– jelentette ki az RTL-nek Orbán Viktor. A korábbi miniszterelnök. Felcsúton a Házon Kívül stábjának arról beszélt: nem tart attól, hogy neki vagy családtagjának bíróság elé kellene állnia az elszámoltatás során. Hogy szeretne-e még miniszterelnök lenni, úgy válaszolt: „nem aktuális éppen, úgy látom”.

Megosztás

Házkutatást tartottak a minisztériumban, elképesztő állapotokat talált a NAV

Nemrég ért véget a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) helyszíni vizsgálata a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumban, amely a Nemzeti Kulturális Alappal (NKA) kapcsolatos feljelentés nyomán indult, de a NAV munkatársai csak ledarált iratok tömkelegét találták az épületben – derült ki Tarr Zoltán miniszter (címlapképünkön) felvételéből.

Tovább a cikkhez
Házkutatást tartottak a minisztériumban, elképesztő állapotokat talált a NAV
Megosztás

Magyar Péter: pénteken lesz a találkozó Ursula von der Leyennel

"Holnap a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel,

pénteken pedig a bizottság elnökével tárgyalok Brüsszelben.

Mindenki az uniós ezermilliárdok hazahozatalán dolgozik" - posztola a Facebookra a miniszterelnök. Bár a magyar miniszterelnök csütörtöki útjának legfőbb célja továbbra is a politikai alku megkötése a helyreállítási alap forrásainak teljes lehívhatóságáról, Magyar Péter úgy tűnik, közel sem csak ezért utazik Brüsszelbe, erről részletesen itt írtunk.

 
Megosztás

Kapitány István turizmusügyben tárgyal Brüsszelben

"Most indul a gépünk Brüsszel felé, érkezésem után pedig már meg is kezdem az egyeztetéseket az európai uniós tagállamok turizmusért felelős minisztereivel " - számolt be róla a gazdasági miniszter.

Megosztás

Átgondolatlannak tartja Magyar Péter bejelentését a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést átgondolatlan kijelentésnek tartja, és azonnali, érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal.

Tovább a cikkhez
Átgondolatlannak tartja Magyar Péter bejelentését a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
Megosztás

Hegedűs Zsolt: a magyar egészségügy a strukturális összeomlás szélén áll

Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi minisztere első miniszteri interjújában a MedicalOnline-nak adott számot terveiről. A csípő- és térdspecialista sebész, aki éveken át kétlaki életet élt Magyarország és Anglia között, most azt mondja: „a magyar egészségügy a strukturális összeomlás szélén áll", és nem vesztegethet időt.

Tovább a cikkhez
Hegedűs Zsolt: a magyar egészségügy a strukturális összeomlás szélén áll
Megosztás

Kiderült, miért vonták vissza a diplomataútleveleket

Komoly visszásságokra bukkantak a Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter által kiadott, nem alanyi jogon járó diplomata-útlevelek átvizsgálása során - közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videójában.

Tovább a cikkhez
Megosztás

300 milliós tartozása van Balásy Gyula cégeinek, állami segítséget kellett kérniük

Háromszáz millióval tartozik alvállalkozóinak a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge-csoport – tudta meg a 24.hu. A fizetésképtelenség miatt a rendezvényszervezéssel foglalkozó vállalatcsoport már állami segítségért is fordult.

Tovább a cikkhez
300 milliós tartozása van Balásy Gyula cégeinek, állami segítséget kellett kérniük
Megosztás

Tarr Zoltán: házkutatást tartott a NAV a minisztérium irodáiban

Súlyos visszaélések és gyanús készpénzhasználat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő és a minisztérium irodáiban - közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Tovább a cikkhez
Tarr Zoltán: házkutatást tartott a NAV a minisztérium irodáiban
Megosztás

Melléthei-Barna Márton: a hatalom nem örök, senki sem válhat leválthatatlanná

Melléthei-Barna Márton (Tisza) az alaptörvény tizenhatodik módosítását nem puszta technikai korrekciónak nevezte, hanem állásfoglalásnak arról, hogy milyen államot kívánnak építeni Magyarországon. Arról, hogy milyen legyen az erkölcsi és az alkotmányos rend, hogy mit gondolnak az emberről, a szabadságról, a közösségről, és a hatlom természetéről.

