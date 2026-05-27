Tisza-kormány: zajlik a parlamenti munka és jönnek a kormány döntései

Új államtitkárokat mutatott be Lannert Judit
Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium két további fontos vezetőjét mutatom be, akiknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában, írja a Facebookon Lannert Judit miniszter.
Érkeznek a Tisza-kormány legújabb bejelentései
Élőben a helyszínről tudósítunk.
Hamarosan kormányszóvivői tájékoztató lesz
Délelőtt 10 órakor kormányszóvivői tájékoztatót tartanak a kabinet döntéseiről. Az eseményről a Portfolio élőben tudósít.
Vitézy Dávid lépett: újra valós időben követhetjük, késnek-e a vonatok Magyarországon
A mai naptól újra elérhető az Elektronikus Mozdonyszolgálati Információ Gyűjtőrendszer, közismertebb nevén az EMIG, vagyis újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről - jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook-posztban.
Sürgős lépéseket rendelt el Vitézy Dávid a vasúti pályaudvarokon
"Eltűntek a központi költségvetésből olyan tételek, amik pedig oda valók. Felmerülő, eldöntött költségvetési kiadások" - mondja Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook-videóban. A tegnap esti kelenföldi mozdonytűz miatti új intézkedésekről és a fontosabb vasúti pályaudvarok utastájékoztatásának gyors megújításáról is beszélt a Tisza-kormány miniszter.
Több törvényjavaslatot tárgyal ma az Országgyűlés, a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépést is visszavonhatják
Elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot szerdán az Országgyűlés, amely elkezdheti az alaptörvény tizenhatodik módosításának, továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is.
Tisza-kormány: órákon belül érkeznek a kabinet bejelentései
- A Tisza-kormány két héttel az eskütétel után leltárt készít a minisztériumokban, mondta kedden Magyar Péter. Számos rejtett kötelezettségvállalást találtak:
az építési tárcánál 280 milliárd, a honvédelemnél 1300 milliárd forintnyi fedezetlen szerződés került elő.
- Csökkentik a miniszterelnök, miniszterek és államtitkárok fizetését, megszüntetik a "villogós autózást", felülvizsgálják a diplomataútleveleket. A képviselői költségeket legalább 50 milliárd forinttal faragják vissza.
- A kormányfői mandátumok számát kettőben, az összesített hivatali időt 8 évben maximálják.
- Több parlamenti vizsgálóbizottságot állítanak fel. Egyeztetnek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jövőjéről és
megszüntetik a Nemzeti Szuverenitási Hivatalt.
- Jön egy nyugdíjas Szép-kártya program, felfüggesztik a devizahiteles kilakoltatásokat, és hazahozzák az uniós forrásokat.
- Az előző kormány jó intézkedéseit (pl. rezsicsökkentés) megtartják.
- Nem kívánják az egyetemeket állami gyámság alá vonni, egyeztetnek az érintett alapítványokkal.
- Szerdán elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot szerdán az Országgyűlés,
- amely elkezdheti az alaptörvény tizenhatodik módosításának,
- továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is.
Zsongó darázsfészek vár a Tisza-kormányra: a vendégmunkásvita elfed egy súlyos problémát
A magyar munkaerőpiac kritikus pontra érkezett: a belföldi tartalékok kimerültek, a foglalkoztatás csökkenni kezdett, miközben a jelenlegi idegenrendészeti szabályozást munkáltatók és szakértők egyaránt bonyolultnak, kiszámíthatatlannak és a valós gazdasági igényektől elszakadtnak tartják. A Tisza-kormány 2026. június 1-jétől felfüggeszti a „vendégmunkás-engedélyek” kiadását, a végleges szabályozás előtt azonban több kormányzati forrás szerint is szakmai egyeztetés várható. Az Amerikai Kereskedelmi Kamara, az ABSL, a Sanofi és több bevándorlási szakértő egybehangzóan kevesebb, átláthatóbb engedélytípust, az országlista eltörlését, a magyarországi diplomások munkapiaci átvezetését, valamint a fehérgalléros pozíciókhoz igazított feltételrendszert sürget. A szereplők nem korlátlan nyitást, hanem széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetést, valamint kiszámítható, ellenőrizhető és a munkaerőpiaci realitásokra épülő reformot kérnek a kormánytól.
Tisza-kormány: Magyar Péter felmentette Hajdú Jánost, ülésezett az országgyűlés
Az Országgyűlés keddi ülésén több politikailag érzékeny kérdésben is döntés született: a képviselők két új vizsgálóbizottság felállításáról határoztak, amelyek egyfelől a kegyelmi botrány felelőseit és a gyermekvédelem rendszerszintű problémáit, másfelől az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint az 1987 és 2000 közötti spontán privatizáció politikai felelősségi láncát vizsgálják majd. A parlament emellett fenntartotta Kocsis Máté mentelmi jogát is. Távozik posztjáról Hajdu János, a TEK főigazgatója, a kormány pedig hamarosan benyújthatja a rendőrségi szervezetrendszer átalakításáról szóló javaslatát. Közben az is eldőlt, hogy Orbán Árpád vezeti majd a Tisza frakcióját a budapesti közgyűlésben.
Látszólag minden rendben van. Van egy stabil, jól fizető állásod, időnként belefér egy éttermi vacsora, nyáron eljuttok nyaralni, és hó végén is marad valami a számládon. Ám amikor megnyi
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat...
