Tisza-kormány: visszavonják a diplomataútleveleket, nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések
Tisza-kormány: visszavonják a diplomataútleveleket, nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések

Ma 10 órakor sajtótájékoztatón számoltak be a kormány a kormányülés döntéseiről. Magyar Péter miniszterelnök kedden azt mondta, hogy folytatni fogják az ország állapotának feltárását. Úgy fogalmazott, hogy a költségvetésben sok a fedezetlen kötelezettségvállalás.
Melléthei-Barna Márton: a hatalom nem örök, senki sem válhat leválthatatlanná

Melléthei-Barna Márton (Tisza) az alaptörvény tizenhatodik módosítását nem puszta technikai korrekciónak nevezte, hanem állásfoglalásnak arról, hogy milyen államot kívánnak építeni Magyarországon. Arról, hogy milyen legyen az erkölcsi és az alkotmányos rend, hogy mit gondolnak az emberről, a szabadságról, a közösségről, és a hatlom természetéről.

A mai kormányszóvivői tájékoztató legfontosabb pontjai

Ebben a cikkünkben számoltunk be a kormányszóvivői tájékoztatóról:

Itt vannak a Tisza-kormány legújabb döntései

  • Június 1-től moratórium lép életbe a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására. A cél a magyar munkaerő előnyben részesítése, de a határon túli magyarokat (pl. mezőgazdasági dolgozókat) körültekintően kezelik, hogy az agrárszektort ne érje fennakadás.
  • A kormány nyilvánosságra hozza a kórházi fertőzési adatokat, szakítva az előző kormány hozzáállásával. A cél egy jobb betegjogi keretrendszer kialakítása.
  • A Klebelsberg Központot nem felszámolják, hanem radikálisan átalakítják, hogy az iskolák nagyobb önállóságot kapjanak.
  • Az iskolakezdési támogatásnál először a rászorultsági feltételeket határozzák meg.
  • A pedagógusok sztrájkjogát a többi munkavállalóéval kívánják egyenlővé tenni.
  • 1322 nem alanyi jogon kiadott diplomataútlevél van forgalomban. A külügyminiszter ezek közül 943 visszavonását javasolta.
  • Folynak az egyeztetések Magyar Péter és Ursula von der Leyen találkozójáról, de időpont még nincs.
  • Osztrák–magyar bizottság alakult az útépítésekbe kerülő tiltott azbeszttartalmú anyagok ügyében. Az érintett lakosság egészségügyi monitoringja megkezdődött, a „szennyező fizet" elvet érvényesítik.
Itt a döntés: Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Szerda délelőtt megszavazta a parlament azt a javaslatot, amely szerint visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

Új államtitkárokat mutatott be Lannert Judit

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium két további fontos vezetőjét mutatom be, akiknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában, írja a Facebookon Lannert Judit miniszter.

Érkeznek a Tisza-kormány legújabb bejelentései

Élőben a helyszínről tudósítunk.

A Tisza párt majdhogynem példátlan lépésre szánta el magát - Hatalmas hullámokat vet a lex Orbán

Melléthei-Barna Márton, a Tisza egykori igazságügyi miniszter-jelöltje, valamint Hantosi István 2026.május 20-án nyújtotta be a tizenhatodik Alaptörvény-módosításra vonatkozó javaslatát, amely 8 évben korlátozná a magyar kormányfői tisztség betöltését. Ez alapvetően majdhogynem példátlannak minősül a parlamentáris demokráciákban, de ha kitágítjuk a vizsgálati kört és a politikai hatalomgyakorlás mikéntjét is számba vesszük, akkor látható: a megoldás korántsem minősül újdonságnak. Ráadásul, a "kancellárdemokrácia"-ként jellemezhető magyar politikai rendszer esetében a miniszterelnök politikai felhatalmazása és mozgástere a gyakorlatban is közelebb áll egy erős elnöki hatalomhoz, amely indokoltá teheti az intézményi korlátokról szóló vitákat.

Hamarosan kormányszóvivői tájékoztató lesz

Délelőtt 10 órakor kormányszóvivői tájékoztatót tartanak a kabinet döntéseiről. Az eseményről a Portfolio élőben tudósít.

Vitézy Dávid lépett: újra valós időben követhetjük, késnek-e a vonatok Magyarországon

A mai naptól újra elérhető az Elektronikus Mozdonyszolgálati Információ Gyűjtőrendszer, közismertebb nevén az EMIG, vagyis újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről - jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook-posztban.

