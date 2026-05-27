Tisza-kormány: zajlik a parlamenti munka és jönnek a kormány döntései
Tisza-kormány: zajlik a parlamenti munka és jönnek a kormány döntései

Ma 10 órakor sajtótájékoztatón számol be a kormány a keddi kormányülés döntéseiről. Magyar Péter miniszterelnök kedden azt mondta, hogy folytatni fogják az ország állapotának feltárását. Úgy fogalmazott, hogy a költségvetésben sok a fedezetlen kötelezettségvállalás.
Új államtitkárokat mutatott be Lannert Judit

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium két további fontos vezetőjét mutatom be, akiknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában, írja a Facebookon Lannert Judit miniszter.

Érkeznek a Tisza-kormány legújabb bejelentései

Élőben a helyszínről tudósítunk.

Hamarosan kormányszóvivői tájékoztató lesz

Délelőtt 10 órakor kormányszóvivői tájékoztatót tartanak a kabinet döntéseiről. Az eseményről a Portfolio élőben tudósít.

Vitézy Dávid lépett: újra valós időben követhetjük, késnek-e a vonatok Magyarországon

A mai naptól újra elérhető az Elektronikus Mozdonyszolgálati Információ Gyűjtőrendszer, közismertebb nevén az EMIG, vagyis újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről - jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook-posztban.

Sürgős lépéseket rendelt el Vitézy Dávid a vasúti pályaudvarokon

"Eltűntek a központi költségvetésből olyan tételek, amik pedig oda valók. Felmerülő, eldöntött költségvetési kiadások" - mondja Vitézy Dávid  közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook-videóban. A tegnap esti kelenföldi mozdonytűz miatti új intézkedésekről és a fontosabb vasúti pályaudvarok utastájékoztatásának gyors megújításáról is beszélt a Tisza-kormány miniszter. 

Több törvényjavaslatot tárgyal ma az Országgyűlés, a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépést is visszavonhatják

Elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot szerdán az Országgyűlés, amely elkezdheti az alaptörvény tizenhatodik módosításának, továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is.

Tisza-kormány: órákon belül érkeznek a kabinet bejelentései

  • A Tisza-kormány két héttel az eskütétel után leltárt készít a minisztériumokban, mondta kedden Magyar Péter. Számos rejtett kötelezettségvállalást találtak:

    az építési tárcánál 280 milliárd, a honvédelemnél 1300 milliárd forintnyi fedezetlen szerződés került elő.

  • Csökkentik a miniszterelnök, miniszterek és államtitkárok fizetését, megszüntetik a "villogós autózást", felülvizsgálják a diplomataútleveleket. A képviselői költségeket legalább 50 milliárd forinttal faragják vissza.
  • A kormányfői mandátumok számát kettőben, az összesített hivatali időt 8 évben maximálják.
  • Több parlamenti vizsgálóbizottságot állítanak fel. Egyeztetnek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jövőjéről és

    megszüntetik a Nemzeti Szuverenitási Hivatalt.

  • Jön egy nyugdíjas Szép-kártya program, felfüggesztik a devizahiteles kilakoltatásokat, és hazahozzák az uniós forrásokat.
  • Az előző kormány jó intézkedéseit (pl. rezsicsökkentés) megtartják.
  • Nem kívánják az egyetemeket állami gyámság alá vonni, egyeztetnek az érintett alapítványokkal.
  • Szerdán elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot szerdán az Országgyűlés,
  • amely elkezdheti az alaptörvény tizenhatodik módosításának,
  • továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Zsongó darázsfészek vár a Tisza-kormányra: a vendégmunkásvita elfed egy súlyos problémát

A magyar munkaerőpiac kritikus pontra érkezett: a belföldi tartalékok kimerültek, a foglalkoztatás csökkenni kezdett, miközben a jelenlegi idegenrendészeti szabályozást munkáltatók és szakértők egyaránt bonyolultnak, kiszámíthatatlannak és a valós gazdasági igényektől elszakadtnak tartják. A Tisza-kormány 2026. június 1-jétől felfüggeszti a „vendégmunkás-engedélyek” kiadását, a végleges szabályozás előtt azonban több kormányzati forrás szerint is szakmai egyeztetés várható. Az Amerikai Kereskedelmi Kamara, az ABSL, a Sanofi és több bevándorlási szakértő egybehangzóan kevesebb, átláthatóbb engedélytípust, az országlista eltörlését, a magyarországi diplomások munkapiaci átvezetését, valamint a fehérgalléros pozíciókhoz igazított feltételrendszert sürget. A szereplők nem korlátlan nyitást, hanem széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetést, valamint kiszámítható, ellenőrizhető és a munkaerőpiaci realitásokra épülő reformot kérnek a kormánytól.

Tisza-kormány: Magyar Péter felmentette Hajdú Jánost, ülésezett az országgyűlés

Az Országgyűlés keddi ülésén több politikailag érzékeny kérdésben is döntés született: a képviselők két új vizsgálóbizottság felállításáról határoztak, amelyek egyfelől a kegyelmi botrány felelőseit és a gyermekvédelem rendszerszintű problémáit, másfelől az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint az 1987 és 2000 közötti spontán privatizáció politikai felelősségi láncát vizsgálják majd. A parlament emellett fenntartotta Kocsis Máté mentelmi jogát is. Távozik posztjáról Hajdu János, a TEK főigazgatója, a kormány pedig hamarosan benyújthatja a rendőrségi szervezetrendszer átalakításáról szóló javaslatát. Közben az is eldőlt, hogy Orbán Árpád vezeti majd a Tisza frakcióját a budapesti közgyűlésben.

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat...