Tovább a cikkhez
Megosztás

A mai kormányszóvivői tájékoztató legfontosabb pontjai

Ebben a cikkünkben számoltunk be a kormányszóvivői tájékoztatóról:

Kapcsolódó cikkünk

Itt vannak a Tisza-kormány legújabb döntései

  • Június 1-től moratórium lép életbe a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására. A cél a magyar munkaerő előnyben részesítése, de a határon túli magyarokat (pl. mezőgazdasági dolgozókat) körültekintően kezelik, hogy az agrárszektort ne érje fennakadás.
  • A kormány nyilvánosságra hozza a kórházi fertőzési adatokat, szakítva az előző kormány hozzáállásával. A cél egy jobb betegjogi keretrendszer kialakítása.
  • A Klebelsberg Központot nem felszámolják, hanem radikálisan átalakítják, hogy az iskolák nagyobb önállóságot kapjanak.
  • Az iskolakezdési támogatásnál először a rászorultsági feltételeket határozzák meg.
  • A pedagógusok sztrájkjogát a többi munkavállalóéval kívánják egyenlővé tenni.
  • 1322 nem alanyi jogon kiadott diplomataútlevél van forgalomban. A külügyminiszter ezek közül 943 visszavonását javasolta.
  • Folynak az egyeztetések Magyar Péter és Ursula von der Leyen találkozójáról, de időpont még nincs.
  • Osztrák–magyar bizottság alakult az útépítésekbe kerülő tiltott azbeszttartalmú anyagok ügyében. Az érintett lakosság egészségügyi monitoringja megkezdődött, a „szennyező fizet" elvet érvényesítik.
Megosztás

Magyar Péter többért megy Brüsszelbe, mint pusztán az uniós forrásokért

Bár a magyar miniszterelnök csütörtöki útjának legfőbb célja továbbra is a politikai alku megkötése a helyreállítási alap forrásainak teljes lehívhatóságáról, Magyar Péter úgy tűnik, közel sem csak ezért utazik Brüsszelbe. Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyenen kívül Mark Rutte NATO-főtitkárral és Bart De Wever belga miniszterelnökkel is találkozik, akik mindketten fontos szövetségesei lehetnek egy-egy érzékenyebb helyzet kezelésében. Ugyan a találkozók várható eredménye még egy nappal az egyeztetések előtt is bizonytalan, a csütörtöki magas szintű megbeszélések több, taktikailag fontos irányban is bővíthetik a magyar kormány mozgásterét.

Tovább a cikkhez
Magyar Péter többért megy Brüsszelbe, mint pusztán az uniós forrásokért
Megosztás

Itt a döntés: Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Szerda délelőtt megszavazta a parlament azt a javaslatot, amely szerint visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Új államtitkárokat mutatott be Lannert Judit

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium két további fontos vezetőjét mutatom be, akiknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában, írja a Facebookon Lannert Judit miniszter.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Érkeznek a Tisza-kormány legújabb bejelentései

Élőben a helyszínről tudósítunk.

Tovább a cikkhez
Érkeznek a Tisza-kormány legújabb bejelentései
Megosztás

A Tisza párt majdhogynem példátlan lépésre szánta el magát - Hatalmas hullámokat vet a lex Orbán

Melléthei-Barna Márton, a Tisza egykori igazságügyi miniszter-jelöltje, valamint Hantosi István 2026.május 20-án nyújtotta be a tizenhatodik Alaptörvény-módosításra vonatkozó javaslatát, amely 8 évben korlátozná a magyar kormányfői tisztség betöltését. Ez alapvetően majdhogynem példátlannak minősül a parlamentáris demokráciákban, de ha kitágítjuk a vizsgálati kört és a politikai hatalomgyakorlás mikéntjét is számba vesszük, akkor látható: a megoldás korántsem minősül újdonságnak. Ráadásul, a "kancellárdemokrácia"-ként jellemezhető magyar politikai rendszer esetében a miniszterelnök politikai felhatalmazása és mozgástere a gyakorlatban is közelebb áll egy erős elnöki hatalomhoz, amely indokoltá teheti az intézményi korlátokról szóló vitákat.

Tovább a cikkhez
A Tisza párt majdhogynem példátlan lépésre szánta el magát - Hatalmas hullámokat vet a lex Orbán
Megosztás

Hamarosan kormányszóvivői tájékoztató lesz

Délelőtt 10 órakor kormányszóvivői tájékoztatót tartanak a kabinet döntéseiről. Az eseményről a Portfolio élőben tudósít.

Megosztás

Vitézy Dávid lépett: újra valós időben követhetjük, késnek-e a vonatok Magyarországon

A mai naptól újra elérhető az Elektronikus Mozdonyszolgálati Információ Gyűjtőrendszer, közismertebb nevén az EMIG, vagyis újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről - jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook-posztban.

Tovább a cikkhez
Vitézy Dávid lépett: újra valós időben követhetjük, késnek-e a vonatok Magyarországon
Megosztás

Sürgős lépéseket rendelt el Vitézy Dávid a vasúti pályaudvarokon

"Eltűntek a központi költségvetésből olyan tételek, amik pedig oda valók. Felmerülő, eldöntött költségvetési kiadások" - mondja Vitézy Dávid  közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook-videóban. A tegnap esti kelenföldi mozdonytűz miatti új intézkedésekről és a fontosabb vasúti pályaudvarok utastájékoztatásának gyors megújításáról is beszélt a Tisza-kormány miniszter. 