Sürgős lépéseket rendelt el Vitézy Dávid a vasúti pályaudvarokon

"Eltűntek a központi költségvetésből olyan tételek, amik pedig oda valók. Felmerülő, eldöntött költségvetési kiadások" - mondja Vitézy Dávid  közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook-videóban. A tegnap esti kelenföldi mozdonytűz miatti új intézkedésekről és a fontosabb vasúti pályaudvarok utastájékoztatásának gyors megújításáról is beszélt a Tisza-kormány miniszter. 

Több törvényjavaslatot tárgyal ma az Országgyűlés, a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépést is visszavonhatják

Elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot szerdán az Országgyűlés, amely elkezdheti az alaptörvény tizenhatodik módosításának, továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is.

Tisza-kormány: órákon belül érkeznek a kabinet bejelentései

  • A Tisza-kormány két héttel az eskütétel után leltárt készít a minisztériumokban, mondta kedden Magyar Péter. Számos rejtett kötelezettségvállalást találtak:

    az építési tárcánál 280 milliárd, a honvédelemnél 1300 milliárd forintnyi fedezetlen szerződés került elő.

  • Csökkentik a miniszterelnök, miniszterek és államtitkárok fizetését, megszüntetik a "villogós autózást", felülvizsgálják a diplomataútleveleket. A képviselői költségeket legalább 50 milliárd forinttal faragják vissza.
  • A kormányfői mandátumok számát kettőben, az összesített hivatali időt 8 évben maximálják.
  • Több parlamenti vizsgálóbizottságot állítanak fel. Egyeztetnek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jövőjéről és

    megszüntetik a Nemzeti Szuverenitási Hivatalt.

  • Jön egy nyugdíjas Szép-kártya program, felfüggesztik a devizahiteles kilakoltatásokat, és hazahozzák az uniós forrásokat.
  • Az előző kormány jó intézkedéseit (pl. rezsicsökkentés) megtartják.
  • Nem kívánják az egyetemeket állami gyámság alá vonni, egyeztetnek az érintett alapítványokkal.
  • Szerdán elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot szerdán az Országgyűlés,
  • amely elkezdheti az alaptörvény tizenhatodik módosításának,
  • továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Zsongó darázsfészek vár a Tisza-kormányra: a vendégmunkásvita elfed egy súlyos problémát

A magyar munkaerőpiac kritikus pontra érkezett: a belföldi tartalékok kimerültek, a foglalkoztatás csökkenni kezdett, miközben a jelenlegi idegenrendészeti szabályozást munkáltatók és szakértők egyaránt bonyolultnak, kiszámíthatatlannak és a valós gazdasági igényektől elszakadtnak tartják. A Tisza-kormány 2026. június 1-jétől felfüggeszti a „vendégmunkás-engedélyek” kiadását, a végleges szabályozás előtt azonban több kormányzati forrás szerint is szakmai egyeztetés várható. Az Amerikai Kereskedelmi Kamara, az ABSL, a Sanofi és több bevándorlási szakértő egybehangzóan kevesebb, átláthatóbb engedélytípust, az országlista eltörlését, a magyarországi diplomások munkapiaci átvezetését, valamint a fehérgalléros pozíciókhoz igazított feltételrendszert sürget. A szereplők nem korlátlan nyitást, hanem széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetést, valamint kiszámítható, ellenőrizhető és a munkaerőpiaci realitásokra épülő reformot kérnek a kormánytól.

Tisza-kormány: Magyar Péter felmentette Hajdú Jánost, ülésezett az országgyűlés

Az Országgyűlés keddi ülésén több politikailag érzékeny kérdésben is döntés született: a képviselők két új vizsgálóbizottság felállításáról határoztak, amelyek egyfelől a kegyelmi botrány felelőseit és a gyermekvédelem rendszerszintű problémáit, másfelől az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint az 1987 és 2000 közötti spontán privatizáció politikai felelősségi láncát vizsgálják majd. A parlament emellett fenntartotta Kocsis Máté mentelmi jogát is. Távozik posztjáról Hajdu János, a TEK főigazgatója, a kormány pedig hamarosan benyújthatja a rendőrségi szervezetrendszer átalakításáról szóló javaslatát. Közben az is eldőlt, hogy Orbán Árpád vezeti majd a Tisza frakcióját a budapesti közgyűlésben.