Tovább a cikkhez
Sürgős lépéseket rendelt el Vitézy Dávid a vasúti pályaudvarokon
Megosztás

Több törvényjavaslatot tárgyal ma az Országgyűlés, a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépést is visszavonhatják

Elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot szerdán az Országgyűlés, amely elkezdheti az alaptörvény tizenhatodik módosításának, továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is.

Tovább a cikkhez
Több törvényjavaslatot tárgyal ma az Országgyűlés, a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépést is visszavonhatják
Megosztás

Tisza-kormány: órákon belül érkeznek a kabinet bejelentései

  • A Tisza-kormány két héttel az eskütétel után leltárt készít a minisztériumokban, mondta kedden Magyar Péter. Számos rejtett kötelezettségvállalást találtak:

    az építési tárcánál 280 milliárd, a honvédelemnél 1300 milliárd forintnyi fedezetlen szerződés került elő.

  • Csökkentik a miniszterelnök, miniszterek és államtitkárok fizetését, megszüntetik a "villogós autózást", felülvizsgálják a diplomataútleveleket. A képviselői költségeket legalább 50 milliárd forinttal faragják vissza.
  • A kormányfői mandátumok számát kettőben, az összesített hivatali időt 8 évben maximálják.
  • Több parlamenti vizsgálóbizottságot állítanak fel. Egyeztetnek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jövőjéről és

    megszüntetik a Nemzeti Szuverenitási Hivatalt.

  • Jön egy nyugdíjas Szép-kártya program, felfüggesztik a devizahiteles kilakoltatásokat, és hazahozzák az uniós forrásokat.
  • Az előző kormány jó intézkedéseit (pl. rezsicsökkentés) megtartják.
  • Nem kívánják az egyetemeket állami gyámság alá vonni, egyeztetnek az érintett alapítványokkal.
  • Szerdán elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot szerdán az Országgyűlés,
  • amely elkezdheti az alaptörvény tizenhatodik módosításának,
  • továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Megosztás

Zsongó darázsfészek vár a Tisza-kormányra: a vendégmunkásvita elfed egy súlyos problémát

A magyar munkaerőpiac kritikus pontra érkezett: a belföldi tartalékok kimerültek, a foglalkoztatás csökkenni kezdett, miközben a jelenlegi idegenrendészeti szabályozást munkáltatók és szakértők egyaránt bonyolultnak, kiszámíthatatlannak és a valós gazdasági igényektől elszakadtnak tartják. A Tisza-kormány 2026. június 1-jétől felfüggeszti a „vendégmunkás-engedélyek” kiadását, a végleges szabályozás előtt azonban több kormányzati forrás szerint is szakmai egyeztetés várható. Az Amerikai Kereskedelmi Kamara, az ABSL, a Sanofi és több bevándorlási szakértő egybehangzóan kevesebb, átláthatóbb engedélytípust, az országlista eltörlését, a magyarországi diplomások munkapiaci átvezetését, valamint a fehérgalléros pozíciókhoz igazított feltételrendszert sürget. A szereplők nem korlátlan nyitást, hanem széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetést, valamint kiszámítható, ellenőrizhető és a munkaerőpiaci realitásokra épülő reformot kérnek a kormánytól.

Tovább a cikkhez
Zsongó darázsfészek vár a Tisza-kormányra: a vendégmunkásvita elfed egy súlyos problémát
Megosztás

Tisza-kormány: Magyar Péter felmentette Hajdú Jánost, ülésezett az országgyűlés

Az Országgyűlés keddi ülésén több politikailag érzékeny kérdésben is döntés született: a képviselők két új vizsgálóbizottság felállításáról határoztak, amelyek egyfelől a kegyelmi botrány felelőseit és a gyermekvédelem rendszerszintű problémáit, másfelől az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint az 1987 és 2000 közötti spontán privatizáció politikai felelősségi láncát vizsgálják majd. A parlament emellett fenntartotta Kocsis Máté mentelmi jogát is. Távozik posztjáról Hajdu János, a TEK főigazgatója, a kormány pedig hamarosan benyújthatja a rendőrségi szervezetrendszer átalakításáról szóló javaslatát. Közben az is eldőlt, hogy Orbán Árpád vezeti majd a Tisza frakcióját a budapesti közgyűlésben.

Tovább a cikkhez
Tisza-kormány: Magyar Péter felmentette Hajdú Jánost, ülésezett az országgyűlés

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

AI in Energy 2026

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt vannak a Tisza-kormány legújabb döntései
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
A Tisza párt majdhogynem példátlan lépésre szánta el magát - Hatalmas hullámokat vet a lex Orbán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility